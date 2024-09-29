رالي تشيلي: روفانبيرا يحقق الفوز ويعزز آمال تويوتا بحصد اللقب

اخترق كالي روفانبيرا سائق تويوتا الأجواء الضبابية في تشيلي مسجلًا فوزه الرابع ضمن مشاركته الجزئية في هذا الموسم من "دبليو آر سي".

تمكّن حامل اللقب روفانبيرا وملاحه جون هولتونين من ترويض 16 مرحلة صعبة تأثر بعضها بسحب ضبابية كثيفة ومسارات زلقة ليتفوق على زميله في تويوتا إلفين إيفانز بفارق 23.4 ثانية. بينما أكمل أوت تاناك سائق هيونداي مراكز منصة التتويج بفارق 43.9 ثانية في الخلف ضمن آخر رالي حصوي لهذا الموسم.

وكان روفانبيرا قد عانى في البداية على صعيد السرعة خلال مجريات الجمعة الجافة، لكنه نجح في إكمال اليوم ثالثًا على متن سيارة تويوتا جي آر ياريس بفارق 10.1 ثانية عن الصدارة التي احتلها تاناك أمام إيفانز.

ومع تحوّل الأجواء تمامًا خلال مراحل السبت، وجد روفانبيرا ضالته ليقدم أداء أفضل جعله يتقدم إلى المركز الثاني أمام تاناك بعد المرحلة الثامنة.

لكن فوزًا بمرحلتين عزّز من صدارة إيفانز أمام روفانبيرا إلى 11.3 ثانية قبل أن يدخل الرالي في الأجواء الضبابية والأمطار التي بلغت ذروتها في المرحلة 11 لتنخفض الرؤية إلى نحو 20 مترًا فقط كان إيفانز أكثر من المتأثرين بها ليتراجع بـ 24.1 ثانية ويخسر الصدارة لصالح روفانبيرا.

وقد تمكن الفنلندي من الاستفادة بإطارات سوفت التي وفرقها للمرحلة الأخيرة الأكثر بللًا من المتوقع ليوسع الفارق إلى 15.! ثانية أمام زميله ويسجل الـ 18 نقطة المتاحة للمرحلة مع اكتفاء إيفانز بـ 15 نقطة.

تييري نوفيل متصدر الترتيب العام تمكن من العودة من المركز السابع إلى الرابع، لكن صدارته للترتيب تقلصت إلى 29 نقطة أمام تاناك مع بقاء جولتين على نهاية الموسم.

فيما ساهمت ثنائية تويوتا في تقليصها الفارق مع هيونداي في ترتيب الصانعين إلى 17 نقطة.

المركز الخامس في الرالي ذهب إلى أدريان فورمو سائق ام-سبورت أمام سامي باجاري وغريغور مونستر.

في حين فاز يوهان روسيل بفئة دبليو آر سي2 معززًا آمالهخ بحصد لقب الفئة