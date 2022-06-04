رالي سردينيا: تاناك في الصدارة والانسحابات تضرب لابي ونوفيل في اليوم الثاني

حصد تاناك الفوز بثلاث من المراحل الأربع ضمن الفترة الصباحية ليتصدر الرالي بفارق 30.9 ثانية أمام برين، حيث استفاد الثنائي من انسحاب لابي من الصدارة في المرحلة الأولى.

فيما تقدم داني سوردو إلى المركز الثالث بفارق 14 ثانية أمام بيير-لويس لوبيه سائق "ام-سبورت"، والذي خسر المركز الثالث بسبب مشكلة على الإطارات، في حين تواجد أدريان فورمو في المركز الخامس.

هذا وتواصلت معاناة متصدر ترتيب البطولة كالي روفانبيرا على المسارات الحصوية، حيث أكمل الفترة الصباحية في المركز السادس بفارق أكثر من دقيقتين عن الصدارة.

وعرفت الدراما طريقها إلى الفترة الصباحية اليوم السبت مع تلاشي آمال نوفيل بإحراز النقاط بعد انقلاب سيارته وانسحابه في المرحلة الـ 12.

بينما سبق ذلك استهلال اليوم بحادثة لمتصدر الرالي بالأمس لابي وانسحابه من المرحلة الافتتاحية لليوم.

وقد أهدى انسحاب لابي الصدارة إلى تاناك الذي أحسن استغلال تلك الفرصة عبر الفوز بالمرحلة الـ 11 بفارق 6.7 ثانية أمام برين الذي تقدم لمركز الوصافة الإجمالي. بينما حل داني سوردو ثالثًا.

وقد شهدت المرحلة الثالثة من اليوم ضربة موجعة لحظوظ نوفيل عندما انقلبت سيارته "آي20 ان" إثر اصطدامه بإحدى الصخور.

وسجل برين الفوز بتلك المرحلة، حيث تمكن من تقليص أفضلية تاناك بـ 2 ثانية، فيما كان لوبيه ثالثًا ليتقدم إلى نحو 6.5 ثانية من سوردو في المعركة على المركز الثالث الإجمالي.

لكن تاناك عاد ليكمل الفترة الصباحية بسيطرة على مجريات الحدث عبر فوزه بالمركز الـ 13 بفارق 0.8 ثانية أمام سوردو.