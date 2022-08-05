رالي فنلندا: تاناك يُحافظ على أفضليّة بسيطة في ظلّ اقتراب لابي
تشبّث أوت تاناك سائق هيونداي بصدارة رالي فنلندا بالرغم من التقدّم الذي حقّقه إيزابيكا لابي في فترة ما بعد ظهر الجمعة.
انتزع تاناك الصدارة في المرحلة الأولى وفاز بثلاث من أصل مراحل الجمعة الثماني، لكنّ فوز لابي بالمراحل الثلاث الأخيرة من اليوم ساعده على تقليص الفارق معه إلى 3.8 ثانية.
يأتي ذلك بعد أن قال لابي في العبور الصباحي: "هذه ليست معركة. أنا أخسر الكثير من الوقت. أوت يقوم بعملٍ جيّد".
وعانى إلفين إيفانز لمجاراة ثنائيّ الصدارة في المراحل الحصويّة السريعة، لكنّه أنهى اليوم ثالثًا على بُعد 19.3 ثانية، وكان ذلك الأداء كان كافيًا للإبقاء عليه أمام البطل المخلي وأبرز المرشّحين للفوز كالي روفانبيرا.
إذ تعامل الفنلندي بشكلٍ جيّد مع افتتاحه المسار ليُنهي اليوم الجمعة رابعًا بفارق 21 ثانية عن تاناك.
وقاد كريغ برين كتيبة "ام-سبورت" فورد ليحلّ خامسًا أمام تاكاموتو كاتسوتا الذي حلّ سادسًا.
وتتواصل مجريات الرالي غدًا السبت الذي سيتعيّن فيه على المتنافسين قطع 150 كلم.
الترتيب العام للرالي:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|4515
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20 رالي1
|آر سي1
|50:41.2
|50:41.200
|2
|4
| إسابيكا لابي
يان فيرم
|تويوتا ياريس رالي1
|آر سي1
|50:45.0
|50:45.000
|3.800
|3.800
|3
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|تويوتا ياريس رالي1
|آر سي1
|51:00.5
|51:00.500
|19.300
|15.500
|4
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|تويوتا ياريس رالي1
|آر سي1
|51:02.2
|51:02.200
|21.000
|1.700
|5
|42
| كريغ برين
بول نايغل
|فورد بوما رالي1
|آر سي1
|51:13.7
|51:13.700
|32.500
|11.500
|6
|18
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون
|تويوتا ياريس رالي1
|آر سي1
|51:16.7
|51:16.700
|35.500
|3.000
|7
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|هيونداي آي20 رالي1
|آر سي1
|51:31.4
|51:31.400
|50.200
|14.700
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