رالي مونتي كارلو: أوجييه يتقدم على لوب في المرحلة التعريفية

وفّرت المرحلة التعريفية القصيرة والضيّقة لمحة أولى لسيارات رالي1 الجديدة ضمن بيئة خاضعة للتوقيت مع إكمال التحضيرات الأخيرة للرالي الذي سينطلق مساء اليوم.

وسجّل أوجييه حامل اللقب - والذي سيشارك بشكل جزئي هذا الموسم - أسرع زمن مع دقيقة و50.4 ثانية ضمن محاولته الثالثة والأخيرة.

وكان ذلك الزمن كافيًا للتقدم على لوب الذي سجّل أسرع زمن مبدئي ضمن محاولته الأولى مع فريق ام-سبورت.

لكن زمنه الأخير البالغ دقيقة و50.9 ثانية لم يكن كافيًا للتفوّق على أوجييه المتقدم بـ 0.6 ثانية.

فيما وضع وصيف العام الماضي إلفين إيفانز سيارته تويوتا "جي آر ياريس" في المركز الثالث أمام تيير نوفيل الذي كان أسرع سائقي هيونداي.

هذا وضمنت ام-سبورت أن تكمل سياراتها الأربع المرحلة التعريفية ضمن السبعة الأوائل مع تقدّم أدريان فورمو في المركز الخامس أمام غوس غرينسميث وكريغ برين.

وقد عانت تويوتا من بعض المشاكل مع توقّع سيارة كالي روفانبيرا بعد 0.4 كلم من المرحلة بسبب عطل تقني ضمن محاولته الثالثة.

وبدا كذلك من زميله تاكاموتو كاتسوتا لن يكمل المرحلة تمامًا بسبب مشكلة مع سيارته، لكن نجح بإكمالها في المحاولة الثالثة ليتواجد بالمركز الثامن أمام روفانبيرا.

وأكمل أوت تاناك سائق هيونداي المراكز العشرة الأولى أمام زميله أوليفر سولبرغ.