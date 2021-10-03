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دبليو آر سي / رالي فنلندا تقرير المرحلة

رالي فنلندا: إيفانز يعزّز فرصه بتحقيق اللقب عبر فوز تاريخي قلّص به الفارق مع أوجييه

عزّز إلفين إيفانز من آماله بتحقيق لقب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لهذا الموسم عبر الفوز بالنسخة الـ 70 من رالي فنلندا، ليكون ثاني بريطاني في تاريخ البطولة يحقق الفوز بعد كريس ميك في 2016.

رالي فنلندا: إيفانز يعزّز فرصه بتحقيق اللقب عبر فوز تاريخي قلّص به الفارق مع أوجييه

شهد الرالي منافسة محتدمة بين إيفانز سائق تويوتا وأوت تاناك سائق هيونداي، إذ تمكن البريطاني من الحفاظ على رباطة جأشه خلال آخر مرحلتين ليحقق انتصارًا ثمينًا.

وساهم فوز إيفانز بالمرحلة الليلية ليوم الجمعة وتواجده بالمركز الثالث بفارق 6.1 ثانية خلف ثنائي هيونداي كريغ برين وتاناك في تحقيقه للفوز اليوم، حيث تمكّن من تصدّر أربع مراحل متتالية صباح أمس السبت ليقتنص صدارة الرالي.

وقد سلّط تاناك ضغطًا كبيرًا على الويلزي بعد ظهر أمس السبت وخلال مراحل اليوم الصباحية، لكنّ ذلك لم يكن كافيًا لحرمان إيفانز وملّاحه سكوت مارتن من فوز تاريخي بفارق 14.1 ثانية أمام تاناك ضمن آخر رالي حصوي للجيل الحالي من السيارات.

في المقابل، تلاشت آمال برين بتحقيق الفوز يوم أمس السبت، لكنّ الأيرلندي أثار الإعجاب خلال هذا الحدث بتسجيله منصّة التتويج الثالثة على التوالي هذا الموسم بحلوله ثالثًا بفارق 42.2 ثانية خلف إيفانز.

فيما عانى متصدر الترتيب سيباستيان أوجييه مع الإعدادات حتى بعد ظهر أمس السبت، ليكتفي بالمركز الخامس الإجمالي خلف الفنلندي سائق تويوتا إسابيكا لابي، والذي لفت الانتباه خلال عودته إلى "دبليو آر سي" بعد غياب 10 أشهر.

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ومع تواجد أوجييه بالمركز الخامس، فقد قلّص إيفانز تأخّره خلف الفرنسي إلى 24 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة في فنلندا بتسجيله الزمن الأسرع في المرحلة الاستعراضية.

لنكون الآن على موعد مع معركة ثنائية شرسة على اللقب بعدما ذهبت آمال تييري نوفيل سائق هيوندا بالمنافسة على اللقب أدراج الرياح إثر انسحابه مساء أمس بسبب مشكلة في تسريب المياه.

المركزان السادس والسابع تواليًا في فنلندا كانا من نصيب ثنائي "ام-سبورت فورد" غوس غرينسميث وأدريان فورمو على الترتيب.

وضمن فئة "دبليو آر سي2"، حقق تيمو سونينن الفوز لصالح "ام-سبورت" بفارق 15.7 ثانية أمام مادز أوستبرغ.

هذا وسيتوجّه قطار "دبليو آر سي" إلى المسارات الأسفلتية في إسبانيا للجولة ما قبل الأخيرة في 14-17 أكتوبر/تشرين الأول.

الفائزون بمراحل اليوم الأحد

المرحلة 16 : Estonia أوت تاناك

المرحلة 17 : United Kingdom إلفين إيفانز

المرحلة 18 : United Kingdom إلفين إيفانز

المرحلة 19 : United Kingdom إلفين إيفانز

نتائج المرحلة الاستعراضية

1. إلفين إيفانز (5 نقطة)
2. أوت تاناك (4 نقطة)
3. إسابيكا لابي (3 نقطة)
4. تاكاموتو كاتسوتا (2 نقطة)
5. كريغ برين (1 نقطة)

النتيجة النهائية لرالي فنلندا:

المركز # السائق/المُعاون الفئة 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق
1 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		RC1 2:19'13.7   2:19:13.700  
2 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		RC1 2:19'27.8   2:19:27.800 14.100
3 42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		RC1 2:19'55.9   2:19:55.900 42.200
4 4 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		RC1 2:20'12.5   2:20:12.500 58.800
5 1 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		RC1 2:21'08.1 1'00 2:22:08.100 2:54.400
6 44 United Kingdom غاس غرينسميث
United Kingdom كريس باترسون 		RC1 2:24'16.8   2:24:16.800 5:03.100
7 16 France أدريان فورماو
أليكسندر كوريا 		RC1 2:25'36.6   2:25:36.600 6:22.900
8 23 Finland تيمو سونينن
Finland ميكو ماركولا 		RC2 2:29'05.8   2:29:05.800 9:52.100
9 20 Norway مادس أوستبرغ
Norway تورستين إريكسن 		RC2 2:29'21.5   2:29:21.500 10:07.800
10 32 إيميل ليندهولم
ريتا هامالينين 		RC2 2:30'06.5   2:30:06.500 10:52.800
11 21 Finland ياري هوتونن
ميكو لوكا 		RC2 2:30'57.7   2:30:57.700 11:44.000

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أوجييه يتلقى عقوبة لخرقه قوانين الخوذة في رالي فنلندا

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