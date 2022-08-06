رالي فنلندا: تاناك بوسع الصدارة والأمطار تقرّب روفانبيرا لدائرة المنافسة

وسع تاناك أفضليته المسائية من 3.8 ثانية إلى 9.5 ثانية في الصدارة، مع نهاية القسم الصباحي الذي شهد هطول الأمطار خلال المراحل الحصوية.

ولعبت الأمطار لصالح روفانبيرا الذي حصد الفوز في مرحلتين من أصل أربع مراحل ليتقدم على زميله إلفين إيفانز حتى المركز الثالث ضمن الترتيب العام، خلف تاناك بفارق 12.9 ثانية.

وحقق إيفانز الفوز بمرحلة كذلك ليبقى ضمن معركة الفوز بفارق 17.9 ثانية، حيث ابتعد سائقو المراكز الأربعة الأولى أكثر عن بقية المنافسين.

واستفاد تييري نوفيل سائق هيونداي من الأخطاء التي ارتكبها تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا وكذلك كريغ برين سائق أم-سبورت، ليتقدم حتى المركز الخامس.

وكان إيفانز حقق الانطلاقة الأفضل حيث فاز بالمرحلة 11 ضمن ظروف ممطرة. بينما تقدم إيفانز على روفانبيرا بفارق 0.7 ثانية، لكن وتيرة الأخير ضمن الظروف الجوية الصعبة كانت علامة على الأداء المرتقب منه.

تاناك، متصدر الرالي، تأقلم جيداً وكسب 2.8 ثانية مقارنة مع لابي، الذي واجه صعوبات في التماسك على متن تويوتا.

وازدادت حدة الأمطار للمرحلة التالية الأمر الذي ناسب روفانبيرا حيث كان في مستوى آخر لوحده، حيث حقق فوزه الأول في إحدى مراحل الرالي ما كان كافياً له للتقدم على إيفانز ضمن الترتيب العام.

إسابيكا لابي وياني فيرم، تويوتا ريسينغ تصوير: تويوتا

في المقدمة، خسر لابي وقتاً لصالح تاناك الذي واصل تقديم أداء مثير للغاية لملاحقة رفانبيرا بفارق 2.5 ثانية فقط، بينما كان أسرع بـ 1.8 ثانية من لابي، ما سمح له بزيادة فارق صدارته.

وهذا ما كان صعباً على برين، الذي تعرض لحادثة أقصته من الرالي بعد أن كان يحتل المركز الخامس.

أما زملاؤه، أدريان فورمو، بيير-لويس لوبيه، غاس غرينسميث وياري هوتونين فقد كانوا من أوائل الذي واجهوا الأمطار الكثيفة لكنهم نجحوا بإكمال المرحلة.

لكن روفانبيرا لم يواجه المشاكل، بل حقق الفوز بالمرحلة التالية 13، وبقي أسرع بـ 1.7 ثانية من لابي، بينما كان إيفانز ثالث أسرع السائقين، أمام تاناك.

خلفهم، لم تسر الأمور بالشكل المناسب لـ ياري هوتينن الذي تعرض لمشاكل تقنية حرمته المركز الثامن العام.

واستعاد تاناك أفضليته أمام لابي ووسعها ليفوز في المرحلة الأخيرة متقدماً على روفانبيرا بفارق 1.3 ثانية.

الفارق بين الأربعة الأوائل قليل للغاية، لكن لابي كان أبطأهم، ما كان يعني زيادة فارق صدارة تاناك إلى 9.5 ثانية.

يشار إلى أن الفرق ستمر مجدداً في المراحل الصباحية، خلال القسم المسائي من اليوم السبت.