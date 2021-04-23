رالي كرواتيا: نوفيل في صدارة اليوم الأوّل ضمن صراع الثواني مع أوجييه وإيفانز

نجح البلجيكي نوفيل سائق "هيونداي آي 20 كوبيه دبليو آر سي" في إنهاء المراحل الثماني لليوم الأول الجمعة، لرالي كرواتيا الدولي، الجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات والمقررة من 22 حتى 25 الشهر الحالي، في الصدارة بوقت إجمالي قدره 55,36,8 دقيقة، متقدماً بفارق 7,7 ثوانٍ و8 ثوانٍ توالياً عن ثنائي "تويوتا ياريس" بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه وإلفين إيفانز المتأخر بدوره 0,3 ثانية عن زميله.

وأكمل الإستوني أوت تاناك وغريغ برين المراكز الخمسة الاولى بعدما تأخرا بفارق 31,9 ثانية و54,8 ثانية توالياً.

وتمكن أوجييه بفضل تسجيله لأسرع توقيت في المرحلة الثامنة للمرة الثالثة توالياً في التقدم للمركز الثاني في الترتيب العام، وقال: "خضنا معركة جميلة مع تييري وإلفين".

وتابع: "أعتقد أنه (نوفيل) حصل على لحظته هنا؟ خرج عن المسار، لقد شاهدت خطه التسابقي".

وأردف: "كان الأمر قريباً، ولكني أيضاً كدت أفعل الشيء ذاته في المرور الصباحي".

وبالفعل، أكّد نوفيل ما قاله الفرنسي حيث شرح ما حصل معه: "حصلنا على لحظة مخيفة. حاولت أن أدفع أكثر قليلاً ولكن خلال الدوس على المكابح خسرت التماسك، وخرجت قليلاً عن المسار. كانت جميع الأمور تحت السيطرة".

وأحكم نوفيل قبضته على صدارة الرالي منذ المرحلة الإفتتاحية الأولى التي شهدت إنسحاب كالي روفانبيرا، الامر الذي دفع البلجيكي لأن يكون أوّل سيارة على المسار بعد خروج متصدر الترتيب العام المؤقت للسائقين.

وحقق أوجييه في المرحلة السابعة (10,10 كلم) أسرع توقيت للمرة الثانية توالياً (بعد السادسة، علماً انه تساوى مع إيفانز في الثالثة) في هذا اليوم الإفتتاحي مع 5,26,7 دقائق، متقدماً بفارق 0,3 ثانية على نوفيل وبفارق 2,5 ثانيتين عن إيفانز.

قال الفرنسي الذي فاز بالمرحلة رقم 600 في مسيرته: "لم تكن الأمور مثالية مع مسارات مليئة بالغبار والأمور عادة لا تكون سهلة في ظل هذه الظروف".

وفي حين لم تشذ كلمات إيفانز عن زميله، كان رأي الإستوني أوت تاناك (هيونداي) مشابهاً لمنافسيه مؤكداً أنه لم يجد النمط القيادي الافضل وبات يتأخر في الترتيب العام بفارق 32,1 ثانية عن المتصدر.

وفي شريط المراحل الخاصة بالسرعة، ومع نهاية المرحلة السادسة حاول أوجييه (تويوتا) الإقتراب من نوفيل المتصدر (هيونداي). فبعدما خاضت الفرق أقصر مرحلة (الخامسة)، كان حان وقت المرحلة الأطول بمسافة 23,76 كيلومتراً.

حينها دقت ساعة المجازفة بالنسبة لـ "رجال تويوتا" مع أوجييه الاسرع من دون قسمة مع أحد وإيفانز اللذين تقدما على نوفيل بفارق 3,5 ثوانٍ و3,2 ثوانً توالياً، ومارسا ضغوطات على السائق البلجيكي الثالث والذي حافظ على صدارته للترتيب العام معتبراً أنه "قاد بحذر في بداية المرحلة".

في المقابل تراجع أداء تاناك الرابع فخسر 7,7 ثوانٍ أمام أفضل سائقي تويوتا.

واعتبرت المرحلة الخامسة الأقصر في الرالي (6,94 كلم) المرحلة الاسرع، حيث تمكن نوفيل صاحب ثاني أسرع توقيت في هذه المرحلة من التغلب على أوجييه بفارق 0,6 ثانية برغم أنه كاد يلامس العدم متفادياً خروج سيارته عن المسار.

وبدا واضحاً الخيبة على وجه الفرنسي بطل العالم سبع مرات، في حين عاد التوقيت الأسرع خلال هذه المرحلة للإستوني تاناك متقدماً على زميله البلجيكي بفارق ثانية (4,30,4 د. مقابل 4,31,4د.).

في الخلف وصل سائقا تويوتا مع أوجييه الثالث متأخراً بفارق 1,6 ثانية وإيفانز الرابع بفارق 2,1 ثانيتين عن تاناك.

وعلى غرار المرحلة السابقة، كانت المرحلة الرابعة (9,11 كلم) سريعة حيث بلغت سرعة نوفيل 185 كلم/س، وكان للمرة الثالثة الأسرع مع 4,51,9 دقائق.

وحافظ سائق هيونداي على صدارة الرالي، متقدماً بفارق 7,3 ثوانٍ على إيفانز (تويوتا)، صاحب ثاني أسرع توقيت في المرحلة بفارق 0,5 ثانية عن الأسرع وبفارق 12,3 ثانية عن أوجييه ثالث أسرع سائق.

ولم يخسر تاناك الكثير من الوقت بخلاف ما حصل معه في المراحل السابقة حيث تأخر بفارق 1,8 ثانية فقط، وظل رابعاً في الترتيب العام (تأخر 25,3 ثانية) أمام غريغ برين خلف مقود سيارة هيونداي آي20 رسمية (+33,4 ث.).

وشهدت المرحلة الثالثة (10,10 كلم) تقاسم أوجييه وإيفانز التوقيت الاسرع مع سرعة قصوى بلغت 175 كلم/س، حيث وصل الزميلان بوقت قدره 5,32,3 دقائق، أي 9 أعشار أقل من نوفيل.

وحافظ البلجيكي الذي سجل ثالث أسرع توقيت في هذه المرحلة، على صدارة الترتيب العام متقدماً بفارق 6,8 ثوانٍ على البريطاني و11.,3 ثانية على الفرنسي.

وخلف هذا الثلاثي خسر تاناك المزيد من الوقت منهياً المرحلة بفارق 6,6 ثوانٍ عن الأسرع، حيث بدا أن الإستوني يعاني في المراحل الصباحية اذ تأخر في الترتيب العام 23,5 ثانية عن المتصدر.

ولامس نوفيل في المرحلة الثانية (23,76 كلم) الخوف بعد قفزة قوية، ولكنه رغم ذلك حقق التوقيت الأسرع للمرة الثانية توالياً في مرحلة مليئة بالأفخاخ، ولكن أقيمت على مسارات جافة (12,58,6 د.).

وفرض البلجيكي نفسه على قمة لائحة الأوقات في الترتيب العام متقدماً بفارق 7,7 ثوانٍ أمام إيفانز و12,2 ثانية على أوجييه. أما تاناك الذي وقع ضحية اختياره أربع إطارات قاسية فتأخر بفارق 17,8 ثانية.

ولم تستمر مغامرة السائق الفنلندي كالي روفانبيرا متصدر ترتيب البطولة طويلاً في رالي كرواتيا الدولي حيث خرج عن المسار في المرحلة الأولى الجمعة.

وكان روفانبيرا يمنّي النفس بتحقيق نتيجة جيدة في ثالث جولات البطولة إلاّ أن سائق "تويوتا ياريس" لم ينجح في تخطي المرحلة الخاصة الاولى (6,94 كلم) صباح الجمعة مع افتتاح المنافسات.

وبات روفانبيرا في سن الـ 20 عاماً أصغر سائق يحتل صدارة ترتيب السائقين في الـ "دبليو آر سي".

وخرجت سيارة الفنلندي عن المسار الجاف وتحت أشعة الشمس، واستدارت حول نفسها بعد 5,5 كيلومترات فقط من بداية المرحلة الأولى واستقرت في أسفل الطريق بين الاشجار.

وأعلن فريق تويوتا أن السائق وملاحه يون هولتينن خرجا سالمين من الحادث.

ومع نهاية المرحلة الاولى تصدر سائق هيونداي نوفيل الترتيب المؤقت بتسجيله أسرع توقيت مع 4,24,2 دقائق، متقدماً على زميله تاناك بفارق 2,1 ثانيتين، علما أن بطل العالم 2019 قرر أن ينطلق مزوداً سيارته بإطارات قاسية في المرور الأوّل الصباحي. وحلّ إيفانز (تويوتا) ثالثاً متأخراً بفارق 2,8 ثانيتين.

في المقابل خسر أوجييه 6,5 ثوانٍ خلف مقود سيارته تويوتا بسبب حالة إنثقاب، ليحتل المركز الخامس.

ويقام رالي كرواتيا للمرة الاولى في تاريخ البطولة، وباتت كرواتيا الدولة 34 التي تستضيف جولة من الجولات العالمية.