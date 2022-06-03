رالي سردينيا: لابي يتصدّر أمام تاناك مع إلغاء المنظّمين لعدّة مراحل

دخل الفنلندي إلى منطقة الصيانة متمتّعًا بفارق 0.7 ثانية أمام سائق هيونداي بعد إكمال مرحلتين من أصل المراحل الأربع ضمن فترة ما بعد الظهر، حيث أُلغيت الأخيرتان بسبب حادث لأحد المتنافسين في فئة "دبليو آر سي 2".

وبقيادته لسيارة "جي آر ياريس" الثالثة، بدأ لابي الرالي بقوّة ليتقدّم إلى الصدارة بعد المرحلة الثالثة، لكنّه أكمل مرور الصباح خلف تاناك بـ 3.7 ثانية.

لكنّ فوزه بمرحلة ثانية ضمن منافسات المرحلة السادسة، بالتوازي مع مواجهة تاناك لمشكلة في نظام نقل الحركة، ساعد لابي على التقدّم إلى الصدارة بالتوجّه إلى منافسات السبت.

وتمتّع بيير لوي لوبيه سائق "ام-سبورت" بأفضل عروضه في بطولة "دبليو آر سي" حتى الآن ليُنهي اليوم ثالثًا على بُعد 15.1 ثانية عن الصدارة وتقدّم ثلاثيًا متقاربًا للغاية. إذ كان زميله كريغ برين رابعًا بفارق 0.4 ثانية عنه، بينما حلّ داني سوردو سائق هيونداي في المركز الخامس على بُعد 0.6 ثانية.

في الأثناء عانى كالي روفانبيرا متصدّر الترتيب العام للبطولة لتقديم وتيرة قويّة بالنظر إلى انطلاقه أوّلًا على المسار، وأكمل يومه في المركز الثامن بفارق 1:13.1 دقيقة عن لابي المتصدّر.

بدوره واجه تييري نوفيل سائق هيوندا مشكلة في نظام نقل الحركة في المرحلة الخامسة وأصبح على بُعد 54.1 ثانية خلف روفانبيرا.

الترتيب بعد المرحلة السادسة: