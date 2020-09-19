رالي تركيا: نوفيل يتصدّر اليوم الثاني ونجم لوب يسطع

البطل الفرنسي المغمور سيباستيان لوب قرّر المغامرة صباح اليوم السبت من خلال استخدام الإطارات المتوسطة على متن سيارته هيونداي "آي20" في المرحلة الافتتاحية لليوم (الثالثة من الرالي)، حيث دفع ثمنًا باهظًا كون الإطارات الأكثر ليونة لم تُناسب طبيعة المسار المليء بالصخور والوعورة.

ومع ذلك لا يُمكن مقارنة حظّ لوب بحظّ زميله أوت تاناك الذي عانى من مشكلة في مقود سيارته دفعته إلى الخروج من الحدث خالي الوفاض. من ناحيةٍ أخرى، استفاد متصدّر الترتيب العام سيباستيان أوجييه من جميع العوامل لصالحه داخل سيارته تويوتا عبر فوزه بأوّل مرحلتَين من اليوم ما منحه الصدارة المؤقتة للرالي.

من جانبه، لم يكن نوفيل سعيدًا بأداء سيارته خلال الفترة الصباحية بيد أنه ضغط خلال المرحل الثالثة (الخامسة في الرالي) إذ تمكّن من إحراز أسرع زمن فيها ليُقلّص الفارق مع أوجييه إلى 1.6 ثانية قبل المرور الثاني للمراحل.

هذه المعركة الثنائية بين أوجييه ونوفيل تركت الباب مفتوحًا أمام صراعٍ ثلاثيّ على المركز الثالث بين لوب من جهة وثنائي تويوتا إلفين إيفانز وكالي روفانبيرا من جهةٍ أخرى، حيث شكّلت إدارة الإطارات عاملاً مهمًا في تحديد الأفضلية.

ومع انطلاق المرور الثاني للمراحل لم تتأخّر الدراما على الإطلاق إذ عانى أوجييه من مشاكل في علبة التروس بالإضافة إلى ثقب في سيارته، فيما ضغط نوفيل ليُوسّع الفارق إلى حوالى 22 ثانية.

ولكن عاد أوجييه في المرحلة التالية وكان أبطأ بعشرين من الثانية من نوفيل، إلّا أنّ الأخير "طار" في المرحلة الثامنة والأخيرة لليوم منهيًا المغامرة بفارق 33.2 ثانية عن سيباستيان لوب وسيباستيان أوجييه اللذين تشاركا المركز الثاني.

وتعليقًا على ذلك، قال نوفيل "لقد عملنا على ضبط السيارة إذ يُمكن القول بأني كنت أكثر سعادة داخلها خلال المرور الثاني، وخاصة في الأقسام الصعبة، حيث تمكنا من الحصول على ما كنا نبحث عنه".

المركز الرابع كان من نصيب إيفانز الذي تقدّم على ثلاثة فنلنديين: روفانبيرا وتيمو سونينن (فورد فييستا) وإسابيكا لابي (فورد فييستا). بينما جاء غاس غرينسميث بالمركز الثامن.

وقد أكمل بيير لويس لوبيه وكايتان كايتانوفيتش ترتيب العشرة الأوائل.

تجدر الإشارة إلى أنّ اليوم الأخير (الأحد) سيتألف من أربع مراحل خاصة بالسرعة ستُحدد الفائز بلقب الرالي.

ترتيب السائقين مع نهاية اليوم السبت (المرحلة الثامنة)