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رالي سفاري: إيفانز يقتنص الصدارة ومشكلة في المحرك تتسبب بانسحاب لوب

تقدم إلفين إيفانز إلى صدارة المشاركين في القسم الصباحي من يوم الجمعة لرالي سفاري، بينما انسحب سيباستيان لوب بسبب مشكلة في محركه.

رالي سفاري: إيفانز يقتنص الصدارة ومشكلة في المحرك تتسبب بانسحاب لوب

تقدم إيفانز بفارق 8.5 ثانية أمام زميله سيباستيان أوجييه، الذي أحرز الفوز بمرحلة يوم الخميس الافتتاحية.

وأكمل أوجييه القسم الصباحي ثالثاً بفارق 11.6 ثانية أمام تاكاموتو كاتسوتا الذي أنهى رابعاً.

ونجح لوب سائق أم-سبورت بإتمام ثلاث مراحل وكان في المركز الخامس العام لكن مشكلة في محركه خلال المرحلة الرابعة تسببت بخروجه ومن غير الواضح إن كان سيعود إلى المشاركة يوم السبت.

انسحاب لوب أدى إلى تقدم كريغ برين إلى المركز الخامس أمام أوت تاناك سائق هيونداي. 

سيباستيان لوب، إيزابيل غالميش، أم-سبورت

سيباستيان لوب، إيزابيل غالميش، أم-سبورت

تصوير: توماز كالينسكي

أما المركز السابع فكان من نصيب أدريان فورمو سائق أم-سبورت متقدماً على تييري نوفيل الذي واجه مشكلة في المحرك كذلك.

بينما حقق أوليفر سولبرغ المركز التاسع.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الفرق ستخوض نقاشاً مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حيال ظروف المرحلة قبيل القسم المسائي من يوم الجمعة.

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