رالي سردينيا: تاناك يُحافظ على صدارة متينة بعد فوضى العلم الأحمر
تقدّم أوت تاناك إلى صدارة رالي سردينيا بعد أن سيطر على مراحل السبت قبل تسبّب العلم الأحمر في بعض الإرباك في المرحلة الأخيرة.
فاز بطل 2019 بستّة من أصل مراحل اليوم الثمانية، ليتمتّع في النهاية بأفضليّة 46 ثانية أمام كريغ برين سائق ام-سبورت، وذلك قبل انتهاء المرحلة الأخيرة من اليوم بشكلٍ غريب.
إذ رفعت إدارة الرالي علمًا أحمرًا لإيقاف المرحلة الـ 17 للسماح بإبعاد سيارة أدريان فورمو العالقة بعد خروجه عن المسار وتعرّضه لحادث عند تواجده في المركز الخامس.
وكان داني سوردو صاحب المركز الثالث أوّل من يصل إلى موقع الحادث، وتمكّن سائق هيوندا من حشر سيارته والعبور متجاوزًا سيارة فورد بوما التي أغلقت جزءًا من المسار، وأكمل المرحلة بسرعة منخفضة وسيتلقى زمنًا نظريًا.
واختار المنظّمون إعادة المرحلة، لكن يبدو أنّ أحد المارشلز أخطأ برفع العلم الأحمر، وهو ما تسبّب في إبطاء برين وتاناك لسرعتيهما وتوقّفهما.
في الأثناء أكمل بيير لوي لوبيه الذي كان أمامهما على المسار المرحلة بسرعة طبيعيّة ليزيد من وضع الارتباك العام. ولا يزال من غير الواضح إن كان سائق ام-سبورت قد رُفع العلم الأحمر في وجهه أم لا.
وجاء في بيانٍ مقتضب من "فيا": "بعد استئناف المرحلة إثر حادث فورمو، فقد رُفع علمٌ أحمر، وتقوم فيا بالتحقيق في الواقعة".
وذهب المركز الثالث إلى سوردو، حيث يتأخّر الإسباني بـ 1:26.8 دقيقة عن الصدارة، لكنّه يتقدّم على لوبيه بـ 13.5 ثانية.
أمّا فورمو فهو يتواجد في المركز الخامس، لكنّه سيفقده بعد حادثه في المرحلة الـ 17.
وكان المركز السادس في الترتيب العام من نصيب كالي روفانبيرا متصدّر الترتيب العام للبطولة، لكنّ الفنلندي يتأخّر بـ 2:23.2 دقيقة عن الصدارة.
الترتيب العام بعد المرحلة الـ 16:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|4515
|العقوبة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر.سي1
|2:32'17.3
|2:32:17.300
|2
|42
| كريغ برين
بول نايغل
|فورد بوما رالي1
|آر.سي1
|2:33'03.3
|2:33:03.300
|46.000
|46.000
|3
|6
| داني سوردو
كانديدو كاريرا
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر.سي1
|2:33'24.1
|2:33:24.100
|1:06.800
|20.800
|4
|7
| بيير لويس لوبيت
فانسون لوندي
|فورد بوما رالي1
|آر.سي1
|2:33'37.6
|2:33:37.600
|1:20.300
|13.500
|5
|16
| أدريان فورماو
أليكسندر كوريا
|فورد بوما رالي1
|آر.سي1
|2:34'31.2
|2:34:31.200
|2:13.900
|53.600
|6
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|تويوتا جي آر ياريس رالي1
|آر.سي1
|2:34'40.5
|2:34:40.500
|2:23.200
|9.300
|7
|18
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون
|تويوتا جي آر ياريس رالي1
|آر.سي1
|2:35'58.7
|2:35:58.700
|3:41.400
|1:18.200
|8
|44
| غاس غرينسميث
جوناس أندرسون
|فورد بوما رالي1
|آر.سي1
|2:37'09.1
|2:37:09.100
|4:51.800
|1:10.400
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