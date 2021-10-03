رالي فنلندا: إيفانز يعزّز فرصه بتحقيق اللقب عبر فوز تاريخي قلّص به الفارق مع أوجييه

شهد الرالي منافسة محتدمة بين إيفانز سائق تويوتا وأوت تاناك سائق هيونداي، إذ تمكن البريطاني من الحفاظ على رباطة جأشه خلال آخر مرحلتين ليحقق انتصارًا ثمينًا.

وساهم فوز إيفانز بالمرحلة الليلية ليوم الجمعة وتواجده بالمركز الثالث بفارق 6.1 ثانية خلف ثنائي هيونداي كريغ برين وتاناك في تحقيقه للفوز اليوم، حيث تمكّن من تصدّر أربع مراحل متتالية صباح أمس السبت ليقتنص صدارة الرالي.

وقد سلّط تاناك ضغطًا كبيرًا على الويلزي بعد ظهر أمس السبت وخلال مراحل اليوم الصباحية، لكنّ ذلك لم يكن كافيًا لحرمان إيفانز وملّاحه سكوت مارتن من فوز تاريخي بفارق 14.1 ثانية أمام تاناك ضمن آخر رالي حصوي للجيل الحالي من السيارات.

في المقابل، تلاشت آمال برين بتحقيق الفوز يوم أمس السبت، لكنّ الأيرلندي أثار الإعجاب خلال هذا الحدث بتسجيله منصّة التتويج الثالثة على التوالي هذا الموسم بحلوله ثالثًا بفارق 42.2 ثانية خلف إيفانز.

فيما عانى متصدر الترتيب سيباستيان أوجييه مع الإعدادات حتى بعد ظهر أمس السبت، ليكتفي بالمركز الخامس الإجمالي خلف الفنلندي سائق تويوتا إسابيكا لابي، والذي لفت الانتباه خلال عودته إلى "دبليو آر سي" بعد غياب 10 أشهر.

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ومع تواجد أوجييه بالمركز الخامس، فقد قلّص إيفانز تأخّره خلف الفرنسي إلى 24 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة في فنلندا بتسجيله الزمن الأسرع في المرحلة الاستعراضية.

لنكون الآن على موعد مع معركة ثنائية شرسة على اللقب بعدما ذهبت آمال تييري نوفيل سائق هيوندا بالمنافسة على اللقب أدراج الرياح إثر انسحابه مساء أمس بسبب مشكلة في تسريب المياه.

المركزان السادس والسابع تواليًا في فنلندا كانا من نصيب ثنائي "ام-سبورت فورد" غوس غرينسميث وأدريان فورمو على الترتيب.

وضمن فئة "دبليو آر سي2"، حقق تيمو سونينن الفوز لصالح "ام-سبورت" بفارق 15.7 ثانية أمام مادز أوستبرغ.

هذا وسيتوجّه قطار "دبليو آر سي" إلى المسارات الأسفلتية في إسبانيا للجولة ما قبل الأخيرة في 14-17 أكتوبر/تشرين الأول.

الفائزون بمراحل اليوم الأحد

المرحلة 16 : أوت تاناك

المرحلة 17 : إلفين إيفانز

المرحلة 18 : إلفين إيفانز

المرحلة 19 : إلفين إيفانز

نتائج المرحلة الاستعراضية

1. إلفين إيفانز (5 نقطة)

2. أوت تاناك (4 نقطة)

3. إسابيكا لابي (3 نقطة)

4. تاكاموتو كاتسوتا (2 نقطة)

5. كريغ برين (1 نقطة)

النتيجة النهائية لرالي فنلندا: