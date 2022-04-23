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رالي كرواتيا: إلغاء المرحلة التاسعة بعد حادثة سولبرغ "النارية"
قرر منظمو رالي كرواتيا إلغاء المرحلة التاسعة من جولة بطولة العالم في الراليات "دبليو آر سي"، بعد حادثة أوليفر سولبرغ.
خرج سائق هيونداي إلى المسار نحو المرحلة الافتتاحية ليوم السبت، لكن تفاصيل ما جرى ليست واضحة تماماً.
وأكدت هيونداي أن كلاً من سولبرغ وملاحه إيلوت إيدموندسون سليمان.
وانتشرت صور على قنوات التواصل الاجتماعي تكشف اشتعال النيران في سيارة سولبرغ.
وأوقف المنظمون في البداية المرحلة، عقب تلك الحادثة، حيث لم يكمل أي سائقين طلعاتهم ما عدا، إلفين إيفانز، إيسابيكا لابي، تييري نوفيل، بيير-لويس لوبيه وغاس غرينسميث.
ولاحقاً تم إيقاف المرحلة بأكملها، ما يعني تأخير انطلاق المرحلة العاشرة بمقدار 40 دقيقة.
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