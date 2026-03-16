حقق تاكاموتو كاتسوتا فوزاً أول لا يُنسى في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بعد أن تمكن من تجاوز رالي سفاري كينيا الذي سيُذكر باعتباره واحداً من أكثر الراليات قسوة في التاريخ.

وبعد أن أنهى مسيرته في بطولة العالم للراليات في المركز الثاني أربع مرات، تمكن سائق تويوتا أخيراً من تحقيق فوزه الأول بعدما قدم قيادة ذكية في ظروف شديدة القسوة أوقعت العديد من منافسيه في المشاكل.

ونجح كاتسوتا وملاحه آرون جونسون في تحقيق أول فوز لهما في بطولة العالم للراليات بفارق 27.4 ثانية عن أدريان فورمو من هيونداي، ليواصلا سلسلة انتصارات تويوتا المتتالية في رالي سفاري منذ عودته إلى جدول البطولة عام 2021.

وقال كاتسوتا والدموع في عينيه: "لا أعرف ماذا أقول. لقد مررنا بالكثير من اللحظات الصعبة.. آرون عمل بجد معي ومع الفريق، وكان الفريق يؤمن بي دائماً، حتى عندما فشلت. شكراً لكل الفريق. شكراً لهم ولآرون، كانت عائلتي كذلك دائماً داعماً كبيراً. أخيراً نحن هنا. الكثير من اللحظات، الكثير من الأشياء حدثت."

وأضاف: "شكراً لـ أوت. لقد كان موجوداً في كل لحظة، وكان يرسل لي الرسائل. كان يستيقظ قبلي. لقد فعلتها، بفضلك! أكيو-سان - أخيراً نحن هنا."

وأصبح كاتسوتا أول سائق ياباني يفوز بإحدى جولات بطولة العالم للراليات منذ أن فاز كينجيرو شينوزوكا برالي ساحل العاج عام 1992.

تلقى آمال كاتسوتا في الفوز ضربة يوم الخميس عندما خسر أكثر من دقيقة بسبب عطل في نظام الاتصال الداخلي، ما جعله بدون ملاحظات السرعة خلال المرحلة الافتتاحية، والتي اتضح أنها واحدة من أصعب المراحل بسبب الأمطار الغزيرة والمقاطع الموحلة.

وبينما كان في المركز الرابع، تعرض كاتسوتا لانثقاب مزدوج في الإطارين الأماميين في المرحلة السابعة، واضطر إلى التباطؤ دون وجود إطارات احتياطية، ليتراجع إلى المركز السابع في نهاية يوم الجمعة بفارق دقيقة و53.3 ثانية.

مع دخول يوم السبت، كانت معركة الفوز تدور بين ثلاثي تويوتا: أوليفر سولبيرغ، إلفين إيفانز، وسيباستيان أوجييه.

وقد سجل سولبيرغ زمناً مذهلاً في المرحلة الافتتاحية يوم الخميس، حيث كان أسرع بـ30 ثانية من أقرب منافسيه إيفانز، بينما كان أوجييه متأخراً بأكثر من دقيقة مع اشتداد الأمطار.

وبدأ أوجييه هجوماً يوم الجمعة، حيث أعاد بطل العالم الحالي نفسه إلى دائرة المنافسة بعدما تجاوز إيفانز ليصعد إلى المركز الثاني.

ثم تقلص تقدم سولبيرغ إلى ثانية واحدة فقط أمام أوجييه بعد أن تعرض الفائز برالي مونتي كارلو لثقب في الإطار الخلفي الأيمن في المرحلة الثامنة.

لكن ذلك التقدم ارتفع إلى 23.6 ثانية أمام إيفانز بعدما خسر أوجييه دقيقتين إثر اضطراره إلى التوقف وتغيير إطار مثقوب في المرحلة الحادية عشرة يوم السبت.

غير أن الرالي بدأ يتحول لصالح كاتسوتا عندما تعرض زملاؤه في الفريق ومنافسو هيونداي للمشاكل.

فقد حقق سامي باياري أربعة انتصارات في المراحل يوم الجمعة، ما دفع السائق الفنلندي إلى المركز الرابع مع دخول يوم السبت.

لكن انفجار الإطار الخلفي الأيمن في المرحلة الثانية عشرة كلفه خمس دقائق، ليتراجع في الترتيب.

وكان إيفانز التالي الذي يواجه المشاكل، إذ أدى فشل في نظام التعليق الخلفي الأيمن في المرحلة الثالثة عشرة - نتيجة اصطدامه بصخرة في المرحلة الثانية عشرة - إلى انسحاب السائق الويلزي، في أول انسحاب له منذ رالي أكروبوليس اليونان عام 2024.

وكان فريق هيونداي يعاني من مشاكل ارتفاع الحرارة بسبب الطين الذي سدّ مشعات التبريد في سيارات آي20 إن رالي1.

واضطر تييري نوفيل وأدريان فورمو إلى القيادة بحذر عبر المراحل الموحلة، ما سمح لكاتسوتا - الذي كان واحداً من عدة سائقين تعرضوا لثقب مزدوج في المرحلة الثانية عشرة - بالصعود إلى المركز الثالث خلف سولبيرغ وأوجييه مع نهاية صباح السبت.

ثم تحول المركز الثالث إلى صدارة مفاجئة لكاتسوتا بعدما اضطر كل من متصدر الرالي سولبيرغ وأوجييه إلى الانسحاب في القسم الرابط أثناء العودة إلى منطقة الصيانة بسبب أعطال في المولد.

كما واجه سولبيرغ أيضاً مشكلة في قابض سيارة جي آر ياريس.

وبمجرد وصوله إلى الصدارة، واصل كاتسوتا القيادة بهدوء عبر المراحل المتبقية، وساعده أيضاً إلغاء المرحلة السادسة عشرة - وهي أصعب مراحل حلقة السبت - بسبب تدهور حالة الطرق.

ومع امتلاكه تقدماً بلغ دقيقة و25.5 ثانية على أدريان فورمو من هيونداي، اعتمد كاتسوتا أسلوباً حذراً يوم الأحد.

وحاول فورمو بذل قصارى جهده للضغط على منافسه، لكن كاتسوتا حافظ على هدوئه ليحقق فوزاً عاطفياً مؤثراً.

أما باياري فقد تعافى من ثقب إطاره يوم السبت لينهي الرالي في المركز الثالث ويحقق منصتين متتاليتين، بعدما أنهى رالي السويد الشهر الماضي في المركز الثالث أيضاً.

ونجح إيسابيكا لابي من هيونداي في إيصال سيارته التي كانت تعاني من ارتفاع الحرارة إلى خط النهاية في المركز الرابع، بينما احتل روبرت فيرفيس من فئة بطولة العالم للراليات2 المركز الخامس وحقق الفوز في فئته أمام غاس غرينسميث.

وشهدت معركة نقاط يوم الأحد الممتاز منافسة محتدمة، حيث خرج سولبيرغ في النهاية منتصراً محققاً العلامة الكاملة البالغة 10 نقاط.

أما إيفانز فقد حصل على ست نقاط يوم الأحد ليحافظ على صدارة بطولة السائقين، رغم أن الفارق تقلص الآن إلى تسع نقاط أمام سولبيرغ.

ونجح نوفيل في إنقاذ ثلاث نقاط من يوم الأحد الممتاز بعدما اضطر إلى الانسحاب من المركز الثاني بعد ظهر السبت بسبب عطل في عمود نقل الحركة.

وكان جون أرمسترونغ السائق الوحيد من فريق إم-سبورت فورد الذي أكمل الرالي بعد جهد بطولي أنهى به السباق في المركز الخامس عشر في أول مشاركة له في رالي سفاري.

وقد تأخر السائق الأيرلندي بسبب سلسلة من الثقوب في الإطارات ومشاكل ارتفاع الحرارة، واضطر إلى إجراء إصلاح على جانب المرحلة استغرق 24 دقيقة لعمود نقل الحركة يوم الجمعة ليبقى في الرالي.

أما زميله في الفريق جوش ماكرلين فقد استمرت بدايته الصعبة لموسم 2026، إذ انسحب يوم الجمعة بسبب تشقق في غلاف علبة التروس بعد تأخره نتيجة ارتفاع حرارة سيارته بوما.

ثم دخلت كمية كبيرة من المياه إلى السيارة يوم السبت، ما أجبر فريق إم-سبورت على سحب السيارة مرة أخرى لحماية المحرك.