رالي سفاري: روفانبيرا يفوز ويتقدم أول رباعية لتويوتا منذ 1993

برهن روفانبيرا من جديد على موهبته ليُكمل صاحب الـ 21 عامًا 19 مرحلة حصوية ضارية (بطول 363.44 كلم) مسجلًا فوزه الرابع خلال الجولات الست الأولى من الموسم.

بالرُغم من مرات افتتاحه للمسار، تقدم الفنلندي على إلفين إيفانز بـ 52.8 ثانية مع تواجد زميليهما تاكاموتو كاتسوتا وبطل العالم 8 مرات سيباستيان أوجييه، لتسجل تويوتا أول رباعية لها في "دبليو آر سي" منذ رالي سفاري 1993 والذي فاز به يوها كانكونين.

كما أكملت 12 سيارة فقط من فئة رالي1 كامل مراحل الحدث الذي برهن على أنه الأصعب في الموسم حتى الآن.

وبالعود للمجريات، فقد كانت السقطة الوحيدة لروفانبيرا على الأرجح يوم الخميس في المرحلة الخاصة الافتتاحية في نيروبي عندما أوشكت سيارته جي آر ياريس على الانقلاب ما تسبب بتعرضه لانثقاب.

لكنه عاد يوم الجمعة ليفتتح المسار على نحوٍ مثير للإعجاب وينهي اليوم بصدارة بلغت 14.6 ثانية أمام إيفانز.

فيما برز إيفانز كمنافس شرس على الفوز في اليوم التالي، حيث اقترب إلى حدود 15 ثانية من روفانبيرا المتصدر، قبل أن يقدم الأخير قيادة تُدرّس على الرمال والمناطق الحصوية التي تحولت إلى حمام وحل بفعل الأمطار الغزيرة.

وأكمل روفانبيرا مجريات يوم السبت بفارق 40.3 ثانية في الصدارة، ليتقدم من ذلك ويفرض سيطرة كاملة على الرالي ويحقق الفوز اليوم ويتقدم بفارق 65 نقطة في صدارة البطولة.

إيفانز بحلوله ثانيًا يكون قد حقق منصة تتويجه الثانية في الموسم، حيث تقدم على كاتسوتا الذي سجل أول منصة تتويج له منذ أن حل ثانيًا في ذات الحدث العام الماضي.

هذا واكتفى أوجييه بالمركز الرابع أمام تييري نوفيل الذي انسحب يوم أمس لكنه عاد ليحسم المركز الخامس بعد حصوله على 5 نقاط إضافية عبر فوزه بالباور ستيج.

كريغ برين حلّ سادسًا لصالح "ام-سبورت" أمام جوردان سيرديريديس وبطل العالم تسع مرات سيباستيان لوب.

فيما أكمل العشرة الأوائل كاتجيتان كاتجيتانوفيتش سائق فئة "دبليو آر سي2" أمام أوليفر سولبرغ سائق هيونداي.