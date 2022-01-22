رالي مونتي كارلو: أوجييه يبتعد أمام لوب بالتوجّه إلى اليوم الختامي

عزّز أوجييه حامل لقب البطولة أفضليّته لتصل إلى 21.1 ثانية أمام مواطنه بطل العالم تسع مرّات لوب بعد أن بدأ اليوم خلفه بـ 9.9 ثانية.

وعاد أوجييه إلى الصدارة بعد فوزه بمرحلتين من مراحل الفترة الصباحيّة الثلاث، وذلك قبل أن يُقدّم أداء مدهشًا في المرحلة الأخيرة من اليوم في أجواء ثلجيّة وجليديّة وجافة في ذات الوقت ليُعزّز صدارته بالتوجّه إلى اليوم الأخير.

وأكمل كريغ برين سائق ام-سبورت الآخر ترتيب الثلاثة الأوائل، لكنّه يتأخّر عن أوجييه بـ 1:26 دقيقة وذلك بعد استفادته من الدراما التي عصفت بالثلاثي إلفين إيفانز، وتييري نوفيل، وأوت تاناك بعد أن كان البريطاني سادسًا عند بداية اليوم.

وتراجع نوفيل سائق هيونداي من المركز الرابع إلى السادس في الترتيب العام بعد معاناته من مشكلة في المخمّد الأماميّ الأيمن والتي تفاقمت مع تقدّم اليوم ما أجبره على إيقاف سيارته إلى جانب المسار من أجل إجراء بعض التصليحات.

وبقي إيفانز في الرالي لكنّه خارج ترتيب العشرة الأوائل بعد تبخّر آماله بالمنافسة على منصّة تتويج إثر خطأ في المرحلة الأخيرة من الفترة الصباحيّة لهذا اليوم عندما انزلق على حافة التلّة وعلقت سيارته هناك.

وانسحب تاناك من منافسات اليوم بعد معاناته من ثقبين وحادث في الفترة الصباحيّة. وكان الإستوني ليكون قادرًا على المواصلة، لكنّه يحمل معه إطارًا بديلًا واحدًا. لكنّه قد يعود إلى منافسات الأحد من أجل المشاركة في مرحلة الطاقة ومحاولة الظفر ببعض النقاط هناك.

وسيدخل كالي روفانبيرا سائق تويوتا الآخر منافسة الأحد في المركز الرابع، على بُعد 2:03.8 دقيقة مستفيدًا من توليفة من الوتيرة النقيّة التي شهدت فوزه بمرحلتَي فترة ما بعد الظهر والمتاعب التي أصابت منافسيه في ذات الوقت.

وأكمل غاس غرينسميث سائق ام-سبورت الآخر ترتيب الخمسة الأوائل بعد معاناته من سوء احتراق في محرّكه قرب نهاية يومه.

ترتيب الرالي بعد منافسات السبت: