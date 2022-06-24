رالي سفاري: روفانبيرا في الصدارة وثقوب إطارات تُعطّل أوجييه وإيفانز
يتصدّر كالي روفانبيرا مجريات رالي سفاري في كينيا بعد أن واجع زميلاه في تويوتا إلفين إيفانز وسيباستيان أوجييه ثقوبًا أثناء تصدّرهما مجريات الجمعة الدراميّة.
كان متصدّر البطولة ثالثًا خلف إيفانز وأوجييه بعد المرور الصباحي، لكنّ دراما الإطارات عصفت بزميليه في فترة ما بعد الظهر.
وبالرغم من دخوله المسار أوّلًا، فاز روفانبيرا بالمرحلة الأخيرة من اليوم ليُحقّق الفوز الثالث في أحد مراحل هذا الحدث ويرفع صدارته أمام إيفانز إلى 22.4 ثانية.
وتمكّن أوت تاناك سائق هيونداي من التواجد في المركز الثالث بفارق 25.3 ثانية عن الصدارة، وذلك بالرغم من خسارته لـ 36.4 ثانية بسبب انكسار ذراع نقل السرعات خلال الفترة الصباحيّة.
وأكمل تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا الآخر مجريات اليوم رابعًا أمام تييري نوفيل، في حين تراجع أوجييه كثيرًا إلى الخلف حيث أصبح على بُعد 2:21.6 دقيقة عن روفانبيرا إثر تغييره لإطاره الخلفي الأيسر، ما تركه سادسًا في الترتيب العام.
وسيبدأ أوليفر سولبرغ سائق هيوندا مجريات السبت من المركز السابع في الترتيب العام، في حين كان غاس غرينسميث المدافع الوحيد عن فريق "ام-سبورت فورد" في المركز الـ 12 بعد أن خسر 13 دقيقة بسبب ثقبٍ في إطاره الخلفي الأيمن صباحًا.
وتفاقم يوم "ام-سبورت" الكارثي بعد معاناة سيباستيان لوب، وكريغ برين وأدريان فورمو من انسحابات بسبب مشاكل ميكانيكيّة. وغادر لوب الرالي في الفترة الصباحيّة بعد نفاد الطاقة الكهربائيّة إثر فقدانه محرّك الاحتراق الداخليّ بسبب حريقٍ صغير.
الترتيب العام:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|تويوتا ياريس رالي1
|آر.سي1
|1:20:58.100
|2
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|تويوتا ياريس رالي1
|آر.سي1
|1:21:20.500
|22.400
|22.400
|3
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر.سي1
|1:21:23.400
|25.300
|2.900
|4
|18
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون
|تويوتا ياريس رالي1
|آر.سي1
|1:21:24.700
|26.600
|1.300
|5
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر.سي1
|1:21:55.600
|57.500
|30.900
|6
|1
| سيباستيان أوجييه
بنجامين فيلاس
|تويوتا ياريس رالي1
|آر.سي1
|1:23:06.300
|2:08.200
|1:10.700
|7
|2
| أوليفيه سولبيرغ
إلوت إدموندسون
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر.سي1
|1:25:25.200
|4:27.100
|2:18.900
|8
|20
| كاجيتان كاجيتانوكيز
ماسييك سزبانياك
|سكودا فابيا رالي 2
|RC2
|1:30:49.200
|9:51.100
|5:24.000
|9
|42
| كريغ برين
بول نايغل
|بورد بوما رالي1
|آر.سي1
|1:31:22.700
|10:24.600
|33.500
|10
|22
| شون جونستون
أليكسندر كيهوراني
|سيتروين سي3 رالي 2
|RC2
|1:32:02.700
|11:04.600
|40.000
رالي سفاري: إيفانز يقتنص الصدارة ومشكلة في المحرك تتسبب بانسحاب لوب
رالي سفاري: إيفانز يقلص الفارق مع روفانبيرا المتصدر وتاناك ينسحب