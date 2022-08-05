رالي فنلندا: تاناك يوسع فارق الصدارة أمام لابي وروفانبيرا خامساً

قدم بطل العالم لموسم 2019 أداءً خالي الأخطاء على متن سيارته هيونداي، ليفوز في مرحلتين من المراحل الأربع، ليوسع فارق الصدارة إلى 6.2 ثانية أمام لابي.

لابي، وبمساعدة موقعه على المسار، بدأ منافسة تاناك. حيث فاز الفنلندي بالمرحلة الثالثة لكنه خسر 0.9 ثانية لصالح غريمه في آخر أقسام الفترة الصباحية.

أما إلفين إيفانز الفائز في العام الماضي فعاد إلى المنافسات بالمركز الثالث بفارق 11.1 ثانية، أمام كريغ برين الذي تصدّر سائقي أم-سبورت رابعاً وبفارق 2.4 ثانية إضافية.

إيسابيكا لابي وياني فيرم، تويوتا ريسينغ تصوير: تويوتا

وبالرغم من مساوئ انطلاق متصدر الترتيب العام أولاً على المسار، لكن كالي روفانبيرا لم يتراجع إلا 13.5 ثانية ليتمسك بالمركز الخامس أمام تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا، وتيري نوفيل سائق هيونداي.

أما ثلاثي أم-سبورت، بيير-لوي لوبيه، ياري هوتونين من فئة "رالي1" وغاس غرينسميث، فأكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن الفترة المسائية لليوم الجمعة ستضم أربع مراحل.