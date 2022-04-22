رالي كرواتيا: روفانبيرا يوسّع صدارته بعد سيطرته على مجريات الجمعة

لم يتأثّر متصدّر الترتيب العام للبطولة بالأجواء الممطرة والموحلة ليفوز بستّ مراحل من المراحل الثمانية لهذا اليوم.

وأكمل روفانبيرا مجريات الجمعة متمتّعًا بأفضليّة 1:04 دقيقة أمام تييري نوفيل سائق هيونداي، الذي تمكّن من التعافي من عقوبة 40 ثانية لتوجّهه إلى منطقة الصيانة متأخّرًا بأربع دقائق بعد أن أجبره عطلٌ في المولّد في دفعه هو ملّاحه للسيارة لمسافة 800 متر للوصول إلى منطقة الصيانة.

وتقدّم أوت تاناك إلى المركز الثاني لفترة بعد عقوبة نوفيل، لكنّ سائق هيونداي عاد إلى المركز الثالث بعد أن خسر 20.2 ثانية بسبب ثقبٍ في المرحلة ما قبل الأخيرة من اليوم.

وشقّ كريغ برين سائق ام-سبورت فورد طريقه إلى المركز الرابع، حيث لا يزال ضمن دائرة المنافسة على منصّة التتويج.

من جانبه أكمل أوليفر سولبرغ سائق هيونداي الثالث يومه في المركز الخامس أمام إلفين إيفانز سائق تويوتا، وذلك في مواصلته التعافي من ثقبين في الإطار الأمامي الأيسر في المرور الصباحي.

الترتيب بعد المرحلة الثامنة: