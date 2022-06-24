رالي سفاري: روفانبيرا في الصدارة وثقوب إطارات تُعطّل أوجييه وإيفانز

كان متصدّر البطولة ثالثًا خلف إيفانز وأوجييه بعد المرور الصباحي، لكنّ دراما الإطارات عصفت بزميليه في فترة ما بعد الظهر.

وبالرغم من دخوله المسار أوّلًا، فاز روفانبيرا بالمرحلة الأخيرة من اليوم ليُحقّق الفوز الثالث في أحد مراحل هذا الحدث ويرفع صدارته أمام إيفانز إلى 22.4 ثانية.

وتمكّن أوت تاناك سائق هيونداي من التواجد في المركز الثالث بفارق 25.3 ثانية عن الصدارة، وذلك بالرغم من خسارته لـ 36.4 ثانية بسبب انكسار ذراع نقل السرعات خلال الفترة الصباحيّة.

وأكمل تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا الآخر مجريات اليوم رابعًا أمام تييري نوفيل، في حين تراجع أوجييه كثيرًا إلى الخلف حيث أصبح على بُعد 2:21.6 دقيقة عن روفانبيرا إثر تغييره لإطاره الخلفي الأيسر، ما تركه سادسًا في الترتيب العام.

وسيبدأ أوليفر سولبرغ سائق هيوندا مجريات السبت من المركز السابع في الترتيب العام، في حين كان غاس غرينسميث المدافع الوحيد عن فريق "ام-سبورت فورد" في المركز الـ 12 بعد أن خسر 13 دقيقة بسبب ثقبٍ في إطاره الخلفي الأيمن صباحًا.

وتفاقم يوم "ام-سبورت" الكارثي بعد معاناة سيباستيان لوب، وكريغ برين وأدريان فورمو من انسحابات بسبب مشاكل ميكانيكيّة. وغادر لوب الرالي في الفترة الصباحيّة بعد نفاد الطاقة الكهربائيّة إثر فقدانه محرّك الاحتراق الداخليّ بسبب حريقٍ صغير.

الترتيب العام: