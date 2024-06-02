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الشرق الأوسط
دبليو آر سي رالي إيطاليا

رالي سردينيا: تاناك ينتزع فوزًا مذهلًا من أوجييه في المرحلة الختاميّة المثيرة

انتزع أوت تاناك الفوز من براثن سيباستيان أوجييه ضمن نهاية حماسية ليُحرز لقب رالي سردينيا ضمن بطولة العالم للراليات.

تم التحديث:
أوت تاناك ومارتن جارفيوجا، هيونداي آي20، هيونداي موتورسبورت

الصورة من قبل: مكلين / صور لات

كان تاناك سائق هيونداي طرفًا في معركة حامية مع أوجييه سائق تويوتا طوال منافسات الرالي، وذلك في ظلّ اختبارهما للصيغة الجديدة ذات الـ 48 ساعة للمرّة الأولى على الطرقات الحصويّة في سردينيا.

وضغط تاناك على أوجييه خلال مراحل الأحد الأربع ليقلب تأخّره بـ 17.1 ثانية نحو فوزٍ بـ 0.2 ثانية في المرحلة الأخيرة، وذلك على إثر تعرّض الفرنسي لثقبٍ في إطاره.

ويُعادل هذا الفارق الأقلّ بين الفائز ووصيفه في تاريخ دبليو آر سي، وذلك على إثر الفارق المماثل بين أوجييه وياري ماتي لاتفالا في رالي الأردن 2011.

وسمح هذا الفوز لتاناك بالتقدّم إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة متعادلًا مع إلفين إيفانز ومتأخّرين بـ 18 نقطة عن تييري نوفيل المتصدّر.

وضمن داني سوردو آخر مراكز منصّة التتويج بعد أدائه الثابت طوال الرالي واستفادته من انسحاب نوفيل وتاكاماتو كاتسوتا سائق تويوتا أمسٍ السبت. وكان كاتسوتا قد ورث المركز الثالث بالأمس بعد أن فقد نوفيل تركيزه لوهلة وخرج عن المسار، بينما انسحب الياباني بسبب مشكلة في علبة تروسه.

أمّا إيفانز فقد عبر خطّ النهاية رابعًا بفارق أكثر من دقيقتين ونصف عن الصدارة على إثر معاناته طوال الرالي بدءًا من ثقبٍ يوم الجمعة.

وعادل غريغوار مانستر سائق ام-سبورت أفضل نتيجة له في مسيرته بحلوله خامسًا بالرغم من مشكلة متأخّرة في دوّاسة الوقود.

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