رالي فنلندا: إيفانز يصدّ تاناك ونوفيل ينسحب

بعد تقدّمه من المركز الثالث إلى الصدارة على إثر فوزه بأربعة مراحل صباح اليوم السبت، واجه إيفانز الكثير من الضغط من تاناك الذي كان الأسرع في ثلاث مراحل متتالية مع انطلاق عبور ما بعد الظهر.

وردّ إيفانز المنافس على اللقب بالفوز بالمرحلة ما قبل الأخيرة ليدخل اليوم الأخير من الرالي بأفضليّة 9.1 ثانية أمامه.

أمّا متصدّر الأمس كريغ برين فقد تلاشت منافسته مع تقدّم اليوم، ليتخلّف الآن بـ 19.5 ثانية عن إيفانز في المركز الثالث في الترتيب العام، بينما كان إيزابيكا لابي المشارك ببطاقة دعوة من تويوتا في المركز الرابع بعد انهيار عطلة نهاية أسبوع كالي روفانبيرا في المرحلة العاشرة.

وبالنسبة لتييري نوفيل المنافس الآخر على اللقب فقد توقّفت سيارته في المرحلة ما قبل الأخيرة بعد تضرّر مقدّمة سيارته هيونداي "آي20"، لتنتهي بذلك آماله الضعيفة أصلًا في المنافسة على اللقب.

ومنح ذلك سيباستيان أوجييه متصدّر البطولة المركز الخامس في الترتيب العام أمام ثنائيّ ام-سبورت فورد غاس غرينسميث وأدريان فورمو.

وأكمل تاناك انتصارات إيفانز الخمسة المتتالية في المراحل من خلال فوزه بالمرحلة الأولى من فترة ما بعد ظهر السبت.

الترتيب العام الحالي: