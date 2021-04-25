رالي كرواتيا: أوجييه يحسم المركز الأوّل بفارق 0.6 ثانية

أحرز بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) لقب رالي كرواتيا الدولي المنضم للمرة الأولى إلى الروزنامة العالمية بعد صراع حبس الأنفاس مع زميله الويلزي إلفين إيفانز حيث تغلب عليه بفارق 0,6 ثانية.

كان الثلاثي أوجييه وإيفانز وسائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل دخل بصراع الثواني منذ انطلاق رالي كرواتيا المقام على مسارات معبدة، ليحسم سائق تويوتا الفائز في رالي مونتي ـ كارلو، الجولة الإفتتاحية للمنافسات، اللقب لصالحه بعدما تقدم بفارق 0,6 ثانية عن زميله الويلزي وبفارق 8,1 ثوانٍ عن البلجيكي الذي خسر صدارته للحدث مع نهاية اليوم الثاني السبت.

غير أن الإثارة لم تنتهِ بإنتهاء المنافسات إذ ما زالت نتيجة الرالي ما زالت غير نهائية، بعدما كان أوجييه سبباً في حادث على الطريق العام.

وطالت الإثارة حتى المرحلة العشرين الأخيرة في النسخة الأولى لهذا الرالي، حيث لم يتوقع عشاق السرعة هذا السيناريو الجنوني. ولكن في النهاية توجب الكشف عن هوية الفائز وكان أوجييه الذي فرض نفسه بعد 20 مرحلة و300 كيلومتر صعبة ومليئة بالأفخاخ، كما توقع السائقون والفرق والمنظمون.

وتصدر الفرنسي نهاية يوم السبت بفارق 6,9 ثوانٍ أمام إيفانز و10,4 ثوانٍ عن البلجيكي نوفيل، إلا أنه كاد أن يخرج خالي الوفاض بعدما تسبب بحادثٍ على طريق الوصل يمكن أن تؤدي إلى معاقبته.

وانطلق أوجييه في المرحلة الأخيرة "باور ستايج" متأخراً بفارق 3,9 ثوانٍ عن إيفانز المتصدر مع نهاية المرحلة 18، لكنه اعتمد نمطاً قيادياً سريعاً وضاغطاً سمح له بتجاوز زميله ليفرض نفسه بفارق 0,6 ثانية.

كما تصدر أوجييه ترتيب السائقين برصيد 61 نقطة قبل التوجه لخوض رالي البرتغالي بعد شهر (20 _ 23 أيار/مايو).

ووصل الإستوني أوت تاناك رابعاً حيث لم يكن بامكانه أن يصارع على مراكز المقدمة ليتأخر بفارق 1,17 دقيقة عن الفائز.