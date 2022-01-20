تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
السابق / "دبليو آر سي": كلّ ما تريد معرفته عن القوانين والسيارات الجديدة والمزيد في موسم 2022 التالي / رالي مونتي كارلو: لوب يتغلّب على أوجييه نحو الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول
دبليو آر سي / رالي مونتي كارلو تقرير المرحلة

رالي مونتي كارلو: أوجييه يتقدم على لوب في المرحلة التعريفية

استهلّ سيباستيان أوجييه سائق تويوتا الحقبة الجديدة في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" عبر التفوّق على غريمه اللدود سيباستيان لوب في المرحلة التعريفية لرالي مونتي كارلو، باكورة جولات موسم 2022.

رالي مونتي كارلو: أوجييه يتقدم على لوب في المرحلة التعريفية

وفّرت المرحلة التعريفية القصيرة والضيّقة لمحة أولى لسيارات رالي1 الجديدة ضمن بيئة خاضعة للتوقيت مع إكمال التحضيرات الأخيرة للرالي الذي سينطلق مساء اليوم.

وسجّل أوجييه حامل اللقب - والذي سيشارك بشكل جزئي هذا الموسم - أسرع زمن مع دقيقة و50.4 ثانية ضمن محاولته الثالثة والأخيرة.

وكان ذلك الزمن كافيًا للتقدم على لوب الذي سجّل أسرع زمن مبدئي ضمن محاولته الأولى مع فريق ام-سبورت.

لكن زمنه الأخير البالغ دقيقة و50.9 ثانية لم يكن كافيًا للتفوّق على أوجييه المتقدم بـ 0.6 ثانية.

اقرأ أيضاً:

فيما وضع وصيف العام الماضي إلفين إيفانز سيارته تويوتا "جي آر ياريس" في المركز الثالث أمام تيير نوفيل الذي كان أسرع سائقي هيونداي.

هذا وضمنت ام-سبورت أن تكمل سياراتها الأربع المرحلة التعريفية ضمن السبعة الأوائل مع تقدّم أدريان فورمو في المركز الخامس أمام غوس غرينسميث وكريغ برين.

وقد عانت تويوتا من بعض المشاكل مع توقّع سيارة كالي روفانبيرا بعد 0.4 كلم من المرحلة بسبب عطل تقني ضمن محاولته الثالثة.

وبدا كذلك من زميله تاكاموتو كاتسوتا لن يكمل المرحلة تمامًا بسبب مشكلة مع سيارته، لكن نجح بإكمالها في المحاولة الثالثة ليتواجد بالمركز الثامن أمام روفانبيرا.

وأكمل أوت تاناك سائق هيونداي المراكز العشرة الأولى أمام زميله أوليفر سولبرغ.

المشاركات
التعليقات
"دبليو آر سي": كلّ ما تريد معرفته عن القوانين والسيارات الجديدة والمزيد في موسم 2022
المقال السابق

"دبليو آر سي": كلّ ما تريد معرفته عن القوانين والسيارات الجديدة والمزيد في موسم 2022
المقال التالي

رالي مونتي كارلو: لوب يتغلّب على أوجييه نحو الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول

رالي مونتي كارلو: لوب يتغلّب على أوجييه نحو الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

رالي مونتي كارلو: لوب يتغلّب على أوجييه نحو الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: لوب يتغلّب على أوجييه نحو الصدارة مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول

رالي مونتي كارلو: أوجييه يتقدم على لوب في المرحلة التعريفية
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: أوجييه يتقدم على لوب في المرحلة التعريفية

"دبليو آر سي": كلّ ما تريد معرفته عن القوانين والسيارات الجديدة والمزيد في موسم 2022
دبليو آر سي دبليو آر سي

"دبليو آر سي": كلّ ما تريد معرفته عن القوانين والسيارات الجديدة والمزيد في موسم 2022

دبليو آر سي: فريق "ام-سبورت" يكشف عن سيارته لموسم 2022 بحلّتها الجديدة
دبليو آر سي دبليو آر سي

دبليو آر سي: فريق "ام-سبورت" يكشف عن سيارته لموسم 2022 بحلّتها الجديدة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.