رالي فنلندا: تاناك يتشبّث بالصدارة أمام روفانبيرا المتقدّم بالتوجّه إلى اليوم الختامي
قاوم أوت تاناك سائق هيونداي الضغط الشرس الذي سلّطه عليه كالي روفانبير المتقدّم من الخلف بالتوجّه إلى اليوم الختامي ضمن مجريات رالي فنلندا.
أحرز تاناك الفوز بمرحلتين من مراحل السبت الحصويّة، لكنّ الأحوال الجويّة المتغيّرة وتقدّم روفانبيرا السريع وفّرا معركة حامية على الصدارة خلال فترة ما بعد الظهر.
وكان تاناك بطل 2019 قد بدء اليوم بأفضليّة 3.8 ثانية أمام إيزابيكا لابي سائق تويوتا، لكنّه أكمله بفارق 8.4 ثانية أمام روفانبيرا بعد تأخّر لابي إلى المركز الثالث في الترتيب العام.
وكانت معركة حامية بين تاناك وروفانبيرا قد جذبت الأنظار خلال مراحل فترة ما بعد الظهر، في ظلّ فوز الفنلندي بخمسة، وتشارك الفوز بواحدة مع غريمه، ما ساعده على تقليص الفجوة مع تاناك.
أمّا لابي فقد تعثّر بانكسار الزجاج الأماميّ لسيارته، وتراجع إلى المركز الثالث في مرحلة أولى. أمّا زميله إلفين إيفانز فاز بمرحلة في العبور الصباحي، لكنّه عانى لمجاراة زملائه، وتراجع أكثر بسبب مشكلة في نظام تعليقه الخلفي الأيسر، وهو ما تركه في المركز الرابع.
وأكمل تييري نوفيل سائق هيونداي مجريات السبت في المركز الخامس، لكن على بُعد دقيقتين و5.5 ثانية، في حين تواجد تاكاموتو كاتسوتا في المركز السادس أمام غاس غرينسميث سائق "ام-سبورت" الذي قاد كتيبة فورد وحيدًا بعد انسحاب زميله كريغ سميث صباح السبت.
الترتيب العام:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|4515
|العقوبة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20 رالي1
|آر سي 1
|2:02:44.0
|2:02:44.000
|9:32.100
|3:49.700
|2
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|تويوتا جي آر ياريس رالي1
|آر سي 1
|2:02:52.4
|2:02:52.400
|9:40.500
|8.400
|3
|4
| إسابيكا لابي
يان فيرم
|تويوتا جي آر ياريس رالي1
|آر سي 1
|2:03:19.2
|2:03:19.200
|10:07.300
|26.800
|4
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|تويوتا جي آر ياريس رالي1
|آر سي 1
|2:04:03.7
|2:04:03.700
|10:51.800
|44.500
|5
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|هيونداي آي20 رالي1
|آر سي 1
|2:04:49.5
|2:04:49.500
|11:37.600
|45.800
|6
|18
|
آرون جونستون
|تويوتا جي آر ياريس رالي1
|آر سي 1
|2:05:31.5
|2:05:31.500
|12:19.600
|42.000
|7
|44
| غاس غرينسميث
جوناس أندرسون
|فورد بوما رالي1
|آر سي 1
|2:06:07.0
|2:06:07.000
|12:55.100
|35.500
|8
|7
| بيير لويس لوبيت
فانسون لوندي
|فورد بوما رالي1
|آر سي 1
|2:06:11.2
|2:06:11.200
|12:59.300
|4.200
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