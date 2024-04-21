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الشرق الأوسط
دبليو آر سي رالي كرواتيا
تقرير المرحلة

رالي كرواتيا: أوجييه يستفيد من دراما إيفانز ونوفيل ليحقق الفوز ومنصة تتويجه رقم 100

تمكن سيباستيان أوجييه من انتزاع الفوز برالي كرواتيا في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بعد معركة ثلاثية محتدمة مع تييري نوفيل وإلفين إيفانز، والتي انتهت على نحوٍ درامي للثنائي ومنحت أوجييه منصة تتويجه رقم 100.

سيباستيان أوجييه، تويوتا غازو ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

أحرز أوجييه وملاحه فينسنت لاندايس الفوز بعد فترة مليئة بالحوادث اليوم الأحد، والتي ورث على إثرها الثنائي الصدارة مستفيدين من حادثتي نوفيل سائق هيونداي وإيفانز سائق تويوتا في المرحلة الـ 18 من أصل 20.

وبذلك يسجل أوجييه فوزه الأول ضمن الموسم الذي يشارك فيه جزئيًا هذا العام متقدمًا على إيفانز بفارق 9.7 ثانية، بينما اكتفى نوفيل بالمركز الثالث بعد خطئه المكلّف.

وكانت معركة الفوز قد تبلورت بين السائقين الثلاثة بدءًا من المرحلة الافتتاحية يوم الجمعة، حيث استهلّ نوفيل الحدث بشكل قوي واستفاد من افتتاحه للمسار ليتقدم في الصدارة.

ووصلت أفضلية نوفيل إلى 10.1 ثانية بعد المرحلة السادسة متقدمًا على إيفانز قبل أن تتقلّص إلى 0.1 ثانية إثر تعرضه لانثقاب قرب نهاية المرحلة.

وقد اقتنص إيفانز الصدارة في المرحلة السابعة، لكن نوفيل عاد في المرحلة الأخيرة ليكمل مجريات الجمعة متعادلًا مع إيفانز في الصدارة.

وقد تناوب الثنائي على الصدارة بينما كان يلاحقهما أوجييه خلال مجريات السبت التي شهدت هطول الأمطار، فيما كان الفوز بآخر مرحلتين من نصيب نوفيل ليتقدم في الصدارة بفارق 4.9 ثانية، فيما ظل أوجييه ثالثًا بفارق 11.6 ثانية.

لكن المعركة أخذت منعطفًا مغايرًا اليوم الأحد، عندما قلّص إيفانز الفارق مع نوفيل إلى 2.6 ثانية قبل أن يركتب الثنائي الأخطاء ويصطدما بالتلال العشبية في المرحلة الـ 18، حيث خسر إيفانز 19.6 ثانية بينما فقد نوفيل 23.3 ثانية.

ليكون المستفيد الأكبر من تلك الدراما هو أوجييه الذي وبالرغم من اصطدامه الوجيز بالتلال العشبية في المرحلة الـ 19 إلا أن بطل العالم 8 مرات حافظ على رباطة جأشه ليقتنص فوزه الـ 59 ويحصد منصة التتويج رقم 100.

المركز الرابع في الرالي كان من نصيب أوت تاناك سائق هيونداي أمام تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا وأندرياس ميكيلسن وغريغور مونستر.

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