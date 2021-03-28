رالي كرواتيا الدولي...رحلة نحو المجهول لفرق البطولة

بعد 8 أسابيع خارج هيكل سياراتهم، ستخوض الفرق المشاركة في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" رحلة في المجهول عندما تأخذ شارة انطلاق رالي كرواتيا الدولي المقرر إقامته من 22 حتى 25 نيسان/أبريل المقبل في العاصمة زغرب، مدركة أهمية ما سيقدمه الرالي الأول المقام على مسارات معبدة للعام الحالي.

قال سائق فريق "هيونداي موتورسبورت" البلجيكي تييري نوفيل: "لا أعرف الكثير عن المراحل الخاصة بالسرعة (20 مرحلة)، وليس لديّ أي فكرة عن ماهية هذه المراحل، ولكن سنحصل على بعض الوقت للتحضير، وثم لا شك لدينا التجارب".

وتابع: "على غرار كل الراليات المقامة على مسارات معبدة، أتوقع أن يكون مخادعاً. كما أن حالة الطقس يمكن أن تجعله أكثر خداعاً. أنا واثق من أنه سيكون تحدياً، ولكن هذا ما أسعى إليه".

ولم تشذ كلمات الفرنسي سيباستيان أوجييه عن البلجيكي، إذ أكّد بطل العالم سبع مرات أنه يتحرق شوقاً لرؤية رالي كرواتيا عن كثب.

وأضاف سائق تويوتا: "أعرف كرواتيا وهي دولة جميلة، لذا أنتظر بفارغ الصبر لرؤيتها"، مضيفاً: "لدينا إطارات جديدة لهذا العام، حيث أن الـتأقلم مع هذا الوضع الجديد سيجعل الأمور أكثر تعقيداً لرالي جديد على مسارات اسفلتية. أنا متأكد. لقد كان الأمر مخيباً قليلاً في مونتي-كارلو (الجولة الاولى)، لأنه بسبب الثلوج كنا نستخدم الإطارات الخاصة بالشتاء كثيراً ولم يتسنَ لنا الوقت لفهم (كيفية عمل) الإطارات الملساء".

من ناحيته، عبّر زميل أوجييه، الفنلندي كالي روفانبيرا عن سعادته لإنضمام رالي كرواتيا إلى البطولة العالمية للمرة الأولى.

وقال: "من الجيد الحصول على أحداث جديدة".

وأضاف: "من السهل دائماً بالنسبة لنا أن ندير فارق الخبرة عندما نكون على مسارات جديدة حيث الجميع يأخذ ملاحظات الطريق للمرة الأولى. لا أعرف الكثير عن الرالي أو المراحل الخاصة بالسرعة، ولكني متأكد أن كرواتيا ستكون مكاناً جميلاً".

وانضم رالي كرواتيا الدولي الى الروزنامة العالمية للمرة الأولى هذا العام، ويعتبره البعض مزيجاً محيراً من الأسفلت مع بعض الأسطح المهترئة والوعرة بسبب الأضرار التي تلحق بها من الطقس والمياه والبعض الآخر أكثر سلاسة. وهي عبارة عن طرق سريعة بشكل عام، لكنها ضيقة جدًا في بعض الأجزاء.

من ناحيته أكّد الويلزي إلفين إيفانز أنه يريد وضع بدايته السيئة خلفه والتطلع لتحقيق نتيجة جيدة في الجولة الثالثة من المنافسات الشهر المقبل.

وكان سائق "تويوتا غازو رايسينغ" حلّ في المركز الخامس في رالي "أركتيك" فنلندا الدولي، ما أدى إلى تراجعه من المركز الثاني في الترتيب العام المؤقت للسائقين للمرتبة الرابعة بعد جولتين متساوياً مع أوجييه (31 نقطة لكل منهما).

وعلى الرغم من أنه لا يتأخر سوى بفارق 8 نقاط عن زميله روفانبيرا المتصدر (39 نقطة) وبفارق 4 نقاط عن الوصيف نوفيل، إلا أنّ إيفانز يريد أن يضع راليي مونتي-كارلو وفنلندا خلفه والتطلع إلى المستقبل.

شرح الويلزي ما يسعى إليه قائلاً: "لم أكن سعيداً خلال هذين الراليين لكي أكون صريحاً. أريد أن أذهب إلى كرواتيا من أجل تغيير الأمور. نحتاج إلى أداء قوي هناك".

وكان إيفانز حلّ في المركز الثاني في مونتي-كارلو خلف الفائز باللقب 8 مرات أوجييه، غير أن المقارنة بين سرعته وسرعة زميله على تويوتا ياريس في بعض الأجزاء جعلته يشعر بالخيبة.

وتكرر السيناريو ذاته في المرور الثاني على الثلوج في رالي أكتيك فنلندا، حيث خسر إيفانز الكثير من الوقت.

عبّر هذا السائق عن خيبته قائلاً: "أعرف أن بين يديّ سيارة قادرة على الفوز بالراليات، لذا يجب دائماً أن يكون هذا هو الهدف بالنسبة لي كسائق"، مضيفاً: "كانت لديّ ومضات سرعة في فنلندا، ولكن كانت عطلة نهاية أسبوع رهيبة. عانيت كثيراً بسبب الأخاديد على المسارات، وبدا كأنني كنت أنا (من بين سائقي تويوتا) الذي عانى أكثر من غيره في تلك الظروف. عليّ التطلع إلى المستقبل".

ونذكر أن المسافة الإجمالية للرالي تبلغ 1279,87 كيلومتراً، منها 300,32 كلم مراحل خاصة بالسرعة.

وانضم رالي كرواتيا إلى بطولة أوروبا للراليات "إي آر سي" من عام 1992 حتى 2013، من دون أن يتم اعتماد دائماً زغرب كقاعدة أساسية له.

وقال دانييل ساسكين رئيس اللجنة المنظمة لرالي كرواتيا 2021: "اخترنا المسارات بعناية لتجنب الحشود، ولكن أيضاً للسماح للجماهير بالتواجد والاستمتاع بالرالي"، مضيفاً: "نأمل أن يسمح الوضع الوبائي (فيروس كورونا) بذلك. تعتبر البطولة العالمية فرصة رائعة لإظهار كرواتيا لجميع أنحاء العالم".

وختم قائلاً: "ليس هناك شك في أن المنافسة ستكون مثيرة - سواء مباشرة أو أمام الشاشات".

وأضاف دافورين ستيتنر رئيس الاتحاد الكرواتي للسيارات والكارتينغ ورئيس مجلس إدارة رالي كرواتيا: "مع عرض ترويجي دولي ضخم، تخيلوا فقط الأثر الاقتصادي على كرواتيا من عشرات الآلاف من الإقامات الليلية والنفقات المحلية للمشاركين وآلاف الأشخاص الملتزمين بالبطولة".

وأردف: "نأمل في أن يسمح الوضع في نهاية نيسان/أبريل بحضور المشاهدين، فهذا يعني وصول العديد من مشجعي "دبليو آر سي" من جميع أنحاء العالم. إنها أفضل دعوة ممكنة قبل الموسم السياحي لهذا العام ".

وسيُنظّم الرالي بحسب إجراءات برتوكول منظمة الصحة الوطنية والمحلية والاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، على أن تطبق القوانين بدقة قبل اتخاذ قرار السماح بحضور المشاهدين من عدمه.