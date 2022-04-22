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دبليو آر سي / رالي كرواتيا تقرير المرحلة

رالي كرواتيا: روفانبيرا يوسّع صدارته بعد سيطرته على مجريات الجمعة

عزّز كالي روفانبيرا سائق تويوتا صدارته لرالي كرواتيا مع نهاية اليوم الأوّل بعد سيطرته المطلقة.

رالي كرواتيا: روفانبيرا يوسّع صدارته بعد سيطرته على مجريات الجمعة

لم يتأثّر متصدّر الترتيب العام للبطولة بالأجواء الممطرة والموحلة ليفوز بستّ مراحل من المراحل الثمانية لهذا اليوم.

وأكمل روفانبيرا مجريات الجمعة متمتّعًا بأفضليّة 1:04 دقيقة أمام تييري نوفيل سائق هيونداي، الذي تمكّن من التعافي من عقوبة 40 ثانية لتوجّهه إلى منطقة الصيانة متأخّرًا بأربع دقائق بعد أن أجبره عطلٌ في المولّد في دفعه هو ملّاحه للسيارة لمسافة 800 متر للوصول إلى منطقة الصيانة.

وتقدّم أوت تاناك إلى المركز الثاني لفترة بعد عقوبة نوفيل، لكنّ سائق هيونداي عاد إلى المركز الثالث بعد أن خسر 20.2 ثانية بسبب ثقبٍ في المرحلة ما قبل الأخيرة من اليوم.

وشقّ كريغ برين سائق ام-سبورت فورد طريقه إلى المركز الرابع، حيث لا يزال ضمن دائرة المنافسة على منصّة التتويج.

من جانبه أكمل أوليفر سولبرغ سائق هيونداي الثالث يومه في المركز الخامس أمام إلفين إيفانز سائق تويوتا، وذلك في مواصلته التعافي من ثقبين في الإطار الأمامي الأيسر في المرور الصباحي.

الترتيب بعد المرحلة الثامنة:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة التوقيت الكامل الفارق
1 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا جي.آر ياريس رالي1 آر.سي1 1:15:35.500  
2 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر.سي1 1:15:59.500 1:04.000
3 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر.سي1 1:16:58.800 1:23.300
4 42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		فورد بوما رالي1 آر.سي1 1:17:10.700 1:35.200
5 2 Sweden أوليفيه سولبيرغ
United Kingdom إلوت إدموندسون 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر.سي1 1:18:14.000 2:38.500
6 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا جي.آر ياريس رالي1 آر.سي1 1:18:24.600 2:49.100
7 18

Japan تاكاموتو كاتسوتا

آرتون جونسون

 تويوتا جي.آر ياريس رالي1 آر.سي1 1:19:03.500 3:28.000
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