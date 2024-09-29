جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
تقرير المرحلة
دبليو آر سي رالي تشيلي

رالي تشيلي: روفانبيرا يحقق الفوز ويعزز آمال تويوتا بحصد اللقب

تقدم كالي روفانبيرا ثنائية تويوتا في رالي تشيلي مقلصًا الفارق خلف هيونداي في ترتيب الصانعين ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

كالي روفانبيرا، تويوتا غازو رايسينغ

كالي روفانبيرا، تويوتا غازو رايسينغ

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

اخترق كالي روفانبيرا سائق تويوتا الأجواء الضبابية في تشيلي مسجلًا فوزه الرابع ضمن مشاركته الجزئية في هذا الموسم من "دبليو آر سي".

تمكّن حامل اللقب روفانبيرا وملاحه جون هولتونين من ترويض 16 مرحلة صعبة تأثر بعضها بسحب ضبابية كثيفة ومسارات زلقة ليتفوق على زميله في تويوتا إلفين إيفانز بفارق 23.4 ثانية. بينما أكمل أوت تاناك سائق هيونداي مراكز منصة التتويج بفارق 43.9 ثانية في الخلف ضمن آخر رالي حصوي لهذا الموسم.

وكان روفانبيرا قد عانى في البداية على صعيد السرعة خلال مجريات الجمعة الجافة، لكنه نجح في إكمال اليوم ثالثًا على متن سيارة تويوتا جي آر ياريس بفارق 10.1 ثانية عن الصدارة التي احتلها تاناك أمام إيفانز.

ومع تحوّل الأجواء تمامًا خلال مراحل السبت، وجد روفانبيرا ضالته ليقدم أداء أفضل جعله يتقدم إلى المركز الثاني أمام تاناك بعد المرحلة الثامنة.

لكن فوزًا بمرحلتين عزّز من صدارة إيفانز أمام روفانبيرا إلى 11.3 ثانية قبل أن يدخل الرالي في الأجواء الضبابية والأمطار التي بلغت ذروتها في المرحلة 11 لتنخفض الرؤية إلى نحو 20 مترًا فقط كان إيفانز أكثر من المتأثرين بها ليتراجع بـ 24.1 ثانية ويخسر الصدارة لصالح روفانبيرا.

وقد تمكن الفنلندي من الاستفادة بإطارات سوفت التي وفرقها للمرحلة الأخيرة الأكثر بللًا من المتوقع ليوسع الفارق إلى 15.! ثانية أمام زميله ويسجل الـ 18 نقطة المتاحة للمرحلة مع اكتفاء إيفانز بـ 15 نقطة.

تييري نوفيل متصدر الترتيب العام تمكن من العودة من المركز السابع إلى الرابع، لكن صدارته للترتيب تقلصت إلى 29 نقطة أمام تاناك مع بقاء جولتين على نهاية الموسم.

فيما ساهمت ثنائية تويوتا في تقليصها الفارق مع هيونداي في ترتيب الصانعين إلى 17 نقطة.

المركز الخامس في الرالي ذهب إلى أدريان فورمو سائق ام-سبورت أمام سامي باجاري وغريغور مونستر.

في حين فاز يوهان روسيل بفئة دبليو آر سي2 معززًا آمالهخ بحصد لقب الفئة

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق رالي أكروبوليس: نوفيل يحقق الفوز بعد انقلاب سيارة أوجييه في دراما المرحلة الأخيرة

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

رينو ستُنهي مشروع محرّكاتها وألبين تتّجه للتزوّد بمحرّكات مرسيدس في 2026

رينو ستُنهي مشروع محرّكاتها وألبين تتّجه للتزوّد بمحرّكات مرسيدس في 2026

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
رينو ستُنهي مشروع محرّكاتها وألبين تتّجه للتزوّد بمحرّكات مرسيدس في 2026
هاميلتون رداً على انتقادات سنّه: "ردة فعلي أسرع من الشباب"

هاميلتون رداً على انتقادات سنّه: "ردة فعلي أسرع من الشباب"

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هاميلتون رداً على انتقادات سنّه: "ردة فعلي أسرع من الشباب"
فيرستابن: ريكاردو سيبقى في الذاكرة "كسائق رائع"

فيرستابن: ريكاردو سيبقى في الذاكرة "كسائق رائع"

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
فيرستابن: ريكاردو سيبقى في الذاكرة "كسائق رائع"
بن سُليّم: "فيا" لا تحظى بالتقدير الكافي

بن سُليّم: "فيا" لا تحظى بالتقدير الكافي

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
بن سُليّم: "فيا" لا تحظى بالتقدير الكافي

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط