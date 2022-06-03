رالي سردينيا: لابي يتصدّر أمام تاناك مع إلغاء المنظّمين لعدّة مراحل
تقدّم إيزابيكا لابي سائق تويوتا إلى الصدارة بفارق طفيف أمام أوت تاناك ضمن منافسات رالي سردينيا بعد أن أُجبر المنظّمون على إلغاء آخر مرحلتين من منافسات الجمعة.
دخل الفنلندي إلى منطقة الصيانة متمتّعًا بفارق 0.7 ثانية أمام سائق هيونداي بعد إكمال مرحلتين من أصل المراحل الأربع ضمن فترة ما بعد الظهر، حيث أُلغيت الأخيرتان بسبب حادث لأحد المتنافسين في فئة "دبليو آر سي 2".
وبقيادته لسيارة "جي آر ياريس" الثالثة، بدأ لابي الرالي بقوّة ليتقدّم إلى الصدارة بعد المرحلة الثالثة، لكنّه أكمل مرور الصباح خلف تاناك بـ 3.7 ثانية.
لكنّ فوزه بمرحلة ثانية ضمن منافسات المرحلة السادسة، بالتوازي مع مواجهة تاناك لمشكلة في نظام نقل الحركة، ساعد لابي على التقدّم إلى الصدارة بالتوجّه إلى منافسات السبت.
وتمتّع بيير لوي لوبيه سائق "ام-سبورت" بأفضل عروضه في بطولة "دبليو آر سي" حتى الآن ليُنهي اليوم ثالثًا على بُعد 15.1 ثانية عن الصدارة وتقدّم ثلاثيًا متقاربًا للغاية. إذ كان زميله كريغ برين رابعًا بفارق 0.4 ثانية عنه، بينما حلّ داني سوردو سائق هيونداي في المركز الخامس على بُعد 0.6 ثانية.
في الأثناء عانى كالي روفانبيرا متصدّر الترتيب العام للبطولة لتقديم وتيرة قويّة بالنظر إلى انطلاقه أوّلًا على المسار، وأكمل يومه في المركز الثامن بفارق 1:13.1 دقيقة عن لابي المتصدّر.
بدوره واجه تييري نوفيل سائق هيوندا مشكلة في نظام نقل الحركة في المرحلة الخامسة وأصبح على بُعد 54.1 ثانية خلف روفانبيرا.
الترتيب بعد المرحلة السادسة:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|4515
|العقوبة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|تويوتا ياريس
|آر سي 1
|1:06:32.1
|1:06:32.100
|2
|4
| إسابيكا لابي
يان فيرم
|تويوتا ياريس
|آر سي 1
|1:10:41.9
|1:10:41.900
|4:09.800
|4:09.800
|3
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20
|آر سي 1
|1:10:42.6
|1:10:42.600
|4:10.500
|0.700
|4
|7
| بيير لويس لوبيت
فانسون لوندي
|Ford Puma Rally1
|آر سي 1
|1:10:57.0
|1:10:57.000
|4:24.900
|14.400
|5
|42
| كريغ برين
بول نايغل
|Ford Puma Rally1
|آر سي 1
|1:10:57.4
|1:10:57.400
|4:25.300
|0.400
|6
|6
| داني سوردو
كانديدو كاريرا
|هيونداي آي20
|آر سي 1
|1:10:58.0
|1:10:58.000
|4:25.900
|0.600
|7
|16
|
أليكسندر كوريا
|Ford Puma Rally1
|آر سي 1
|1:11:12.7
|1:11:12.700
|4:40.600
|14.700
|8
|18
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون جوناستون
|
|تويوتا ياريس
|آر سي 1
|1:11:47.4
|1:11:47.400
|5:15.300
|34.700
|9
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|تويوتا ياريس
|آر سي 1
|1:11:55.0
|1:11:55.000
|5:22.900
|7.600
|10
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|هيونداي آي20
|آر سي 1
|1:12:49.1
|1:12:49.100
|6:17.000
|54.100
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