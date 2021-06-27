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رالي كينيا: أوجييه يحقق الفوز بعد "عودة لا تصدق"

تخطى سائق تويوتا بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه جميع أفخاخ رالي سفاري كينيا، ليحرز المركز الأوّل بعد "عودة لا تصدق" و"دراما" اللحظات الأخيرة في رالي عابق بالمفاجأت.

رالي كينيا: أوجييه يحقق الفوز بعد "عودة لا تصدق"

هو رالي لا يشبه الراليات الأخرى، ويقام ضمن مناطق تقدم مناظر خلابة وطبيعية أشبه بما نراه على بطاقة البريد.

ورث سائق تويوتا الصدارة قبل مرحلة واحدة من النهاية بعد عودة ملحمية على مسارات وعرة ومليئة بالحجارة والأفخاخ وفي ظل أجواء أشبه بـ "عالم الغابات" لما تضمنه الرالي من حوادث وتقلبات، علماً أن أوجييه كان تأخر بفارق حوالي 2,30 دقيقتين مع نهاية منافسات يوم الجمعة بسبب مشكلة في جهاز التعليق.

غير أن متصدر الترتيب العام المؤقت للسائقين، لا يعرف كيفية الاستسلام في قاموسه بل بقي مصراً على إكمال مغامرته على الأراضي الكينية، ليبدأ رحلة العودة بتسجيله أسرع الأوقات في ثلاث مراحل خاصة بالسرعة يوم السبت، مقلصاً الفارق مع المتصدر سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل وزميله في الفريق الإستوني أوت تاناك بعدما خسرا من أفضليتهما اثر تعرضهما لحالات إنثقاب للإطارات في المرحلة الأخيرة يوم الجمعة.

قال أوجييه وهو يحتفل مع السكان المحليين "هو الفوز الرابع لنا في هذا الموسم وثنائية جديدة لتويوتا"، وتابع: "هي خبرة رائعة أن نتواجد هنا. التشجيع الذي حصلنا عليه كان رائعاً... شكراً للجميع برغم أن رالي كينيا كان أقصر من النسخ السّابقة ولكنه من أكثر الأحداث تحديًا وصعوبة".

بدأ أوجييه اليوم الأخير (الأحد) في المركز الثالث تاركاً خلفه تاناك بطل العالم 2019، بعدما واجه الأخير المشاكل مساء يوم السبت خلال هطول الأمطار، في حين انسحب نوفيل في المرحلة 14 فاسحاً المركز الأوّل وكرسي الصدارة لـ "مفاجأة" الرالي الياباني تاكاموتو كاتسوتا على متن تويوتا.

وبدا واضحاً لعشاق السرعة أن مسلسل الإثارة لن يدوم كثيراً، ففي المرحلتين الأخيرتين لم يتمكن كاتسوتا صاحب الخبرة الضئيلة من الوقوف في وجه مدّ بطل العالم سبع مرات، ليتخلى عن المركز الأوّل وبالتالي الفوز للفرنسي أوجييه بفارق 21,8 ثانية، لكنه خرج منتصرًا بدوره ومع سعفة أفضل السائقين حيث صعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته.

في المقابل، رضي تاناك مرغماً بالمركز الثّالث متأخراً بفارق 1,09 دقيقة عن أوجييه، لكنه عاد من كينيا وفي جعبته النقاط الخمس لمرحلة الـ "باور ستايج" بتسجيله أسرع توقيت وحصاد إجمالي من 20 نقطة بعد يوم صعب جديد لـ "هيونداي" حيث واجه الفريق فشل في عمل أجهزة التعليق للرالي الثالث توالياً.

وحقق فريق أم ـ سبورت أفضل نتيجة له في هذا الموسم مع النجم الصاعد بقوة الفرنسي أدريان فورمو الذي فاز في أوّل مرحلة خاصة في مسيرته في الـ "دبليو آر سي"، واحتل المركز الرابع في الترتيب العام وكان السّائق الوحيد الذي لم يعانِ من المشاكل خلال أربعة أيام من المنافسات.

وحلّ زميله البريطاني غوس غرينسميث خامساً وآخر سائقي الـ "وورلد رالي كار" أكمل المراحل الـ 18 جميعها، متقدماً على الفنلندي كالي روفانبيرا الذي عاد إلى المنافسات عن طريق "الرالي2" بعد انسحابه الجمعة.

إلاّ أن فرحة فورمو بالمركز الرابع لم تدم كثيراً إذ نال عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ لعدم احترامه للمسار في المرحلة الـ 14 واختصاره للطريق، ليتبادل المركز مع زميله البريطاني، لكنه بالتأكيد سيحتفظ بذكرى وانجاز تحقيقه أسرع توقيت في المرحلة 16 للمرة الأولى في مسيرته، علماً أنها حملت أيضاً الرقم 100 في البطولة العالمية هذا العام.

وسجلت لائحة المنسحبين أيضاً اسماء كل من إلفين إيفانز، نوفيل، داني سوردو وروفانبيرا، تمكن أوجييه الذي حصد نقطتين من مرحلة "باور ستايج" في تعزيز صدارته لترتيب السائقين متقدمًا بفارق 34 نقطة عن زميله الويلزي إيفانز.

في فئة "دبليو آر سي3" منح الكيني أونكار راي مواطنيه فرحة الإحتفال بهذا الفوز بعد أعوام طويلة من غياب سيارات الرالي العالمية.

وتقام الجولة السابعة من بطولة العالم للراليات على أراضي بطل العالم 2019 في إستونيا من 15 حتى 18 تموز/يوليو المقبل.

ترتيب الرالي

المركز السائق/المُعاون التوقيت الكامل الفارق النقاط
1 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		3:18:11.300   25
2 Japan تاكاموتو كاتسوتا
United Kingdom دانيال باريت 		3:18:33.100 21.800 18
3 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		3:19:20.800 1:09.500 15
4 United Kingdom غاس غرينسميث
United Kingdom كريس باترسون 		3:20:05.900 1:54.600 12
5 France أدريان فورماو
Belgium رينو جمول 		3:20:06.000 1:54.700 10
6 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		3:29:04.700 10:53.400 8
7 Onkar Rai
Drew Sturrock 		3:47:37.700 29:26.400 6
8 Karan Patel
Tauseef Khan 		3:51:41.700 33:30.400 4
9 Carl Tundo
Tim Jessop 		3:54:52.000 36:40.700 2
10 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		4:07:34.000 49:22.700 1
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رالي كينيا: نوفيل يحتفظ بالصدارة وكاتسوتا بالوصافة مع نهاية اليوم الثاني

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