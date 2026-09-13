رالي تشيلي: الفوز يعزز آمال سولبرغ باللقب وتويوتا تحسم بطولة الصانعين

قدم سولبرغ وملاحه إليوت إدموندسون أداءً ناضجًا، إذ تصدرا 15 مرحلة من أصل 16 مرحلة حصوية وعرة، ليحققا أول فوز لهما منذ افتتاح موسم مونت كارلو في يناير.

وتعرض ثنائي تويوتا لضغط شديد طوال الرالي، إذ لم يتجاوز الفارق بين المتنافسين الأربعة في بعض المراحل 20 ثانية. وفي النهاية، حسم سولبرغ الفوز بفارق 16.6 ثانية أمام بطل العالم تسع مرات سيباستيان أوجييه، الذي ورث المركز بعد تعرض متصدر البطولة إلفين إيفانز لثقب في الإطار خلال المرحلة قبل الأخيرة.

وحصل أدريان فورمو من هيونداي على المركز الأخير في منصة التتويج، بينما اضطر إيفانز إلى الاكتفاء بالمركز الخامس خلف أقرب منافسيه على اللقب سامي باياري. وساعد فوز سولبرغ تويوتا على حسم لقب الصانعين العاشر في بطولة العالم للراليات، لتتساوى مع لانسيا.

وقال سولبرغ، الذي أصبح الآن متأخرًا بفارق 21 نقطة عن متصدر البطولة إيفانز مع بقاء جولتين: "كانت عطلة نهاية أسبوع لا تُصدق. كان العام متقلبًا، لكن الفريق كان دائمًا يدعمني ويؤمن بي. وأخيرًا حصلت على قليل من الحظ إلى جانبي، ويمكنني التركيز على عملي والقيام بما أفعله. كانت عطلة نهاية الأسبوع هذه مثالية."

وصب المطر الذي هطل ليلًا في مصلحة السائقين الذين كانوا في مقدمة ترتيب المرور على الطريق صباح الجمعة. ونتيجة لذلك، استفاد سولبرغ، الذي انطلق ثالثًا على الطريق، وإيفانز متصدر النقاط من الظروف الموحلة ليتقدما إلى صدارة الترتيب بينما عانى منافسوهما.

وفاز سولبرغ بالمرحلة الافتتاحية، قبل أن ينتزع إيفانز الصدارة بفارق 0.4 ثانية بعد فوزه بالمرحلة الثانية. لكن سولبرغ كان هو من توجه إلى منطقة الصيانة منتصف النهار متقدمًا بفارق 2.3 ثانية على إيفانز، وبحلول نهاية يوم الجمعة ارتفع الفارق إلى 10.1 ثانية، فيما احتل فورمو المركز الثالث متقدمًا بفارق 1.7 ثانية على أوجييه.

وكانت الأطقم تخشى من مراحل السبت الجافة بسبب ارتفاع خطر تعرض الإطارات للثقوب، لكن المتنافسين في المقدمة اجتازوا الاختبارات الستة من دون أضرار كبيرة في الغالب. كما استفادت أطقم رالي1 من ثمانية إطارات إضافية ونقطة لتبديل الإطارات خلال القسم، وهو إجراء قدمه الاتحاد الدولي للسيارات للحد من خطر تعطل الإطارات.

وكانت الوتيرة في المقدمة قوية للغاية، إذ سجل سولبرغ وإيفانز أزمنة إجمالية متطابقة خلال مراحل القسم الصباحي، ليحافظ سولبرغ على أفضليته البالغة 10.1 ثانية.

واشتعل الصراع على المركز الثالث، حيث تبادل فورمو وأوجييه المراكز ثلاث مرات خلال اليوم. وأثمرت مجازفة فورمو باستخدام الإطارات اللينة في القسم الصباحي، لكنه لم يتمكن من تكرار الأمر نفسه خلال فترة بعد الظهر.

ودفعه فوز سولبرغ المذهل بالمرحلة التاسعة إلى توسيع الفارق أمام إيفانز إلى 19.1 ثانية، بينما تمكن الويلزي من صد هجوم أوجييه المتقدم. وأدى فوز أوجييه بأربع مراحل من أصل ست إلى زيادة الضغط على إيفانز، الذي تقلص الفارق بينه وبين أوجييه إلى 1.3 ثانية مع نهاية السبت. ودخل فورمو يوم الأحد متأخرًا بفارق 13.7 ثانية عن الصدارة و10.7 ثانية عن أوجييه صاحب المركز الثالث.

وبدأ الأحد بإيفانز الذي فرض الإيقاع بفوزه بالمرحلة 13، وهي المرور الأول عبر مرحلة كارامبانغ الجديدة تمامًا والبالغ طولها 26.82 كلم. وانتزع الويلزي صدارة ترتيب "سوبر صنداي" مبكرًا ووسع الفارق أمام أوجييه المطارد إلى 5.4 ثانية، بينما قلص أفضليّة سولبرغ إلى 13.2 ثانية.

لكن آمال إيفانز في اللقب تلقت ضربة في المرور الثاني عبر المرحلة، بعدما أجبره ثقب في الإطار على تغيير العجلة، ما أدى إلى تراجع سائق تويوتا من المركز الثاني إلى الخامس.

كما تعرض سولبرغ لثقب في الإطار قرب نهاية مرحلة بيوبيو السابقة البالغ طولها 8.78 كلم، لكنه تمكن من الحفاظ على الصدارة قبل أن يحقق الفوز الذي كان في أمس الحاجة إليه لتعزيز آماله في اللقب. وحصد السويدي 34 نقطة بعد فوزه بمرحلة القوة وإنهائه "سوبر صنداي" في المركز الثاني.

وحقق أوجييه منصة التتويج رقم 120 في مسيرته، معادلًا الرقم القياسي، بينما أكمل فورمو مراكز التتويج. وكان باياري أكبر المستفيدين من ثقب إيفانز، إذ أنهى الرالي رابعًا أمام منافسه على اللقب. ولم يتمكن الفنلندي من تكرار السرعة التي قادته إلى الفوز في الجولات الثلاث السابقة في إستونيا وفنلندا وباراغواي، والتي جعلته يقضي معظم الرالي في المركز الخامس منفردًا.

وبات باياري الآن متأخرًا بفارق 17 نقطة عن إيفانز في صراع اللقب، بعدما أنقذ الأخير أربع نقاط إضافية بإنهائه مرحلة القوة في المركز الثاني.

ووصل إسابيكا لابي سائق هيونداي إلى خط النهاية في المركز السادس بعدما عانى من العثور على السرعة والثقة خلف مقود السيارة، في ما قد يكون مشاركته الأخيرة في فئة رالي1.