رالي فنلندا: إيفانز يصدّ تاناك ونوفيل ينسحب
صدّ إلفين إيفانز سائق تويوتا تقدّم أوت تاناك سائق هيونداي في فترة ما بعد ظهر السبت ليدخل اليوم الأخير من رالي فنلندي بأفضليّة طفيفة.
بعد تقدّمه من المركز الثالث إلى الصدارة على إثر فوزه بأربعة مراحل صباح اليوم السبت، واجه إيفانز الكثير من الضغط من تاناك الذي كان الأسرع في ثلاث مراحل متتالية مع انطلاق عبور ما بعد الظهر.
وردّ إيفانز المنافس على اللقب بالفوز بالمرحلة ما قبل الأخيرة ليدخل اليوم الأخير من الرالي بأفضليّة 9.1 ثانية أمامه.
أمّا متصدّر الأمس كريغ برين فقد تلاشت منافسته مع تقدّم اليوم، ليتخلّف الآن بـ 19.5 ثانية عن إيفانز في المركز الثالث في الترتيب العام، بينما كان إيزابيكا لابي المشارك ببطاقة دعوة من تويوتا في المركز الرابع بعد انهيار عطلة نهاية أسبوع كالي روفانبيرا في المرحلة العاشرة.
وبالنسبة لتييري نوفيل المنافس الآخر على اللقب فقد توقّفت سيارته في المرحلة ما قبل الأخيرة بعد تضرّر مقدّمة سيارته هيونداي "آي20"، لتنتهي بذلك آماله الضعيفة أصلًا في المنافسة على اللقب.
ومنح ذلك سيباستيان أوجييه متصدّر البطولة المركز الخامس في الترتيب العام أمام ثنائيّ ام-سبورت فورد غاس غرينسميث وأدريان فورمو.
وأكمل تاناك انتصارات إيفانز الخمسة المتتالية في المراحل من خلال فوزه بالمرحلة الأولى من فترة ما بعد ظهر السبت.
الترتيب العام الحالي:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|4515
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|تويوتا ياريس
|آر.سي1
|1:57'46.7
|1:57:46.700
|2
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20 كوبيه
|آر.سي1
|1:57'55.8
|1:57:55.800
|9.100
|9.100
|3
|42
| كريغ برين
بول نايغل
|هيونداي آي20 كوبيه
|آر.سي1
|1:58'06.2
|1:58:06.200
|19.500
|10.400
|4
|4
| إسابيكا لابي
يان فيرم
|تويوتا ياريس
|آر.سي1
|1:58'35.0
|1:58:35.000
|48.300
|28.800
|5
|1
| سيباستيان أوجييه
جوليان انغراسيا
|تويوتا ياريس
|آر.سي1
|1:59'10.4
|1:59:10.400
|1:23.700
|35.400
|6
|44
| غاس غرينسميث
كريس باترسون
|فورد فييستا
|آر.سي1
|2:02'03.6
|2:02:03.600
|4:16.900
|2:53.200
|7
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|تويوتا ياريس
|آر.سي1
|2:02'30.5
|2:02:30.500
|4:43.800
|26.900
|8
|16
| أدريان فورماو
أليكسندر كوريا
|فورد فييستا
|آر.سي1
|2:03'18.2
|2:03:18.200
|5:31.500
|47.700
|9
|23
| تيمو سونينن
ميكو ماركولا
|فولكسفاغن بولو
|آر.سي2
|2:06'08.1
|2:06:08.100
|8:21.400
|2:49.900
|10
|20
| مادس أوستبرغ
تورستين إريكسن
|سيتروين سي3
|آر.سي2
|2:06'16.1
|2:06:16.100
|8:29.400
|8.000