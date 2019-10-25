رالي كتالونيا: لوب يتقدّم ثلاثية هيونداي مع نهاية اليوم الأوّل
قفز سيباستيان لوب إلى صدارة رالي إسبانيا (كتالونيا) متقدّمًا ثلاثية هيونداي أمام تييري نوفيل وداني سوردو مع نهاية مجريات اليوم الأوّل.
على الرُغم من الضغط بكلّ طاقته، تراجع سائق تويوتا أوت تاناك من المركز الثالث إلى الخامس بفارق 20 ثانية خلف نوفيل.
لكن وفي ظل الوضع الحالي، فإنّ تاناك - الذي سينتقل إلى صفوف هيونداي الموسم المُقبل - يتّجه لحسم أولى ألقابه في البطولة يوم الأحد اعتمادًا على نقاط مرحلة الباورستيج.
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في المقابل، ومع سيارة "مثالية" اكتسح لوب منافسيه وتقدّم إلى الصدارة في مرحلة "لا فاتاريلا-فيلابا" بفارق 8.9 ثانية، إذ يتقدّم بفارق 1.7 ثانية أمام نوفيل بالتوجّه إلى مراحل السبت الأسفلتية.
ورُغم إنهائه الفترة الصباحية في الصدارة، عانى سوردو في المرحلة الأخيرة لليوم ليخسر 10.5 ثانية لصالح نوفيل ويتأخّر بفارق 5.9 ثانية خلف زميله في المركز الثالث.
المركز الرابع كان من نصيب كريس ميك أمام زميله تاناك، فيما تراجع إلفين إيفانز إلى المركز السابع خلف لاتفالا.
تيمو سونينن يحتلّ المركز الثامن بفارق 7.8 ثانية خلف زميله إيفانز وأمام تاكاموتو كاتسوتا الذي استفاد من تراجع إسابيكا لابي.
وقد أكمل مادس أوستبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى في صدارة فئة "دبليو آر سي2".
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رالي كتالونيا: لوب يتقدّم ثلاثية هيونداي مع نهاية اليوم الأوّل
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