رالي سردينيا: إيفانز يحسم لقب بطولة العالم بطريقة تاريخية بعد حادث سولبرغ في المواجهة الحاسمة

دخل سائق تويوتا، الذي يشاركه سكوت مارتن القيادة، الجولة الختامية للموسم متقدمًا بفارق 21 نقطة على سولبرغ، لكن انطلاق إيفانز أولًا على الطريق وضعه في موقف صعب، ما أدى إلى نهاية متوترة امتدت حتى المرحلة الأخيرة من العام.

وأنهى سولبرغ، الذي انطلق ثالثًا على الطريق، يوم الجمعة في المركز الثالث رغم تعرضه لثقب بطيء، قبل أن يندفع إلى الصدارة بعد أداء مذهل يوم السبت. أما منافسه إيفانز، الذي انطلق أولًا على الطريق، فكان في موقف صعب خلال معظم مراحل الرالي، واعترف بأنه شعر في بعض الأحيان بالعجز عن تقليص الفارق بسبب موقعه على الطريق، لينهي يوم السبت في المركز الخامس بفارق كبير.

وانحصر الصراع على اللقب في "مرحلة قوة" أخيرة متوترة، حيث كان الفائز يحسم كل شيء. ومع تقدمه بفارق كبير في الترتيب العام، دخل سولبرغ اليوم الأخير متأخرًا بست نقاط عن إيفانز، الذي كان بحاجة إلى حصد خمس نقاط في "سوبر صنداي" ليضمن اللقب، والذي كان سيشكل أيضًا أول ألقابه في بطولة العالم.

وقلص سولبرغ الفارق إلى ثلاث نقاط بعدما تصدر ترتيب "سوبر صنداي"، ثم تقلص الفارق إلى نقطة واحدة عندما اضطر إيفانز إلى التوقف وتغيير إطار أمامي أيمن مثقوب في المرحلة قبل الأخيرة. وتمكن إيفانز من الحفاظ على المركز الخامس في الترتيب العام، لكنه خسر نقطتين مؤقتتين في "سوبر صنداي" خلال العملية.

ومع اقتراب سولبرغ من تحقيق فوزه الثالث هذا العام وتصدره ترتيب "سوبر صنداي"، كان السويدي سيحسم اللقب بأفضلية نتائج الفوز في حال انتهى الرالي بتساوي السائقين في النقاط. لذلك، أدى الأمر إلى مواجهة حاسمة مذهلة في المرحلة الأخيرة، وكان إيفانز يعلم أنه بحاجة إلى التغلب على سولبرغ لضمان اللقب.

ومع وضع اللقب على المحك، اعتقد إيفانز أنه لم يقدم ما يكفي للتغلب على سولبرغ في المرحلة الأخيرة. وكان سولبرغ متقدمًا في الفوارق الزمنية، لكنه خرج عن الطريق قبل منعطفين من النهاية، ليمنح ذلك إيفانز لقب بطولة العالم.

وبذلك أصبح إيفانز أول بطل للعالم في الراليات من بريطانيا منذ ريتشارد بيرنز في عام 2001.

وقال إيفانز: "لم أستوعب الأمر بعد. كنت متأكدًا تمامًا من أن الأمر انتهى. ألقيت بكل ما لدي. أشعر بالأسف من أجل أوليفر."

وتمكن سولبرغ من العودة وإكمال المرحلة، ليحقق فوزه الثالث هذا الموسم بفارق 57.6 ثانية أمام بطل العالم المنتهية ولايته سيباستيان أوجييه.

أما المنافس الثالث على اللقب، سامي باجاري، الذي بدأ عطلة نهاية الأسبوع متأخرًا بفارق 17 نقطة عن إيفانز، أقرب منافسيه، فقد أنهى الرالي في المركز الثالث، بينما أكمل سائق هيونداي أدريان فورمو المركز الرابع، وإيفانز المراكز الخمسة الأولى.

وأنهى تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا الرالي في المركز السادس، متقدمًا على جون أرمسترونغ سائق إم-سبورت-فورد. وكان كلاهما من بين السائقين الذين تعرضوا لثقوب مكلفة يوم الجمعة.

وكانت النهاية أيضًا حافلة بالأحداث بالنسبة إلى هيونداي، إذ أنهى الفريق يوم الجمعة بعدما انتزع تييري نوفيل صدارة الرالي من زميله في الفريق فورمو بفارق 0.4 ثانية.

وتعرضت آمال فورمو في تحقيق أول فوز له في بطولة العالم للراليات لضربة قوية بعدما تعرض لثقبين يوم السبت. كما خسر نوفيل الصدارة أمام سولبرغ المتقدم بقوة، قبل أن يتعرض لحادث في المرحلة 11 أدى إلى اعتزاله. كما اعتزل زميله في الفريق داني سوردو يوم السبت بعدما شعر بآلام نتيجة حادث تعرض له خلال التجارب الاستطلاعية.

وعانى مارتينس سيكس سائق إم-سبورت أيضًا من رالي حافل بالأحداث، إذ أنهى ثقب إطار أعقبه خلل في التوجيه أي فرصة له لحصد النقاط. أما زميله جوش ماكيرلين، فبلغ المركز السادس في وقت من الأوقات، قبل أن تتسبب غلطة في المرحلة 12 في اعتزاله خلال مقطع على الطريق.