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دبليو آر سي / رالي مونتي كارلو / تقرير المرحلة

رالي مونتي كارلو: أوجييه يتقدّم ثنائية تويوتا أمام إيفانز مع نهاية اليوم الأوّل

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رالي مونتي كارلو: أوجييه يتقدّم ثنائية تويوتا أمام إيفانز مع نهاية اليوم الأوّل
24-01-2020

نجح سيباستيان أوجييه في التقدّم على زميله ضمن صفوف تويوتا إلفين إيفانز مقتنصًا صدارة رالي مونتي كارلو في بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" بعد أدائه القوي في مرحلة بعد ظهر اليوم الجمعة.

أغلق أوجييه - الفائز ست مرّات في مونتي كارلو - الفارق مع إيفانز بعد تصدّره أوّل مرحلتين من الثلاث التي تشكّل فترة ما بعد الظهر، ومن ثمّ نجح بالتقدّم على زميله في المرحلة الختامية بفارق 1.2 ثانية ليتقدّم ثنائية تويوتا.

وقد قلّص أوجييه فارق تأخّره عن إيفانز في أولى مراحل الفترة المسائية من 9.7 ثانية إلى 3.3 ثانية ليتقدّم أمام سائق هيونداي تييري نوفيل إلى المركز الثاني الإجمالي.

بينما تعرّض إيفانز لأضرار على إطاراه الأمامي الأيمن مع نهاية المرحلة الأولى، ليستفيد أوجييه من ذلك ويقضم 0.6 ثانية أخرى من أفضلية زميله في المرحلة التالية، قبل اقتناصه الصدارة عبر إنهاء المرحلة الأخيرة أسرع من إيفانز بفارق 4.9 ثانية.

نوفيل واصل التراجع خلف تويوتا ليتواجد بالمركز الثالث بفارق 6.4 ثانية عن أوجييه، بينما بقي سيباستيان لوب - الفائز سبع مرّات برالي مونتي كارلو - في المركز الرابع الإجمالي على متن سيارته هيونداي مُنهيًا اليوم بفارق أكثر من دقيقة عن الصدارة.

بينما واصل سائق "ام-سبورت" إسابيكا لابي تواجده بالمركز الخامس، متراجعًا بأكثر من دقيقتين عن أوجييه مع نهاية اليوم.

في المركز السادس حلّ كالي روفانبيرا ضمن مشاركته الأولى مع تويوتا في الفئة الأولى إذ تواجد أمام تاكاموتو كاتسوتا.

في المراكز التالية كان مشاركو فئة "دبليو آر سي3"، مع إريك كاميلي في المركز الثامن الإجمالي أمام غريمه نيكولا سيامين في المركز التاسع.

وقد كانت صدارة "دبليو آر سي2" من نصيب مادز أوتسبرغ حيث أكمل المراكز العشرة الأولى.

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