رالي فنلندا: لاتفالا يتوقع "هدوء" روفانبيرا برغم ضغوطات المشاركة على أرضه

يشارك ابن الـ 20 عاماً كالي روفانبيرا في رالي بلاده كأبرز المرشحين للفوز، خصوصاً أن سائق تويوتا يمر بأفضل حالة له في مسيرته الفتيّة ضمن بطولة العالم للراليات، وذلك بعدما حقق فوزه الأوّل في مسيرته في إستونيا، ليعود ويحتل المركز الثالث في رالي إيبر البلجيكي، قبل أن يكرر سيناريو الفوز في رالي أكروبوليس اليوناني.

فاز فريق "تويوتا دبليو آر سي"، الذي يقع مقره في فنلندا، خلال النسخ الثلاث الأخيرة للرالي مع الجيل الحالي لطراز ياريس، وسيكون متواجداً في النسخة الحالية مع 5 سيارات بالتزامن مع عودة إيسابيكا لابي للجلوس خلف مقود سيارة رالي عالمية "وورلد رالي كار".

ومع ارتفاع التوقعات لتحقيق انتصار جديد للصانع الياباني في النسخة الـ 70 للرالي، يؤمن لاتفالا أن فريقه سيستخدم هذه الضغوطات كحافز إضافي للفوز.

قال السائق السابق: "بالطيع، هناك دائماً ضغوطات كبيرة عندما تخوض جولة على أرضك".

وتابع: "لديك الناحية الأخرى وهي حصولك على طاقة إضافية والحافز الإضافي من الجماهير، وهذا ما سيساعدك على تقديم أداء أفضل لأنهم يدفعونك إلى جانب السائقين لبذل المزيد من المجهود والقيام بأفضل".

وأردف: "علينا المزيد من الضغوطات ولكن أشعر بأن الأمور إيجابية أكثر منها سلبية".

وتابع: "كالي هو سائق هادىء. شاهدنا في اليونان كيف تمكن من السيطرة على الضغوطات وقدرته على السيطرة على مشاعره بشكل جيد".

وأكد لاتفالا أنه لا يشعر بالقلق على الرغم من أن الرالي يقام على أرض روفانبيرا لأن الأخير "يملك الصفات لكي يكون هادئاً ومسيطراً" و"بالطبع يشعر بداخله ببعض الضغوطات لكني لست قلقاً بشأنه. أنا واثق أنه سيكون جيداً".

بالنسبة لروفانبيرا فان فوزه سيجعله يدون اسمه إلى جانب عمالقة فنلنديين كبار على غرار هانو ميكولا وماركوس غرونهولم وتومي ماكينن في مناسبة رائعة.

رغم ذلك، لن يحاول روفانبيرا تجاوز حدوده خصوصاً أنه يتوقع منافسة متقاربة مع سائقي فريق هيونداي حيث أظهر المصنع الكوري الجنوبي مدى تطور سرعة سياراته على المسارات الحصوية هذا العام.

"أشعر أني بحال جيدة. بالتأكيد خوض بعض الراليات الجيدة يجعلك تشعر بالراحة كما أن المشاركة في رالي على أرضك يمنحك شعوراً جميلاً" قال روفانبيرا.

وأضاف: "أعتقد أن هناك الكثير من التوقعات بالنسبة لنا ولكننا سنحاول أن نخوض الرالي كما نفعل دائماً في أي مكان آخر في العالم وسنحاول تحقيق نتيجة جيدة كما نهدف دائماً".

وتابع: "سيكون شيئا كبيراً (للفوز به). أفكر دائماً أنه بالنسبة للسائق من المهم جداً أن يفوز برالي بلاده وسننتظر حتّى الأحد (نهاية الرالي) للتفكير بذلك".

وختم قائلاً: "في السابق شكّل الرالي مسرحاً مهماً لفريقنا والسيارة، ولكن هذا العام شاهدنا مدى تطور هيونداي في الراليات السريعة لذا اعتقد أنهم سيكونون سريعين هنا. أتوقع أن يكون صراعاً متقارباً".

وينطلق رالي فنلندا الجمعة مع 6 مراحل خاصة بالسرعة، مع اقامة مراحل ليلية للمرة الأولى منذ عام 1994.