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دبليو آر سي / رالي فنلندا تقرير المرحلة

رالي فنلندا: إيفانز يصدّ تاناك ونوفيل ينسحب

صدّ إلفين إيفانز سائق تويوتا تقدّم أوت تاناك سائق هيونداي في فترة ما بعد ظهر السبت ليدخل اليوم الأخير من رالي فنلندي بأفضليّة طفيفة.

رالي فنلندا: إيفانز يصدّ تاناك ونوفيل ينسحب

بعد تقدّمه من المركز الثالث إلى الصدارة على إثر فوزه بأربعة مراحل صباح اليوم السبت، واجه إيفانز الكثير من الضغط من تاناك الذي كان الأسرع في ثلاث مراحل متتالية مع انطلاق عبور ما بعد الظهر.

وردّ إيفانز المنافس على اللقب بالفوز بالمرحلة ما قبل الأخيرة ليدخل اليوم الأخير من الرالي بأفضليّة 9.1 ثانية أمامه.

أمّا متصدّر الأمس كريغ برين فقد تلاشت منافسته مع تقدّم اليوم، ليتخلّف الآن بـ 19.5 ثانية عن إيفانز في المركز الثالث في الترتيب العام، بينما كان إيزابيكا لابي المشارك ببطاقة دعوة من تويوتا في المركز الرابع بعد انهيار عطلة نهاية أسبوع كالي روفانبيرا في المرحلة العاشرة.

وبالنسبة لتييري نوفيل المنافس الآخر على اللقب فقد توقّفت سيارته في المرحلة ما قبل الأخيرة بعد تضرّر مقدّمة سيارته هيونداي "آي20"، لتنتهي بذلك آماله الضعيفة أصلًا في المنافسة على اللقب.

ومنح ذلك سيباستيان أوجييه متصدّر البطولة المركز الخامس في الترتيب العام أمام ثنائيّ ام-سبورت فورد غاس غرينسميث وأدريان فورمو.

وأكمل تاناك انتصارات إيفانز الخمسة المتتالية في المراحل من خلال فوزه بالمرحلة الأولى من فترة ما بعد ظهر السبت.

الترتيب العام الحالي:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا ياريس آر.سي1 1:57'46.7 1:57:46.700    
2 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 كوبيه آر.سي1 1:57'55.8 1:57:55.800 9.100 9.100
3 42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		هيونداي آي20 كوبيه آر.سي1 1:58'06.2 1:58:06.200 19.500 10.400
4 4 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		تويوتا ياريس آر.سي1 1:58'35.0 1:58:35.000 48.300 28.800
5 1 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		تويوتا ياريس آر.سي1 1:59'10.4 1:59:10.400 1:23.700 35.400
6 44 United Kingdom غاس غرينسميث
United Kingdom كريس باترسون 		فورد فييستا آر.سي1 2:02'03.6 2:02:03.600 4:16.900 2:53.200
7 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا ياريس آر.سي1 2:02'30.5 2:02:30.500 4:43.800 26.900
8 16 France أدريان فورماو
أليكسندر كوريا		 فورد فييستا آر.سي1 2:03'18.2 2:03:18.200 5:31.500 47.700
9 23 Finland تيمو سونينن
Finland ميكو ماركولا 		فولكسفاغن بولو آر.سي2 2:06'08.1 2:06:08.100 8:21.400 2:49.900
10 20 Norway مادس أوستبرغ
Norway تورستين إريكسن 		سيتروين سي3 آر.سي2 2:06'16.1 2:06:16.100 8:29.400 8.000
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