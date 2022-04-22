رالي كرواتيا: روفانبيرا يتألق والأمطار تعصف بمجريات الفترة الصباحية لليوم الأول

برز روفانبيرا كأقوى سائقي الفترة الصباحية مع فوزه بثلاث من المراحل الأربع التي أقيمت على أسفلت زلق مبلل، حيث استفاد من أفضل حالات المسار مع انطلاقه أولًا على الطريق.

وأكمل سائق تويوتا الفترة الصباحية بأفضلية تبلغ 12.5 ثانية أمام نوفيل الذي قدم أداء قويًا، بينما حل زميله أوت تاناك في المركز الثالث بفارق 47.3 ثانية.

في المقابل، سيتوجه كريغ برين إلى فترة ما بعد الظهر في المركز الرابع، بفارق 1.9 ثانية فقط خلف تاناك.

في حين أكمل زميله في "ام-سبورت" غوس غرينسميث الفترة الصباحية في المركز الخامس، بالرغم من مواجهة معسكر فورد لبداية صعبة للرالي مع انسحاب أدريان فورمو إثر انزلاق سيارته في المرحلة الثالثة، بينما انسحب كذلك بيير-لويس لوبيه بعدما تعرض لثلاثة انثقابات خلال مرحلتين.

في المركزين السادس والسابع تواجد كل من أوليفر سولبرغ وتاكاموتو كاتسوتا أمام إلفين إيفانز الذي تعرض لانثقابين في المراحل الصباحية ليتأخّر بفارق دقيقتين تقريبًا في المركز الثامن.

فيما شهد الرالي كذلك انسحاب سائق تويوتا إسابيكا لابي خلال المرحلة الأولى من الفترة الصباحية.

جديرٌ بالذكر أن السائقين سيكررون مراحل الفترة الصباحية ليكملوا بها مجريات اليوم الأول من الرالي.