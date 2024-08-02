رالي فنلندا: روفانبيرا يقود ثلاثيّة تويوتا مع نهاية مجريات الجمعة
وضع كالي روفانبيرا حامل لقب بطولة العالم للراليات المعيار في يوم الجمعة المليء بالحوادث ضمن مجريات رالي فنلندا.
كالي روفانبيرا وجوني هالتونن، تويوتا ياريس، تويوتا ريسينغ
الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ
سيطر روفانبيرا في الأجواء الممطرة الصعبة ليقود ثلاثيّة تويوتا في رالي فنلندا، وذلك بعد أن قدّم الفنلندي انطلاقة قويّة ضمن سعيه لتحقيق فوزه الأوّل على أرضه ضمن بطولة العالم للراليات.
وتقدّم حامل اللقب، الذي يُشارك ببرنامج جزء هذا العام، على زميله والمنافس على اللقب إلفين إيفانز بفارق 8.3 ثانية بعد تسع مراحل.
وكان سيباستيان أوجييه بطل العالم ثماني مرّات ثالثًا بفارق 9.5 ثانية، في الوقت الذي كان فيه متصدّر البطولة تييري نوفيل سائق هيونداي الوحيد المتبقي في المركز الرابع بفارق 26.2 ثانية.
وكانت سبع سيارات رالي1 قد أكملت اليوم وذلك بعد انسحاب ثنائيّ هيونداي أوت تاناك وإيزابيكا لابي، إلى جانب تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا الذي تضرّر نظام تعليقه الخلفي الأيمن بعد أن اصطدم بشجرة في المرحلة الخامسة صباحًا.
وازدادت بداية هيونداي الصعبة للرالي صعوبة في فترة ما بعد الظهر بعد وقتٍ قصيرٍ من تأكيد الفريق انسحاب تاناك بالكامل على إثر حادثه القوي في المرحلة الثالثة. وأعلن الفريق أنّ تاناك وملاحه "بخير"، لكنّ الأخير سيُمضي الليلة في المستشفى كإجراء احترازي.
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