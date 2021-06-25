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رالي سفاري كينيا: انسحاب إيفانز بعد اصطدامه بصخرة

اضطر سائق تويوتا الويلزي إلفين إيفانز للانسحاب باكراً من اليوم الإفتتاحي لرالي سفاري كينيا الدولي، الجولة السادسة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بعد اصطدامه بصخرة في المرحلة الثالثة.

رالي سفاري كينيا: انسحاب إيفانز بعد اصطدامه بصخرة

ظهر إيفانز (تويوتا) بصورة السائق السريع في مرحلة "كيدونغ" التي تبلغ مسافتها 32,68 كيلومتراً، وهي أطول مراحل الرالي العائد إلى روزنامة البطولة العالمية بعد 19 عاماً من الغياب، عندما عاش "دراما" مأساوية دفعته للانسحاب.

وقام سائق تويوتا الذي كان يحتل المركز الرابع في الترتيب العام، باختصار قليلاً المسار عند "ذراع" يمين طفيف متجهاً إلى منعطف يسار، لكنه ضرب بصخرة، ما ألحق ضرراً بجهاز التعليق الأمامي الأيمن وبإطار السيارة الذي خرج من مكانه.

ووقع الحادث على بُعد أكثر من كيلومتر من خط النهاية، إلاّ أنّ الويلزي لم يكن قادراً على إيصال سيارته تويوتا ياريس حتى النهاية، فظل متوقفاً عند حافة الطريق في الرمال.

ورغم ما حصل، حاول إيفانز أن يلعب دور الفني وإصلاح ما تضرر إلاّ أنه لم ينجح في مهمته بسبب فداحة الأضرار ليعلن انسحابه من المنافسات.

 في المقابل، وبحركة تعكس الروح الرياضية العالية للطاقم، عمد الملاح سكوت مارتن إلى إزالة الصخرة من الطريق.

ويأمل فريق تويوتا في أن يتمكن من إصلاح الإعطال ليعود إيفانز إلى لمنافسات عبر بوابة قانون "رالي 2"، مع أرجحية أن يخسر الكثير من النقاط المهمة في سعيه لاحراز اللقب العالمي للسائقين للمرة الأولى في مسيرته، علماً أنه يحتل حالياً المركز الثاني خلف زميله الفرنسي سيباستيان أوجييه.

أكد مدير تويوتا الفنلندي ياري ماتي لاتفالا ما حصل مع سائقه، قائلاً: "لقد أكدنا للتو أن ألفين قد انسحب من الرالي هذا اليوم، وللأسف لا يمكنهم إصلاح السيارة".

وتابع: "كانت هناك صخرة ضخمة على زاوية إلى اليمين طفيفة إلى اليسار، وقد ذهب إلى جانب واحد وضرب الصخرة وألحق الضرر بنظام التعليق".

وأضاف: "لقد حاولوا إصلاحه ولكن الأمر معقد للغاية، لذلك اضطر للأسف للإنسحاب ولم يكن يبتعد سوى قرابة كيلومتر من خط نهاية المرحلة. ما حصل يساعد دائمًا كون الحادث حصل في نهاية مرحلة وغالباً ما تكون طريق الوصل الذي يؤدي إلى موقف الصيانة قصيراً، لذا أنا واثق حقًا من أننا نستطيع الإنتهاء من الأعمال بسرعة لاصلاح السيارة".

ولم يكن إيفانز الضحية الوحيدة لهذه المرحلة حيث عانى الإسباني داني سوردو سائق هيونداي من لحظة "جامحة" شهدت خروجه عن الطريق وقوعه في حفرة.

لكن بخلاف إيفانز، لم يتم تأكيد انسحاب سوردو حتى كتابة هذا التقرر، إلاّ أنه شوهد وهو يقف على جانب الطريق على متن "هيونداي آي20 دبليو آر سي" حيث من المتوقع أن يعود غداً إلى المنافسات.

قال الإيطالي أندريا أدامو مدير فريق هيونداي: "بالتأكيد طلبنا منهم بوضوح محاولة فهم مستويات الأداء وداني (سوردو) هو الشخص الموثوق به، لكن يبدو أنه لم يفهم الرسالة بوضوح ، لذا ربما يبدو أنني بحاجة إلى أن أكون أكثر وضوحًا في المستقبل".

وبرغم خيبة أدامو، إلاّ أنه بامكانه أن يجد بعض الرضى من واقع تصدر سائقه البلجيكي تييري نوفيل الترتيب العام المؤقت للسائقين مع إنتهاء المرور الاوّل في المراحل الخاصة بالسرعة.

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