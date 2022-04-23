رالي كرواتيا: تاناك يقترب وانثقاب يقلّص صدارة روفانبيرا مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الثاني

استهلّ روفانبيرا الفترة الصباحية اليوم بأفضلية بلغت دقيقة و23 ثانية، لكنّ انثقابًا على الإطارات الأمامي الأيسر لسيارته تويوتا خلال المرحلة ما قبل الأخيرة قلّص تلك الأفضلية إلى 16.8 ثانية فقط أمام أوت تاناك سائق هيونداي بالتوجّه إلى المراحل الأربع التي تشكّل فترة ما بعد الظهر.

وبات تاناك بعد تلك الحادثة ضمن المعركة على الفوز بعد تقدّمه إلى المركز الثاني بمجرد تراجع زميله تييري نوفيل إلى المركز الرابع الإجمالي، وذلك إثر تلقيع عقوبة دقيقة لإسراعه خلال مرحلة الطريق يوم أمس الجمعة.

في المقابل، تواجد كريغ برين سائق "ام-سبورت" في المركز الثالث بفارق 57.8 ثانية عن الصدارة، لكنّ الأيرلندي يتقدم على نوفيل بفارق 26.2 ثانية بعد فوز الأخير بالمرحلة الختامية للفترة الصباحية.

واضطرّ المنظمون لإلغاء المرحلة الافتتاحية لليوم بعد الحادثة المروعة التي تعرض لها أوليفر سولبرغ على سرعة عالية في المرحلة التاسعة، والتي أقيمت ضمن أجواء ضبابية ماطرة.

وساهمت تلك الحادثة في تقدم إلفين إيفانز سائق تويوتا إلى المركز الخامس الإجمالي أمام زميله تاكاموتو كاتسوتا.

وعقب حادثة سولبرغ، توجه السائقون إلى المرحلة العاشرة التي انطلقت متأخرة بـ 40 دقيقة بسبب ماحدث. كما أن الأجواء المتقلبة صعبت من مهمة اختيار الإطارات مع وجود مناطق جافة ومبللة على المسار.

وكان الفوز في هذه المرحلة من نصيب إسابيكا لابي الذي عاد بعد انسحابه من المرحلة الافتتاحية ليوم أمس الجمعة، حيث كان أسرع بـ 0.6 ثانية من زميله إيفانز. بينما حل غوس غرينسميث ثالثًا بفارق 2.2 ثانية.

متصدر الرالي روفانبيرا خسر 10.6 ثانية لصالح أقرب ملاحقيه تاناك مع اختيار كل منهما لاعتماد أربعة إطارات مخصصة للأمطار.

هذا وساءت الأحوال الجوية في المرحلة الـ 11، حيث انخفض مستوى الرؤية وزادت المقاطع المبللة على المسار.

لكن تاناك تمكن من تحقيق الفوز بفارق مثير للإعجاب بلغ 18.6 ثانية أمام زميله نوفيل وبرين.

ومع تحسّن الرؤية في المرحلة الأخيرة، عاد نوفيل ليقدم أداء قويًا ويحقق الفوز بفارق 0.8 ثانية أمام إيفانز وتاناك الذي تشارك المركز الثالث مع بيير-لويس لوبيه.