رالي مونتي كارلو: أوجييه "لا يُمكنه الهدوء" ضمن المعركة الحامية مع لوب

يدخل أوجييه اليوم الختاميّ بأفضليّة 21.1 ثانية بعد أن قلب تأخّره بـ 9.9 ثانية عن لوب خلال مجريات السبت.

وساعد انتصاره بمرحلتين في وضع سيارته تويوتا في الصدارة أمام سيارة "ام-سبورت فورد بوما" الخاصة بلوب وذلك بعد معاناة الأخير على إطارات "سوبر سوفت" طوال اليوم.

وبالرغم من تلك الأفضليّة الجيّدة، قال أوجييه حامل اللقب، الذي سيُشارك بشكلٍ جزئي في مجريات هذا الموسم، بأنّه لا يُمكنه السماح لنفسه بالقيادة من دون ضغط اليوم الأحد.

وقال أوجييه لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنظر إلى الرجل الذي خلفي (لوب)، بالتأكيد لا يُمكنني الهدوء، لكن كذلك بسبب الظروف، لذا أعلم أنّ الوضع لا يزال صعبًا في المجمل".

وأكمل: "كانت معركة ممتعة مع لوب على مدار الأيّام الثلاثة الماضية، وآمل أن نتمكّن من مواصلة هذه المعركة حتّى النهاية. لا يزال الغد (الأحد) طويلًا، وأعتقد بأنّه سيكون صعبًا بالنظر إلى وجود الجليد في الصباح. سنرى ما يُمكننا فعله".

ويعتقد أوجييه بأنّ تشكيلة من التغييرات في سيارته "ياريس" الجديدة وخصائص مراحل السبت لعبت دورًا في تقدّمه إلى الصدارة.

وقال حيال ذلك: "لم أرد المجازفة وخسارة بعض الوقت بسبب خيار الإطارات. عندما لاحظت أنّه (لوب) أقدم على تلك الخيارات (سوبر سوفت) فقد فعلت الأمر ذاته".

وأكمل: "من الواضح أنّه لم يكن الخيار الأمثل لتلك الظروف، لكنّني تمكّنت من تقديم مرحلة نظيفة جدًا، وأحدثت أغلب الفارق في المناطق الثلجيّة، ومنحنا ذلك فارقًا جيّدًا بالتوجّه إلى اليوم الأخير، لكنّ المعركة لم تنتهِ".

لوب يرفض الاستسلام

بالرغم من مواجهته لمهمّة صعبة للحاق بأوجييه خلال مراحل الأحد الأربعة، يعتقد لوب بأنّه لا يزال يملك فرصة لتحقيق انتصاره الثامن برالي مونتي كارلو.

فبعد أن سيطر على مجريات الجمعة، ضغط صاحب الـ 47 عامًا بقوّة في فترة ما بعد ظهر السبت، واصفًا معركته مع مواطنه بـ "الحامية"، لكنّه شعر بأنّ خيار إطاراته السيّئ كان سبب فقدانه الصدارة.

وقال حيال ذلك: "الوضع صعب، الفارق كبيرٌ جدًا بعض الشيء، لكن لا أحد يعلم ما قد يحدث، لم تنتهِ المعركة بعد".

وأكمل: "كان خيار الإطارات الفارق الوحيد في العبور الأوّل عندما استخدمنا إطارات سوبر سوفت ولم تكن مناسبة".

وأكمل: "بالنظر إلى الطاقة التي لدينا وطول المرحلة فإنّ إطار سوبر سوفت لم يكن الخيار المناسب".

واختتم بالقول: "حاولت الضغط في المرحلة الأولى في فترة ما بعد الظهر، وكان الوضع مقبولًا وقدّمت زمنًا جيّدًا، لكنّني خسرت الكثير من الوقت على الجليد لأنّني كنت حذرًا للغاية في المرحلة الأخيرة".