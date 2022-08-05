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دبليو آر سي / رالي فنلندا أخبار عاجلة

رالي فنلندا: تاناك يُحافظ على أفضليّة بسيطة في ظلّ اقتراب لابي

تشبّث أوت تاناك سائق هيونداي بصدارة رالي فنلندا بالرغم من التقدّم الذي حقّقه إيزابيكا لابي في فترة ما بعد ظهر الجمعة.

رالي فنلندا: تاناك يُحافظ على أفضليّة بسيطة في ظلّ اقتراب لابي

انتزع تاناك الصدارة في المرحلة الأولى وفاز بثلاث من أصل مراحل الجمعة الثماني، لكنّ فوز لابي بالمراحل الثلاث الأخيرة من اليوم ساعده على تقليص الفارق معه إلى 3.8 ثانية.

يأتي ذلك بعد أن قال لابي في العبور الصباحي: "هذه ليست معركة. أنا أخسر الكثير من الوقت. أوت يقوم بعملٍ جيّد".

وعانى إلفين إيفانز لمجاراة ثنائيّ الصدارة في المراحل الحصويّة السريعة، لكنّه أنهى اليوم ثالثًا على بُعد 19.3 ثانية، وكان ذلك الأداء كان كافيًا للإبقاء عليه أمام البطل المخلي وأبرز المرشّحين للفوز كالي روفانبيرا.

إذ تعامل الفنلندي بشكلٍ جيّد مع افتتاحه المسار ليُنهي اليوم الجمعة رابعًا بفارق 21 ثانية عن تاناك.

وقاد كريغ برين كتيبة "ام-سبورت" فورد ليحلّ خامسًا أمام تاكاموتو كاتسوتا الذي حلّ سادسًا.

وتتواصل مجريات الرالي غدًا السبت الذي سيتعيّن فيه على المتنافسين قطع 150 كلم.

الترتيب العام للرالي:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 رالي1 آر سي1 50:41.2 50:41.200    
2 4 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 50:45.0 50:45.000 3.800 3.800
3 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 51:00.5 51:00.500 19.300 15.500
4 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 51:02.2 51:02.200 21.000 1.700
5 42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		فورد بوما رالي1 آر سي1 51:13.7 51:13.700 32.500 11.500
6 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون		 تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 51:16.7 51:16.700 35.500 3.000
7 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		هيونداي آي20 رالي1 آر سي1 51:31.4 51:31.400 50.200 14.700
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رالي فنلندا: تاناك يوسع فارق الصدارة أمام لابي وروفانبيرا خامساً
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رالي فنلندا: تاناك يوسع فارق الصدارة أمام لابي وروفانبيرا خامساً
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رالي فنلندا: تاناك بوسع الصدارة والأمطار تقرّب روفانبيرا لدائرة المنافسة

رالي فنلندا: تاناك بوسع الصدارة والأمطار تقرّب روفانبيرا لدائرة المنافسة

أحدث الأخبار

رالي فنلندا: تاناك يتشبّث بالصدارة أمام روفانبيرا المتقدّم بالتوجّه إلى اليوم الختامي
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي فنلندا: تاناك يتشبّث بالصدارة أمام روفانبيرا المتقدّم بالتوجّه إلى اليوم الختامي

قاوم أوت تاناك سائق هيونداي الضغط الشرس الذي سلّطه عليه كالي روفانبير المتقدّم من الخلف بالتوجّه إلى اليوم الختامي ضمن مجريات رالي فنلندا.

رالي فنلندا: تاناك بوسع الصدارة والأمطار تقرّب روفانبيرا لدائرة المنافسة
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي فنلندا: تاناك بوسع الصدارة والأمطار تقرّب روفانبيرا لدائرة المنافسة

وسع أوت تاناك سائق هيونداي من صدارته أمام إيسابيكا لابي سائق تويوتا ضمن منافسات رالي فنلندا في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بينما ساعدت الأمطار كالي روفانبيرا متصدر الترتيب العام للبطولة للانضمام إلى دائرة المنافسة مع انتهاء القسم الصباحي.

رالي فنلندا: تاناك يُحافظ على أفضليّة بسيطة في ظلّ اقتراب لابي
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي فنلندا: تاناك يُحافظ على أفضليّة بسيطة في ظلّ اقتراب لابي

تشبّث أوت تاناك سائق هيونداي بصدارة رالي فنلندا بالرغم من التقدّم الذي حقّقه إيزابيكا لابي في فترة ما بعد ظهر الجمعة.

رالي فنلندا: تاناك يوسع فارق الصدارة أمام لابي وروفانبيرا خامساً
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي فنلندا: تاناك يوسع فارق الصدارة أمام لابي وروفانبيرا خامساً

بات أوت تاناك سائق هيونداي في صدارة رالي فنلندا من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" أمام إيسابيكا لابي سائق تويوتا، وذلك بعد منافسة مشتعلة في القسم الصباحي من اليوم الجمعة.

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