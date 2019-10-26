رالي كتالونيا: نوفيل يتصدّر الفترة الصباحية من اليوم الثاني

أنهى لوب اليوم الأوّل من الرالي الإسباني على متن سيارة "هيونداي آي 20" في الصدارة بالمركز الأوّل بفارق 1.7 ثانية عن نوفيل، إلّا أنّ الأخير ومع بداية المرحلة الصباحية الأولى من اليوم الثاني استطاع الصعود للصدارة ولم يتنازل عنها خلال المرحلتَين الأخرتَين اللتَين تألفت منهما الفترة الصباحية.

وخلال المرحلة الثانية من اليوم (الثامنة في الرالي) تعرّض سائق تويوتا كريس ميك لحادث وضعه خارج منافسات الرالي بعدما كان يحتلّ المركز الثالث خلف ثنائي هيونداي.

وعلى الرغم من أنّ هذا الحادث دفع أوت تاناك نحو المركز الرابع وعزّز من حظوظه في تحقيق لقبه الأوّل في "دبليو آر سي"، إلّا أنه سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة لتويوتا التي تُصارع على لقب بطولة الصانعين بمواجهة هيونداي.

وباتت هيونداي تحتلّ المراكز الثلاثة الأولى مع داني سوردو في المركز الثالث أمام تاناك والفنلندي ياري-ماتي لاتفالا.

إلفين إيفانز أحرز المركز السادس متقدمًا على تيمو سونينن وسيباستيان أوجييه. وقد أكمل مادس أوستبرغ وإريك كاميلي ترتيب العشرة الأوائل.

وستُستكمل منافسات اليوم الثاني بعد ساعات قليلة إذ سيخوض السائقون أربع مراحل تنتهي بمرحلة ليلية قصيرة بطول 2.24 كلم.