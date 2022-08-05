رالي فنلندا: تاناك يُحافظ على أفضليّة بسيطة في ظلّ اقتراب لابي

انتزع تاناك الصدارة في المرحلة الأولى وفاز بثلاث من أصل مراحل الجمعة الثماني، لكنّ فوز لابي بالمراحل الثلاث الأخيرة من اليوم ساعده على تقليص الفارق معه إلى 3.8 ثانية.

يأتي ذلك بعد أن قال لابي في العبور الصباحي: "هذه ليست معركة. أنا أخسر الكثير من الوقت. أوت يقوم بعملٍ جيّد".

وعانى إلفين إيفانز لمجاراة ثنائيّ الصدارة في المراحل الحصويّة السريعة، لكنّه أنهى اليوم ثالثًا على بُعد 19.3 ثانية، وكان ذلك الأداء كان كافيًا للإبقاء عليه أمام البطل المخلي وأبرز المرشّحين للفوز كالي روفانبيرا.

إذ تعامل الفنلندي بشكلٍ جيّد مع افتتاحه المسار ليُنهي اليوم الجمعة رابعًا بفارق 21 ثانية عن تاناك.

وقاد كريغ برين كتيبة "ام-سبورت" فورد ليحلّ خامسًا أمام تاكاموتو كاتسوتا الذي حلّ سادسًا.

وتتواصل مجريات الرالي غدًا السبت الذي سيتعيّن فيه على المتنافسين قطع 150 كلم.

الترتيب العام للرالي: