رالي فنلندا: تاناك يوسع فارق الصدارة أمام لابي وروفانبيرا خامساً
بات أوت تاناك سائق هيونداي في صدارة رالي فنلندا من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" أمام إيسابيكا لابي سائق تويوتا، وذلك بعد منافسة مشتعلة في القسم الصباحي من اليوم الجمعة.
قدم بطل العالم لموسم 2019 أداءً خالي الأخطاء على متن سيارته هيونداي، ليفوز في مرحلتين من المراحل الأربع، ليوسع فارق الصدارة إلى 6.2 ثانية أمام لابي.
لابي، وبمساعدة موقعه على المسار، بدأ منافسة تاناك. حيث فاز الفنلندي بالمرحلة الثالثة لكنه خسر 0.9 ثانية لصالح غريمه في آخر أقسام الفترة الصباحية.
أما إلفين إيفانز الفائز في العام الماضي فعاد إلى المنافسات بالمركز الثالث بفارق 11.1 ثانية، أمام كريغ برين الذي تصدّر سائقي أم-سبورت رابعاً وبفارق 2.4 ثانية إضافية.
إيسابيكا لابي وياني فيرم، تويوتا ريسينغ
تصوير: تويوتا
وبالرغم من مساوئ انطلاق متصدر الترتيب العام أولاً على المسار، لكن كالي روفانبيرا لم يتراجع إلا 13.5 ثانية ليتمسك بالمركز الخامس أمام تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا، وتيري نوفيل سائق هيونداي.
أما ثلاثي أم-سبورت، بيير-لوي لوبيه، ياري هوتونين من فئة "رالي1" وغاس غرينسميث، فأكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى.
يشار إلى أن الفترة المسائية لليوم الجمعة ستضم أربع مراحل.
روفانبيرا "ليس لديه أيّ شيء لإثباته" في رالي فنلندا
رالي فنلندا: تاناك يُحافظ على أفضليّة بسيطة في ظلّ اقتراب لابي
أحدث الأخبار
رالي فنلندا: تاناك يُحافظ على أفضليّة بسيطة في ظلّ اقتراب لابي
تشبّث أوت تاناك سائق هيونداي بصدارة رالي فنلندا بالرغم من التقدّم الذي حقّقه إيزابيكا لابي في فترة ما بعد ظهر الجمعة.
رالي فنلندا: تاناك يوسع فارق الصدارة أمام لابي وروفانبيرا خامساً
بات أوت تاناك سائق هيونداي في صدارة رالي فنلندا من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" أمام إيسابيكا لابي سائق تويوتا، وذلك بعد منافسة مشتعلة في القسم الصباحي من اليوم الجمعة.
روفانبيرا "ليس لديه أيّ شيء لإثباته" في رالي فنلندا
قال كالي روفانبيرا متصدّر بطولة العالم للراليات أنّه لا يشعر بأيّ ضغطٍ من الجماهير المحليّة المتوقّعة، ويعتقد بأنّه ليس لديه أيّ شيء لإثباته في رالي موطنه فنلندا نهاية هذا الأسبوع.
دبليو آر سي تدرس إقامة جولة في الشرق الأوسط عام 2023
تدرس بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" إضافة جولة في الشرق الأوسط إلى روزنامة الموسم المقبل في 2023.