رالي سردينيا: تاناك يفرض سيطرته وينهي صيامه عن الانتصارات

حقق سائق هيونداي الفوز بتسع من المراحل الـ 21 التي شكلت الحدث على مدار أربعة أيام، حيث شق طريقه عبر المراحل الحصوية الصعبة لرالي سردينيا ضمن حرارة حارقة ليسجّل الفوز بفارق دقيقة و03.2 ثانية أمام كريغ برين سائق "ام-سبورت".

واستفاد تاناك من انسحاب إلفين إيفانز من الصدارة مبكرًا إثر تسريب في الماء على سيارته يوم الجمعة لينافس على الفوز مع إسابيكا لابي سائق تويوتا.

وتقدم تاناك إلى الصدارة لفترة وجيزة بعد المرحلة الرابعة، قبل أن يتراجع بفارق 0.7 ثانية خلف الفنلندي بالتوجه إلى مراحل يوم السبت.

كما ابتسم الحظ لتاناك مع إلغاء آخر مرحلتين ليوم الجمعة بعد تعرضه لمشكلة في الناقل والتي كانت لتكلفه وقتًا ثمينًا.

وعاد سائق هيونداي بعد إصلاح سيارته ليفوز بست من المراحل الثمانية التالية وينتزع الصدارة، كما ساعده على ذلك انسحاب لابي في الفترة الصباحية.

وبمجرد تواجده في الصدارة، نجح تاناك بالابتعاد في الأمام وتعزيز افضليته ليفوز بمرحلتين اليوم الأحد ويحقق الفوز الأول له منذ رالي فنلندا في فبراير/شباط من العام الماضي.

برين كان أبرز ملاحقي تاناك مع تقديمه أفضل تأديه له هذا الموسم ليحرز مركز الوصافة ومنصة تتويجه الثانية هذا الموسم.

فيما حصدت هيونداي منصة تتويج مزدوجة مع حلول داني سوردو في المركز الثالث للحدث الثاني على التوالي.

المركز الرابع كان من نصيب بيير-لويس لوبيه سائق "ام-سبورت" الذي قدم أفضل مشاركة له حتى الآن ضمن الفئة العليا لدبليو آر سي.

كالي روفانبيرا سائق تويوتا اكتفى بالمركز الخامس، لكنه عزز صدارته لترتيب البطولة إلى 55 نقطة أمام تييري نوفيل.

المركز السادس ذهب إلى تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا أمام غوس غرينسميث سائق "ام-سبورت" الذي أكمل مراكز فئة رالي1.