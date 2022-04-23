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دبليو آر سي / رالي كرواتيا تقرير المرحلة

رالي كرواتيا: روفانبيرا يردّ على زحف تاناك

سيتوجّه كالي روفانبيرا إلى اليوم الختاميّ من رالي كرواتيا متمتّعًا بصدارة مريحة بعد أن ردّ على تقدّم أوت تاناك في فترة ما بعد ظهر السبت.

رالي كرواتيا: روفانبيرا يردّ على زحف تاناك

وجد سائق تويوتا نفسه تحت ضغط تاناك سائق هيوندا بعد أن خسر دقيقة تقريبًا لصالح بطل 2019 نتيجة تعرّضه لثقبٍ في الإطار الأمامي الأيسر في المرحلة الـ 11 صباح اليوم.

وتمكّن تاناك من تقليص الفارق إلى 13 ثانية خلال فترة ما بعد الظهر، لكنّ متصدّر الرالي ردّ بقوّة عبر فوزه بالمرحلة الأخيرة من مجريات اليوم ليدخل يوم الأحد بأفضليّة 19.9 ثانية.

وبرز تاناك كأقرب ملاحقي روفانبير بعد أن تلقى زميله في هيونداي تييري نوفيل عقوبة دقيقة الليلة الماضية لإفراطه في السرعة في قسم ربط وهو ما أدّى إلى الإطاحة به من المركز الثاني إلى الرابع.

وأكمل كريغ برين سائق ام-سبورت يومه في المركز الثالث لكن بفارق 4.9 ثانية فقط أمام نوفيل. وكان نوفيل قد بدأ يومه متخلّفًا بـ 28.8 ثانية عن برين، لكنّه أحرز تقدّمًا حثيثًا خلال اليوم بالرغم من مواجهته لمشكلة في محرّكه.

وتواجد إلفين إيفانز سائق تويوتا الآخر في المركز الخامس مع نهاية اليوم، مستفيدًا من حادث أوليفر سولبرغ في المرحلة التاسعة والذي أدّى إلى اشتعال النيران في سيارة هيونداي.

وكان تاكاموتو كاتسوتا آخر السائقين ضمن فئة "رالي1" الذي يُكمل مسافة الرالي الكاملة حتّى الآن، وهو يتواجد في المركز السادس.

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رالي كرواتيا: تاناك يقترب وانثقاب يقلّص صدارة روفانبيرا مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الثاني
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رالي كرواتيا: روفانبيرا يقتنص الفوز من تاناك بعد مرحلة أخيرة فاصلة

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