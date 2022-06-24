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دبليو آر سي / رالي كينيا تقرير المرحلة

رالي سفاري: روفانبيرا في الصدارة وثقوب إطارات تُعطّل أوجييه وإيفانز

يتصدّر كالي روفانبيرا مجريات رالي سفاري في كينيا بعد أن واجع زميلاه في تويوتا إلفين إيفانز وسيباستيان أوجييه ثقوبًا أثناء تصدّرهما مجريات الجمعة الدراميّة.

رالي سفاري: روفانبيرا في الصدارة وثقوب إطارات تُعطّل أوجييه وإيفانز

كان متصدّر البطولة ثالثًا خلف إيفانز وأوجييه بعد المرور الصباحي، لكنّ دراما الإطارات عصفت بزميليه في فترة ما بعد الظهر.

وبالرغم من دخوله المسار أوّلًا، فاز روفانبيرا بالمرحلة الأخيرة من اليوم ليُحقّق الفوز الثالث في أحد مراحل هذا الحدث ويرفع صدارته أمام إيفانز إلى 22.4 ثانية.

وتمكّن أوت تاناك سائق هيونداي من التواجد في المركز الثالث بفارق 25.3 ثانية عن الصدارة، وذلك بالرغم من خسارته لـ 36.4 ثانية بسبب انكسار ذراع نقل السرعات خلال الفترة الصباحيّة.

وأكمل تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا الآخر مجريات اليوم رابعًا أمام تييري نوفيل، في حين تراجع أوجييه كثيرًا إلى الخلف حيث أصبح على بُعد 2:21.6 دقيقة عن روفانبيرا إثر تغييره لإطاره الخلفي الأيسر، ما تركه سادسًا في الترتيب العام.

وسيبدأ أوليفر سولبرغ سائق هيوندا مجريات السبت من المركز السابع في الترتيب العام، في حين كان غاس غرينسميث المدافع الوحيد عن فريق "ام-سبورت فورد" في المركز الـ 12 بعد أن خسر 13 دقيقة بسبب ثقبٍ في إطاره الخلفي الأيمن صباحًا.

وتفاقم يوم "ام-سبورت" الكارثي بعد معاناة سيباستيان لوب، وكريغ برين وأدريان فورمو من انسحابات بسبب مشاكل ميكانيكيّة. وغادر لوب الرالي في الفترة الصباحيّة بعد نفاد الطاقة الكهربائيّة إثر فقدانه محرّك الاحتراق الداخليّ بسبب حريقٍ صغير.

الترتيب العام:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا ياريس رالي1 آر.سي1 1:20:58.100    
2 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا ياريس رالي1 آر.سي1 1:21:20.500 22.400 22.400
3 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر.سي1 1:21:23.400 25.300 2.900
4 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون		 تويوتا ياريس رالي1 آر.سي1 1:21:24.700 26.600 1.300
5 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر.سي1 1:21:55.600 57.500 30.900
6 1 France سيباستيان أوجييه
France بنجامين فيلاس 		تويوتا ياريس رالي1 آر.سي1 1:23:06.300 2:08.200 1:10.700
7 2 Sweden أوليفيه سولبيرغ
United Kingdom إلوت إدموندسون 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر.سي1 1:25:25.200 4:27.100 2:18.900
8 20 Poland كاجيتان كاجيتانوكيز
Poland ماسييك سزبانياك 		سكودا فابيا رالي 2 RC2 1:30:49.200 9:51.100 5:24.000
9 42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		بورد بوما رالي1 آر.سي1 1:31:22.700 10:24.600 33.500
10 22 United States شون جونستون
أليكسندر كيهوراني		 سيتروين سي3 رالي 2 RC2 1:32:02.700 11:04.600 40.000
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