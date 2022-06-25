رالي سفاري: إيفانز يقلص الفارق مع روفانبيرا المتصدر وتاناك ينسحب

تمكن روفانبيرا متصدر ترتيب "دبليو آر سي" من إكمال الفترة الصباحية القاسية ضمن غابات السافانا في كينيا مع صدارة بلغت 19.4 ثانية أمام إيفانز.

بينما تراجع تاكاموتو كاتسوتا - الذي استهلّ اليوم في المركز الثاني - إلى المركز الثالث ليتواجد على بُعد 39.9 ثانية من الصدارة.

في المقابل، تبخّرت آمال تاناك صاحب المركز الرابع في الصعود إلى منصة التتويج عندما توقفت سيارته هيونداي بسبب مشكلة ميكانيكية.

ليُكمل زميله تييري نوفيل الفترة الصباحية لليوم في المركز الرابع أمام سيباستيان أوجييه الذي تراجع أكثر من دقيقتين بسبب انثقاب على إطاره يوم أمس الجمعة.

أوليفر سولبرغ خسر الوقت كذلك إثر انثقاب ليكمل الفترة سابعًا أمام كريغ برين سائق "ام-سبورت" الذي عاد ليكمل منافسات الرالي بعد انسحابه يوم أمس الجمعة بسبب كسر في عمود التوجيه.

هذا وتواصلت دراما "ام-سبورت" مع انسحاب أدريان فورمو للمرة الثانية نهاية هذا الأسبوع بعد مشكلة بالأمس، حيث عانى اليوم من مشكلة على نظام التعليق الخلفي إثر ارتطامه بإحدى الصخور.

كما شهد الرالي كذلك انسحاب زميله غوس غرينسميث إثر انقلاب سيارته بوما التي انسحبت في النهاية بسبب مشاكل في التبريد.

وبالعودة لمجريات الفترة الصباحية، فقد تقدّم إيفانز ليحقق الفوز بالمرحلة الثامنة الأولى لليوم بفارق 3.6 ثانية أمام نوفيل وروفانبيرا الذي تراجع 6.3 ثانية.

في حين كان الفوز بالمرحلة التاسعة من نصيب نوفيل الذي نجح بالتقدم على سيباستيان لوب الذي عاد من انسحابه يوم أمس.

في الوقت الذي قلّص فيه إيفانز الفارق أكثر مع روفانبيرا إلى 15 ثانية.

لكن متصدر الترتيب نجح بتوسيع الفارق بعض الشيء في المرحلة الأخيرة مستفيدًا من معاناة إيفانز من انثقاب قرب نهايتها، حيث نجح الفنلندي في اقتناص 4.2 ثانية من زميله بينما فاز نوفيل بمرحلة أخرى.