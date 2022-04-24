رالي كرواتيا: روفانبيرا يقتنص الفوز من تاناك بعد مرحلة أخيرة فاصلة

توجه روفانبيرا إلى مرحلة الباورستيج الأخيرة وهو متأخر بفارق 1.4 ثانية خلف تاناك، وذلك بعد خسارته الصدارة التي تشبّث بها من المرحلة الأولى بسبب الأمطار المفاجئة التي قلبت الموازين في المرحلة ما قبل الأخيرة.

مع ذلك، قدم روفانبيرا أداءً مذهلًا في المرحلة الختامية ليتفوق على تاناك ويحقق الفوز بفارق 4.3 ثانية، ويحصد كذلك النقاط الخمس الإضافية لمرحلة الباورستيج.

في المقابل تمكنت هيونداي من حصد منصة تتويج مزدوجة مع تواجد تييري نوفيل في المركز الثالث بالرُغم من اقترابه من التعرض لحادثة وانقلاب سيارته، لكنه تمكن من العودة بعد سلسلة من العقوبات والحظ العاثر.

كريغ برين كان هو من قاد سعي "ام-سبورت"، لكنه اكتفى بالمركز الرابع بعد تبخّر أفضليته أمام نوفيل اليم الأحد.

المركز الخامس كان من نصيب إلفين إيفانز بعد تلاشي آماله بالصعود إلى منصة التتويج يوم الجمعة إثر معاناته من إنثقابين على سيارته، حيث لم يتمكن من تعويض الوقت الضائع.

تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا حلّ سادسًا كآخر سائقي فئة رالي1 الذين أكملوا مسافة الحدث.