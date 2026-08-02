رالي فنلندا: باجاري يحقق فوزه الثاني توالياً بانتصار عاطفي على أرضه

بعد إحراز أول انتصار له في بطولة العالم للراليات في إستونيا قبل أسبوعين، قدم باجاري وملاحه ماركو سالمينن أداءً خالياً من الأخطاء وسط ظروف بالغة الصعوبة، ليحققا ثاني فوز في مسيرتهما بفارق 26.7 ثانية عن زميلهما في فريق تويوتا أوليفر سولبرغ، الذي اضطر إلى مقاومة آلام في ظهره خلال منافسات الأحد.

وأكمل متصدر البطولة إلفين إيفانز منصة التتويج في المركز الثالث بعدما تعافى من حادث انقلاب تعرض له في المرحلة الخاصة الرابعة عشرة.

وقال باجاري: "إنه شعور لا يوصف. لا أعرف ماذا أقول. كان الفوز الأول في إستونيا إنجازاً كبيراً، لكن الفوز على أرض الوطن له طعم خاص دائماً. لم يكن الفوز هنا سهلاً بالنسبة للمتسابقين الفنلنديين، لكن بعد رالي مجنون بالفعل تمكنا من تحقيقه."

وبات باجاري، الذي أصبح الفنلندي الرابع عشر الذي يفوز برالي فنلندا، يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة بفارق 30 نقطة خلف إيفانز.

وشكلت الطرق الحصوية السريعة في فنلندا، التي تتطلب التزاماً كاملاً، إلى جانب الطقس المتقلب، واحدة من أكثر نسخ الرالي إثارة في تاريخه، إذ خرجت ستة أطقم من أصل 11 طاقماً في فئة رالي1 عن المسار أو تعرضت سياراتها للانقلاب خلال المراحل العشرين.

وكان باجاري من بين القلائل الذين أكملوا الرالي دون أي مشكلات، إذ قفز المتسابق البالغ من العمر 24 عاماً إلى الصدارة بعد الحوادث التي تعرض لها زميلاه في تويوتا إلفين إيفانز وسيباستيان أوجييه يوم السبت.

وتمكن أوجييه، الذي خاض الرالي برفقة الملاح البديل جوليان إنغراسيا في ظل غياب فينسنت لانديه لأسباب شخصية، من الانسجام سريعاً، ليفوز بثلاث من أصل أربع مراحل صباح الجمعة ويتقدم بفارق 5.3 ثانية عن متصدر المرحلة الأولى، سائق هيونداي أدريان فورمو.

ووسع أوجييه الفارق إلى 16.3 ثانية بعدما أحدثت الأمطار الغزيرة فوضى كبيرة عصر الجمعة. وكان فورمو من أكثر المتضررين من تلك الظروف، حتى إنه قال إنه كان يحتاج إلى قارب بدلاً من سيارة لاجتياز المراحل. وتراجع الفرنسي من المركز الثاني إلى السادس، بينما استفاد إيفانز من تحسن الأحوال الجوية ليتقدم إلى المركز الثاني أمام باجاري.

ومع تمتعه بمركز انطلاق أفضل، ضغط إيفانز على أوجييه وقلص الفارق إلى 11.6 ثانية، قبل أن تنقلب الأمور في المرحلة الخاصة الرابعة عشرة، حيث خرج الويلزي عن المسار وانقلبت سيارته جي آر ياريس، قبل أن تعلق في أحد الخنادق، ما كلفه دقيقة و49 ثانية وأدى إلى تراجعه من المركز الثاني إلى الخامس.

وبذلك دخل أوجييه فترة بعد ظهر السبت متقدماً بفارق 22.7 ثانية عن باجاري، وبدا مسيطراً على الرالي. لكن في المرحلة الخاصة السابعة عشرة تعرض لحادث عنيف بسرعة عالية أدى إلى انقلاب سيارته جي آر ياريس عدة مرات في مشهد مروع.

وأُلغيت المرحلة لإتاحة المجال لفرق الإنقاذ للوصول إلى أوجييه وإنغراسيا، اللذين غادرا السيارة بمفردهما، قبل نقلهما إلى المستشفى لإجراء فحوصات احترازية. وأكد الثنائي لاحقاً أنهما بخير بعد خضوعهما للفحوص الطبية.

ونتيجة لذلك، ورث باجاري صدارة الرالي بفارق 46.4 ثانية عن سولبرغ، الذي بدأ الرالي وهو يعاني لإيجاد الإحساس بسيارته تويوتا. وكان الفائز برالي مونتي كارلو أيضاً من بين المتضررين من الأمطار الغزيرة عصر الجمعة.

ولم يرتكب باجاري أي خطأ خلال المرورين على مرحلة هيموس-يامسا البالغ طولها 30 كيلومتراً يوم الأحد، ليحسم انتصاراً عاطفياً أمام جماهيره.

وأنهى سولبرغ الرالي في المركز الثاني، كما تصدر ترتيب "سوبر صنداي"، رغم معاناته الواضحة من الألم. واضطر السائق السويدي إلى تناول مسكنات بعد إصابة في ظهره إثر هبوط عنيف بعد إحدى القفزات في المرحلة قبل الأخيرة، التي تمكن من الفوز بها.

أما إيفانز فأنهى الرالي ثالثاً بعدما تجاوز فورمو خلال فترة بعد ظهر السبت، معترفاً بأنه كان محظوظاً بالعودة إلى منصة التتويج بعد خطئه يوم السبت.

وبعدما كان ضمن المنافسين على الفوز يوم الجمعة، أنهى فورمو الرالي في المركز الرابع.

واحتل تاكاموتو كاتسوتا، سائق تويوتا، المركز الخامس بعدما عانى من نقص السرعة وخسر دقيقتين يوم الجمعة بسبب تكاثف الضباب على الزجاج الأمامي.

وتعافى تييري نوفيل، سائق هيونداي، من حادث في المرحلة الخاصة الخامسة تسبب في إلحاق أضرار بالجزء الأمامي الأيسر من سيارته "آي20 ان رالي1"، لينهي الرالي في المركز السادس أمام سائق إم-سبورت فورد جوش ماكرلين.

وكان زميلا ماكرلين في الفريق، جون أرمسترونغ ومارتينس سيسكس، من بين المتسابقين الذين واجهوا مشكلات، إذ عاد أرمسترونغ إلى المنافسات يوم السبت بعد أن علقت سيارته في خندق خلال المرحلة الخاصة الثالثة، بينما كان سيسكس يحتل المركز الخامس قبل أن يتعرض لانقلاب سريع في المرحلة الخاصة الرابعة عشرة.

أما سائق هيونداي الثالث إيسابيكا لابي، فانتهى راليه المنزلي مبكراً بعدما انقلبت سيارته "آي20 ان" في المرحلة الخاصة الرابعة، إذ أدى الضرر الذي لحق بقفص الحماية إلى خروجه من بقية منافسات الحدث.