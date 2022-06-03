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دبليو آر سي / رالي إيطاليا تقرير المرحلة

رالي سردينيا: لابي يتصدّر أمام تاناك مع إلغاء المنظّمين لعدّة مراحل

تقدّم إيزابيكا لابي سائق تويوتا إلى الصدارة بفارق طفيف أمام أوت تاناك ضمن منافسات رالي سردينيا بعد أن أُجبر المنظّمون على إلغاء آخر مرحلتين من منافسات الجمعة.

رالي سردينيا: لابي يتصدّر أمام تاناك مع إلغاء المنظّمين لعدّة مراحل

دخل الفنلندي إلى منطقة الصيانة متمتّعًا بفارق 0.7 ثانية أمام سائق هيونداي بعد إكمال مرحلتين من أصل المراحل الأربع ضمن فترة ما بعد الظهر، حيث أُلغيت الأخيرتان بسبب حادث لأحد المتنافسين في فئة "دبليو آر سي 2".

وبقيادته لسيارة "جي آر ياريس" الثالثة، بدأ لابي الرالي بقوّة ليتقدّم إلى الصدارة بعد المرحلة الثالثة، لكنّه أكمل مرور الصباح خلف تاناك بـ 3.7 ثانية.

لكنّ فوزه بمرحلة ثانية ضمن منافسات المرحلة السادسة، بالتوازي مع مواجهة تاناك لمشكلة في نظام نقل الحركة، ساعد لابي على التقدّم إلى الصدارة بالتوجّه إلى منافسات السبت.

وتمتّع بيير لوي لوبيه سائق "ام-سبورت" بأفضل عروضه في بطولة "دبليو آر سي" حتى الآن ليُنهي اليوم ثالثًا على بُعد 15.1 ثانية عن الصدارة وتقدّم ثلاثيًا متقاربًا للغاية. إذ كان زميله كريغ برين رابعًا بفارق 0.4 ثانية عنه، بينما حلّ داني سوردو سائق هيونداي في المركز الخامس على بُعد 0.6 ثانية.

في الأثناء عانى كالي روفانبيرا متصدّر الترتيب العام للبطولة لتقديم وتيرة قويّة بالنظر إلى انطلاقه أوّلًا على المسار، وأكمل يومه في المركز الثامن بفارق 1:13.1 دقيقة عن لابي المتصدّر.

بدوره واجه تييري نوفيل سائق هيوندا مشكلة في نظام نقل الحركة في المرحلة الخامسة وأصبح على بُعد 54.1 ثانية خلف روفانبيرا.

الترتيب بعد المرحلة السادسة:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا ياريس آر سي 1 1:06:32.1   1:06:32.100    
2 4 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		تويوتا ياريس آر سي 1 1:10:41.9   1:10:41.900 4:09.800 4:09.800
3 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 آر سي 1 1:10:42.6   1:10:42.600 4:10.500 0.700
4 7 France بيير لويس لوبيت
France فانسون لوندي 		Ford Puma Rally1 آر سي 1 1:10:57.0   1:10:57.000 4:24.900 14.400
5 42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		Ford Puma Rally1 آر سي 1 1:10:57.4   1:10:57.400 4:25.300 0.400
6 6 Spain داني سوردو
كانديدو كاريرا 		هيونداي آي20 آر سي 1 1:10:58.0   1:10:58.000 4:25.900 0.600
7 16

France أدريان فورماو

أليكسندر كوريا

 Ford Puma Rally1 آر سي 1 1:11:12.7   1:11:12.700 4:40.600 14.700
8 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
آرون جوناستون		 تويوتا ياريس آر سي 1 1:11:47.4   1:11:47.400 5:15.300 34.700
9 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا ياريس آر سي 1 1:11:55.0   1:11:55.000 5:22.900 7.600
10 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		هيونداي آي20 آر سي 1 1:12:49.1   1:12:49.100 6:17.000 54.100
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