دبليو آر سي
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
03 أكتوبر
-
06 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
دبليو آر سي / رالي كتالونيا / تقرير المرحلة

رالي كتالونيا: نوفيل يتصدّر الفترة الصباحية من اليوم الثاني

المشاركات
التعليقات
رالي كتالونيا: نوفيل يتصدّر الفترة الصباحية من اليوم الثاني
من قبل:
, رئيس التحرير
26-10-2019

خطف السائق البلجيكي تييري نوفيل صدارة الفترة الصباحية من اليوم الثاني من منافسات رالي كتالونيا بإسبانيا، الجولة الـ 13 وما قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لموسم 2019.

أنهى لوب اليوم الأوّل من الرالي الإسباني على متن سيارة "هيونداي آي 20" في الصدارة بالمركز الأوّل بفارق 1.7 ثانية عن نوفيل، إلّا أنّ الأخير ومع بداية المرحلة الصباحية الأولى من اليوم الثاني استطاع الصعود للصدارة ولم يتنازل عنها خلال المرحلتَين الأخرتَين اللتَين تألفت منهما الفترة الصباحية.

وخلال المرحلة الثانية من اليوم (الثامنة في الرالي) تعرّض سائق تويوتا كريس ميك لحادث وضعه خارج منافسات الرالي بعدما كان يحتلّ المركز الثالث خلف ثنائي هيونداي.

وعلى الرغم من أنّ هذا الحادث دفع أوت تاناك نحو المركز الرابع وعزّز من حظوظه في تحقيق لقبه الأوّل في "دبليو آر سي"، إلّا أنه سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة لتويوتا التي تُصارع على لقب بطولة الصانعين بمواجهة هيونداي.

وباتت هيونداي تحتلّ المراكز الثلاثة الأولى مع داني سوردو في المركز الثالث أمام تاناك والفنلندي ياري-ماتي لاتفالا.

إلفين إيفانز أحرز المركز السادس متقدمًا على تيمو سونينن وسيباستيان أوجييه. وقد أكمل مادس أوستبرغ وإريك كاميلي ترتيب العشرة الأوائل.

وستُستكمل منافسات اليوم الثاني بعد ساعات قليلة إذ سيخوض السائقون أربع مراحل تنتهي بمرحلة ليلية قصيرة بطول 2.24 كلم.

المقال التالي
رالي كتالونيا: لوب يتقدّم ثلاثية هيونداي مع نهاية اليوم الأوّل

المقال السابق

رالي كتالونيا: لوب يتقدّم ثلاثية هيونداي مع نهاية اليوم الأوّل

المقال التالي

رالي كتالونيا: نوفيل يُنهي اليوم الثاني متصدرًا بفارق 21.5 ثانية

رالي كتالونيا: نوفيل يُنهي اليوم الثاني متصدرًا بفارق 21.5 ثانية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي
الحدث رالي كتالونيا
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

رالي أستراليا

رالي أستراليا

١٤ نوفمبر - ١٧ نوفمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

فريق أسبار ينتقل إلى استخدام درّاجات دوكاتي ويؤكّد بقاء لافيرتي

2
فورمولا 1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

3
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

4
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

أحدث ملفات الفيديو

رالي كاتالونيا: المراحل من 16 إلى 17 01:50
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 16 إلى 17

رالي كاتالونيا: المراحل من 14 إلى 15 01:46
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 14 إلى 15

رالي كاتالونيا: المراحل من 10 إلى 13 01:46
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 10 إلى 13

رالي كاتالونيا: المراحل من 7 إلى 9 01:39
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 7 إلى 9

رالي كاتالونيا: ملخص المراحل من 4 إلى 6 01:47
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: ملخص المراحل من 4 إلى 6

أحدث الأخبار

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين
WRC

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين

رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020
WRC

رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020

دبليو آر سي: أوجييه في طريقه لمجاورة إيفانز ضمن تشكيلة تويوتا الجديدة في 2020
WRC

دبليو آر سي: أوجييه في طريقه لمجاورة إيفانز ضمن تشكيلة تويوتا الجديدة في 2020

دبليو آر سي: سيتروين تواجه خطر الخروج من البطولة
WRC

دبليو آر سي: سيتروين تواجه خطر الخروج من البطولة

إلغاء رالي أستراليا رسمياً بسبب حرائق الغابات
WRC

إلغاء رالي أستراليا رسمياً بسبب حرائق الغابات

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.