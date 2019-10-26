رالي كتالونيا: نوفيل يُنهي اليوم الثاني متصدرًا بفارق 21.5 ثانية

استطاع نوفيل الصعود إلى صدارة الرالي خلال المراحل الصباحية من اليوم الثاني إذ تمكّن من المحافظة عليها مع تواجد ثلاثي هيونداي: نوفيل، وسيباستيان لوب وسوردو في المراكز الثلاثة الأولى.

ولكن السائق الإستوني أوت تاناك كان عينه نحو التقدّم خلال المرور الثاني للمراحل في فترة ما بعد الظهر حيث سجّل أسرع زمن خلال المرحلة العاشرة "سافالا" وتبعها بزمنٍ باهر في المرحلة التالية حيث قلّص الفارق مع سوردو إلى 6.3 ثانية.

المرحلة 12 والتي بلغ طولها 24.40 كلم كانت شاهدةً على عدّة تغييرات: تجاوز سوردو لزميله لوب من أجل التقدّم إلى المركز الثاني، وابتعاد تاناك بفارق 1.4 ثانية فقط عن السائق الفرنسي المخضرم.

وتعليقًا على ذلك قال لوب "لم أستطع القيام بأفضل من هذا. كنت أضغط بقوّة خلال هذه المرحلة ولكني لم أحظَ بالتماسك المطلوب".

عدم ارتياح لوب مع سيارته دفعه نحو خسارة مركزه الثالث في المرحلة الأخيرة لليوم، وتقدّم تاناك عليه ليُعزّز من حظوظه في حصد لقبه الأوّل بالبطولة.

وإذا ما فاز نوفيل برالي كتالونيا، فإنه سيحصل على 10 نقاط أكثر من تاناك ولكنه بحاجة إلى تسجيل 12 نقطة من أجل إبقاء معركة اللّقب مشتعلة حتى الجولة الأخيرة، إذ ستُمثّل المرحلة الأخيرة "باور ستيج" ليوم الأحد دورًا حاسمًا في تحديد ذلك من عدمه بما أنها تمنح نقاطًا إضافية لأسرع السائقين.

ياري-ماتي لاتفالا أحرز المركز الخامس أمام إلفين إيفامز وتيمو سونينن.

وقد أكمل سيباستيان أوجييه ومادس أوستبرغ ويان كوبيتسكي ترتيب العشرة الأوائل.