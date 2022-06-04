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دبليو آر سي / رالي إيطاليا تقرير المرحلة

رالي سردينيا: تاناك يُحافظ على صدارة متينة بعد فوضى العلم الأحمر

تقدّم أوت تاناك إلى صدارة رالي سردينيا بعد أن سيطر على مراحل السبت قبل تسبّب العلم الأحمر في بعض الإرباك في المرحلة الأخيرة.

رالي سردينيا: تاناك يُحافظ على صدارة متينة بعد فوضى العلم الأحمر

فاز بطل 2019 بستّة من أصل مراحل اليوم الثمانية، ليتمتّع في النهاية بأفضليّة 46 ثانية أمام كريغ برين سائق ام-سبورت، وذلك قبل انتهاء المرحلة الأخيرة من اليوم بشكلٍ غريب.

إذ رفعت إدارة الرالي علمًا أحمرًا لإيقاف المرحلة الـ 17 للسماح بإبعاد سيارة أدريان فورمو العالقة بعد خروجه عن المسار وتعرّضه لحادث عند تواجده في المركز الخامس.

وكان داني سوردو صاحب المركز الثالث أوّل من يصل إلى موقع الحادث، وتمكّن سائق هيوندا من حشر سيارته والعبور متجاوزًا سيارة فورد بوما التي أغلقت جزءًا من المسار، وأكمل المرحلة بسرعة منخفضة وسيتلقى زمنًا نظريًا.

واختار المنظّمون إعادة المرحلة، لكن يبدو أنّ أحد المارشلز أخطأ برفع العلم الأحمر، وهو ما تسبّب في إبطاء برين وتاناك لسرعتيهما وتوقّفهما.

في الأثناء أكمل بيير لوي لوبيه الذي كان أمامهما على المسار المرحلة بسرعة طبيعيّة ليزيد من وضع الارتباك العام. ولا يزال من غير الواضح إن كان سائق ام-سبورت قد رُفع العلم الأحمر في وجهه أم لا.

وجاء في بيانٍ مقتضب من "فيا": "بعد استئناف المرحلة إثر حادث فورمو، فقد رُفع علمٌ أحمر، وتقوم فيا بالتحقيق في الواقعة".

وذهب المركز الثالث إلى سوردو، حيث يتأخّر الإسباني بـ 1:26.8 دقيقة عن الصدارة، لكنّه يتقدّم على لوبيه بـ 13.5 ثانية.

أمّا فورمو فهو يتواجد في المركز الخامس، لكنّه سيفقده بعد حادثه في المرحلة الـ 17.

وكان المركز السادس في الترتيب العام من نصيب كالي روفانبيرا متصدّر الترتيب العام للبطولة، لكنّ الفنلندي يتأخّر بـ 2:23.2 دقيقة عن الصدارة.

الترتيب العام بعد المرحلة الـ 16:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر.سي1 2:32'17.3   2:32:17.300    
2 42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		فورد بوما رالي1 آر.سي1 2:33'03.3   2:33:03.300 46.000 46.000
3 6 Spain داني سوردو
كانديدو كاريرا 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر.سي1 2:33'24.1   2:33:24.100 1:06.800 20.800
4 7 France بيير لويس لوبيت
France فانسون لوندي 		فورد بوما رالي1 آر.سي1 2:33'37.6   2:33:37.600 1:20.300 13.500
5 16 France أدريان فورماو
أليكسندر كوريا		 فورد بوما رالي1 آر.سي1 2:34'31.2   2:34:31.200 2:13.900 53.600
6 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا جي آر ياريس رالي1 آر.سي1 2:34'40.5   2:34:40.500 2:23.200 9.300
7 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون		 تويوتا جي آر ياريس رالي1 آر.سي1 2:35'58.7   2:35:58.700 3:41.400 1:18.200
8 44 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		فورد بوما رالي1 آر.سي1 2:37'09.1   2:37:09.100 4:51.800 1:10.400
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