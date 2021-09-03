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دبليو آر سي / رالي فنلندا أخبار

رالي فنلندا: عودة لابي إلى بطولة العالم للراليات مع تويوتا

سيعود السائق إيسابيكا لابي إلى بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، حيث سيجلس خلف مقود سيارة تويوتا للمشاركة في رالي فنلندا الدولي.

رالي فنلندا: عودة لابي إلى بطولة العالم للراليات مع تويوتا

كان المصنّع الياباني قد أكد أن لابي سيكون ضمن صفوفه للمشاركة في رالي فنلندا الدولي المدرج ضمن روزنامة بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" والمقرر إقامته من الأوّل حتّى الثالث من تشرين الاوّل/أكتوبر المقبل، حيث ارتبط اسم الفنلندي بعقد مع تويوتا في العام المقبل.

وغاب السائق ابن الـ 30 عاماً عن المراحل الخاصة بالسرعة في البطولة العالمية هذا العام بعدما خسر مقعده مع فريق "أم ـ سبورت فورد" حيث أمضى عاماً يتيماً مع الفريق البريطاني العام الماضي.

ومع عودة لابي، يرتفع عدد السيارات المشاركة بألوان تويوتا إلى 5 ياريس دبليو آر سي، حيث تضم لائحة المشاركين إلى جانب اسم الفنلندي كلاً من الفرنسي سيباستيان أوجييه والويلزي إلفين إيفانز والفنلندي كالي روفانبيرا والياباني تاكاموتو كاتسوتا.

كتب لابي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أنا سعيد جداً لأني سأكون عند خط إنطلاق رالي فنلندا على متن تويوتا ياريس دبليو آر سي. من الجيد العودة إلى "دبليو آر سي" والعمل مع تويوتا، ونملك لحظات جميلة مع بعضنا البعض وأشعر أني أعود إلى منزلي".

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وتابع: "شكرًا كبيرة لهذه الفرصة للداعمين لي والمسؤولين عن إدارة مسيرتي".

من ناحيته، أضاف فريق تويوتا في تغريدة على "تويتر": "نتطلع لرؤية الفائز عام 2017 إيسابيكا لابي (وملاحه) ياني (فيرمي) يعودان إلى سيارة ياريس دبليو آر سي ورالي فنلندا".

وكان سبق للابي أن دافع عن ألوان فريق تويوتا المصنّعي كسائق في برنامج جزئي عام 2017 ليعود ويشارك في جميع جولات البطولة في العام التالي.

حقق في عام 2017 فوزه الاوّل والاخير حتّى الآن في البطولة العالمية بعدما صعد إلى أعلى عتبة على منصة تتويج رالي فنلندا.

وبعدما حلّ خامساً في الترتيب النهائي للسائقين في عام 2018، انضم الفنلندي إلى فريق سيتروين المصنعي إلى جانب أوجييه في عام 2019، ليحتل المركز الثاني في 3 مناسبات.

ومن المحتمل أن يكون لابي بديل أوجييه في تويوتا العام المقبل، في حال قرر بطل العالم سبع مرات أن يخوض جولات معينة من الروزنامة العالمية، علماً أن المشاركة في رالي فنلندا تأتي ضمن إطار تأكيد ما يشاع بأن لابي قد يعود إلى تويوتا في العام المقبل.

ويبدو أن المصنّع الياباني مستعد للاحتفاظ بخدمات كل من إيفانز، روفانبيرا وكاتسوتا على قاعدة الدفاع عن ألوان الفريق في جميع جولات 2022 مع دخول القوانين الجديدة التي تتعلق بالسيارات حيّز التنفيذ.

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دبليو آر سي: هل كان يجب أن يكون نوفيل في صدارة ترتيب السائقين بدلاً من أوجييه؟

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