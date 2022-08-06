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رالي فنلندا: تاناك يتشبّث بالصدارة أمام روفانبيرا المتقدّم بالتوجّه إلى اليوم الختامي

قاوم أوت تاناك سائق هيونداي الضغط الشرس الذي سلّطه عليه كالي روفانبير المتقدّم من الخلف بالتوجّه إلى اليوم الختامي ضمن مجريات رالي فنلندا.

رالي فنلندا: تاناك يتشبّث بالصدارة أمام روفانبيرا المتقدّم بالتوجّه إلى اليوم الختامي

أحرز تاناك الفوز بمرحلتين من مراحل السبت الحصويّة، لكنّ الأحوال الجويّة المتغيّرة وتقدّم روفانبيرا السريع وفّرا معركة حامية على الصدارة خلال فترة ما بعد الظهر.

وكان تاناك بطل 2019 قد بدء اليوم بأفضليّة 3.8 ثانية أمام إيزابيكا لابي سائق تويوتا، لكنّه أكمله بفارق 8.4 ثانية أمام روفانبيرا بعد تأخّر لابي إلى المركز الثالث في الترتيب العام.

وكانت معركة حامية بين تاناك وروفانبيرا قد جذبت الأنظار خلال مراحل فترة ما بعد الظهر، في ظلّ فوز الفنلندي بخمسة، وتشارك الفوز بواحدة مع غريمه، ما ساعده على تقليص الفجوة مع تاناك.

أمّا لابي فقد تعثّر بانكسار الزجاج الأماميّ لسيارته، وتراجع إلى المركز الثالث في مرحلة أولى. أمّا زميله إلفين إيفانز فاز بمرحلة في العبور الصباحي، لكنّه عانى لمجاراة زملائه، وتراجع أكثر بسبب مشكلة في نظام تعليقه الخلفي الأيسر، وهو ما تركه في المركز الرابع.

وأكمل تييري نوفيل سائق هيونداي مجريات السبت في المركز الخامس، لكن على بُعد دقيقتين و5.5 ثانية، في حين تواجد تاكاموتو كاتسوتا في المركز السادس أمام غاس غرينسميث سائق "ام-سبورت" الذي قاد كتيبة فورد وحيدًا بعد انسحاب زميله كريغ سميث صباح السبت.

الترتيب العام:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 رالي1 آر سي 1 2:02:44.0   2:02:44.000 9:32.100 3:49.700
2 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا جي آر ياريس رالي1 آر سي 1 2:02:52.4   2:02:52.400 9:40.500 8.400
3 4 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		تويوتا جي آر ياريس رالي1 آر سي 1 2:03:19.2   2:03:19.200 10:07.300 26.800
4 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا جي آر ياريس رالي1 آر سي 1 2:04:03.7   2:04:03.700 10:51.800 44.500
5 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		هيونداي آي20 رالي1 آر سي 1 2:04:49.5   2:04:49.500 11:37.600 45.800
6 18

Japan تاكاموتو كاتسوتا

آرون جونستون

 تويوتا جي آر ياريس رالي1 آر سي 1 2:05:31.5   2:05:31.500 12:19.600 42.000
7 44 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		فورد بوما رالي1 آر سي 1 2:06:07.0   2:06:07.000 12:55.100 35.500
8 7 France بيير لويس لوبيت
France فانسون لوندي 		فورد بوما رالي1 آر سي 1 2:06:11.2   2:06:11.200 12:59.300 4.200
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رالي فنلندا: تاناك بوسع الصدارة والأمطار تقرّب روفانبيرا لدائرة المنافسة
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دبليو آر سي: تاناك يتفوق على روفانبيرا ويسجل فوزًا مثيرًا في فنلندا

دبليو آر سي: تاناك يتفوق على روفانبيرا ويسجل فوزًا مثيرًا في فنلندا

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دبليو آر سي: تاناك يتفوق على روفانبيرا ويسجل فوزًا مثيرًا في فنلندا
دبليو آر سي دبليو آر سي

دبليو آر سي: تاناك يتفوق على روفانبيرا ويسجل فوزًا مثيرًا في فنلندا

تمكن أوت تاناك سائق هيونداي من صد هجمات كالي روفانبيرا متصدر ترتيب "دبليو آر سي" ليحصد فوزًا مثيرًا برالي فنلندا.

رالي فنلندا: تاناك يتشبّث بالصدارة أمام روفانبيرا المتقدّم بالتوجّه إلى اليوم الختامي
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي فنلندا: تاناك يتشبّث بالصدارة أمام روفانبيرا المتقدّم بالتوجّه إلى اليوم الختامي

قاوم أوت تاناك سائق هيونداي الضغط الشرس الذي سلّطه عليه كالي روفانبير المتقدّم من الخلف بالتوجّه إلى اليوم الختامي ضمن مجريات رالي فنلندا.

رالي فنلندا: تاناك بوسع الصدارة والأمطار تقرّب روفانبيرا لدائرة المنافسة
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي فنلندا: تاناك بوسع الصدارة والأمطار تقرّب روفانبيرا لدائرة المنافسة

وسع أوت تاناك سائق هيونداي من صدارته أمام إيسابيكا لابي سائق تويوتا ضمن منافسات رالي فنلندا في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بينما ساعدت الأمطار كالي روفانبيرا متصدر الترتيب العام للبطولة للانضمام إلى دائرة المنافسة مع انتهاء القسم الصباحي.

رالي فنلندا: تاناك يُحافظ على أفضليّة بسيطة في ظلّ اقتراب لابي
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي فنلندا: تاناك يُحافظ على أفضليّة بسيطة في ظلّ اقتراب لابي

تشبّث أوت تاناك سائق هيونداي بصدارة رالي فنلندا بالرغم من التقدّم الذي حقّقه إيزابيكا لابي في فترة ما بعد ظهر الجمعة.

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