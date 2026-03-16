تكلم تاكاموتو كاتسوتا عن سبب كون تحقيقه لأول فوز له في بطولة العالم للراليات في رالي سفاري كينيا شعوراً "مميزاً" إلى درجة أنه لم يتمكن من منع نفسه من البكاء فرحاً.

وأصبح السائق الياباني قادراً أخيراً على أن يطلق على نفسه فائزاً في أحد راليات بطولة العالم للراليات بعد أن خرج هو وملاحه آرون جونسون من رالي سفاري كينيا القاسي وهما يقفان على أعلى منصة التتويج، متفوقين على أدريان فورمو من هيونداي بفارق 27.4 ثانية.

وقد أدى هذا الانتصار إلى مقابلة مؤثرة عند خط النهاية، حيث لم يتمكن السائق البالغ من العمر 32 عاماً من حبس دموعه بعدما أدرك حجم الإنجاز الذي حققه.

وقال: "...لم يكن من الممكن أن أبقي الدموع داخل جسدي".

"أن أصبح أول سائق ياباني يفوز بإحدى جولات بطولة العالم للراليات منذ عام 1992 جاء بعد سنوات من التفاني والإصرار على النجاح".

وهي رحلة شهدت تخلي كاتسوتا عن سباقات الحلبات، بعدما شارك في بطولة اليابان للفورمولا 3 بين عامي 2012 و2014، قبل أن ينضم إلى برنامج تطوير سائقي بطولة العالم للراليات التابع لتويوتا في عام 2015 وينتقل إلى أوروبا ليصبح سائق راليات.

ومنذ عام 2015 وهو يسعى ليصبح سائق راليات من الطراز الرفيع قادراً على الوقوف يوماً ما على أعلى منصة تتويج في بطولة العالم للراليات.

وبعد ترقيته إلى فريق تويوتا المصنعي في عام 2020، أثبت كاتسوتا سرعته، وقبل عطلة نهاية الأسبوع هذه كان قريباً جداً من تحقيق الفوز، بعدما أنهى السباقات في المركز الثاني خمس مرات - وكان آخرها في رالي السويد الشهر الماضي.

كما كانت هناك أيضاً عدة لحظات صعبة أثرت على معنوياته.

فقد أدى عدم الاستقرار وسلسلة من الحوادث إلى تعريض موقعه في الفريق للخطر، حيث قررت تويوتا إبعاد كاتسوتا عن المشاركة في رالي تشيلي عام 2024.

ومع ذلك، كان كاتسوتا دائماً يجد طريقة للتعافي من تلك الانتكاسات.

والآن في كينيا، المكان الذي حقق فيه أول منصة تتويج له في بطولة العالم للراليات عام 2021، نجح في تحقيق هدفه.

قال كاتسوتا: "لا أستطيع أن أجد الكلمات. إنه شعور مميز".

وأضاف: "كان هذا أمراً مميزاً. كنت أفكر أنه يجب أن أحاول ألا أبكي لأنك تظهر نفسك أمام العالم وهذا أمر محرج قليلاً، لكن لم يكن من الممكن أن أبقي الدموع حبيسة".

ثم أضاف: "عندما قررت أن آتي وأمارس رياضة الراليات، كنت أعلم بالتأكيد أنني بحاجة إلى صنع تاريخ جديد. كان لدي ضغط للقيام بكل شيء لأن لدي برنامجاً كبيراً جداً وضغطاً هائلاً من كل مكان، وكان أكيو-سان يدعمني كثيراً، لذلك كان عليّ أن أحقق النتيجة".

وتابع: "كان ضغطاً جيداً، لكن كما تعلمون ليس من السهل على مستوى بطولة العالم للراليات، وفي كل لحظة كنت أحاول أن أصبح أفضل وأفضل، وفي النهاية نجحنا في ذلك".

وأردف: "أقدّر أكيو-سان بالطبع. لكن أيضاً كل الدعم من الجماهير اليابانية التي كانت تشجعني دائماً. لا يهم إن كنت أفشل أو أقدم أداءً جيداً. أخيراً يمكنني أن أقول إننا فزنا، وآمل أن يكونوا سعداء".

وقد لاقى هذا الانتصار بالفعل ترحيباً واسعاً في اليابان.

فبعد هذا الفوز، أشاد أكيو تويودا بإنجاز كاتسوتا، واصفاً سائقه بأنه "مصدر إلهام" للأجيال القادمة.

وقال تويودا: "كنت دائماً آمل أن يصبح سائق راليات ياباني قادراً على الفوز على الساحة العالمية مصدر إلهام للأطفال في اليابان يوماً ما".

وأضاف: "عندما يكون هناك شخص يمكن التطلع إليه، فإن الأطفال والشباب يسعون لتجاوزه".

وتابع: "سيرفع الأطفال والشباب الذين يعملون بجد لتجاوز تاكاموتو مستوى رياضة المحركات في اليابان".

واسترسل: "لقد أصبح هذا الانتصار هدية عظيمة حقاً لأولئك الشباب في اليابان. شكراً لك، تاكاموتو!".

واختتم قائلاً: "أريد لتاكاموتو أن يصبح مصدر إعجاب أكبر، ويمكننا أن نتوقع عرضاً آخر في رالي اليابان!".