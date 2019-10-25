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دبليو آر سي / رالي كتالونيا / تقرير المرحلة

رالي كتالونيا: سوردو في الصدارة أمام نوفيل والدراما تُلاحق أوجييه

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رالي كتالونيا: سوردو في الصدارة أمام نوفيل والدراما تُلاحق أوجييه
25-10-2019

تقدّم داني سوردو إلى الصدارة أمام تييري نوفيل في ثنائية لهيونداي مع انتهاء الفترة الصباحية من اليوم الأوّل لرالي كتالونيا، في الوقت الذي تلقّت فيه آمال سيباستيان أوجييه بتحقيق اللقب ضربة موجعة.

قام أوجييه بأفضل انطلاقة ممكنة لمجريات الرالي عبر تحقيق الفوز بمرحلة "غانديسا" الافتتاحية، ليتقدّم في الصدارة بفارق 0.7 ثانية أمام سوردو و0.3 ثانية أخرى أمام نوفيل.

لكنّ الأمور انقلبت تمامًا مع بداية المرحلة التالية، حيث تسبّبت مشكلة هيدروليكية على سيارة حامل اللقب سيتروين "سي3" في عطل فوري على دوّاسة الغيار.

وقد تسبّب ذلك بخسارة أوجييه لـ 42.7 ثانية لصالح المرشّح الأبرز لنيل اللقب في هذا الموسم من بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" أوت تاناك خلال المرحلة الثانية، ودقيقتين و47.6 ثانية إضافية في المرحلة التالية بطول 24 ميلًا.

وما يزال أوجييه ضمن منافسات الرالي، لكنّه يتأخّر بثلاث دقائق و36 ثانية عن الصدارة.

وعلى الرُغم من تعرّضه لانثقاب على أحد إطاراته، لكنّ سوردو تمكّن من التقدّم على نوفيل بـ 1.4 ثانية ليتصدّر مجريات الرالي بالتوجّه إلى فترة ما بعد الظهر.

وما يزال تاناك ضمن المنافسة على الفوز بالرُغم من أنّه كان أبطأ من سوردو ونوفيل في المراحل الثلاث، إذ يتواجد سائق تويوتا في المركز الثالث بفارق 6.5 ثانية.

إلفين إيفانز يتواجد بالمركز الرابع بفارق 0.3 ثانية أمام كريس ميك، فيما عاد بطل العالم تسع مرّات سيباستيان لوب للمشاركة في أول حدث له منذ رالي البرتغال، حيث قفز من المركز التاسع إلى السادس عبر فوزه بالمرحلة الأخيرة بفارق 0.7 ثانية خلف ميك وأمام إسابيكا لابي بفارق 0.1 ثانية فقط.

المركز الثامن كان من نصيب ياري-ماتي لاتفالا أمام تيمو سونينن وتاكاموتو كاتسوتا الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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