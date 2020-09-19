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دبليو آر سي / رالي تركيا / تقرير القسم

رالي تركيا: نوفيل يتصدّر اليوم الثاني ونجم لوب يسطع

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رالي تركيا: نوفيل يتصدّر اليوم الثاني ونجم لوب يسطع
من قبل:
, رئيس التحرير

تصدّر السائق البلجيكي تيير نوفيل اليوم الثاني من منافسات رالي تركيا، خامس جولات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لموسم 2020، إذ يُمني النفس بالبقاء ضمن الصراع على لقب بطولة السائقين.

البطل الفرنسي المغمور سيباستيان لوب قرّر المغامرة صباح اليوم السبت من خلال استخدام الإطارات المتوسطة على متن سيارته هيونداي "آي20" في المرحلة الافتتاحية لليوم (الثالثة من الرالي)، حيث دفع ثمنًا باهظًا كون الإطارات الأكثر ليونة لم تُناسب طبيعة المسار المليء بالصخور والوعورة.

ومع ذلك لا يُمكن مقارنة حظّ لوب بحظّ زميله أوت تاناك الذي عانى من مشكلة في مقود سيارته دفعته إلى الخروج من الحدث خالي الوفاض. من ناحيةٍ أخرى، استفاد متصدّر الترتيب العام سيباستيان أوجييه من جميع العوامل لصالحه داخل سيارته تويوتا عبر فوزه بأوّل مرحلتَين من اليوم ما منحه الصدارة المؤقتة للرالي.

من جانبه، لم يكن نوفيل سعيدًا بأداء سيارته خلال الفترة الصباحية بيد أنه ضغط خلال المرحل الثالثة (الخامسة في الرالي) إذ تمكّن من إحراز أسرع زمن فيها ليُقلّص الفارق مع أوجييه إلى 1.6 ثانية قبل المرور الثاني للمراحل.

هذه المعركة الثنائية بين أوجييه ونوفيل تركت الباب مفتوحًا أمام صراعٍ ثلاثيّ على المركز الثالث بين لوب من جهة وثنائي تويوتا إلفين إيفانز وكالي روفانبيرا من جهةٍ أخرى، حيث شكّلت إدارة الإطارات عاملاً مهمًا في تحديد الأفضلية.

ومع انطلاق المرور الثاني للمراحل لم تتأخّر الدراما على الإطلاق إذ عانى أوجييه من مشاكل في علبة التروس بالإضافة إلى ثقب في سيارته، فيما ضغط نوفيل ليُوسّع الفارق إلى حوالى 22 ثانية.

ولكن عاد أوجييه في المرحلة التالية وكان أبطأ بعشرين من الثانية من نوفيل، إلّا أنّ الأخير "طار" في المرحلة الثامنة والأخيرة لليوم منهيًا المغامرة بفارق 33.2 ثانية عن سيباستيان لوب وسيباستيان أوجييه اللذين تشاركا المركز الثاني.

وتعليقًا على ذلك، قال نوفيل "لقد عملنا على ضبط السيارة إذ يُمكن القول بأني كنت أكثر سعادة داخلها خلال المرور الثاني، وخاصة في الأقسام الصعبة، حيث تمكنا من الحصول على ما كنا نبحث عنه".

المركز الرابع كان من نصيب إيفانز الذي تقدّم على ثلاثة فنلنديين: روفانبيرا وتيمو سونينن (فورد فييستا) وإسابيكا لابي (فورد فييستا). بينما جاء غاس غرينسميث بالمركز الثامن.

وقد أكمل بيير لويس لوبيه وكايتان كايتانوفيتش ترتيب العشرة الأوائل.

تجدر الإشارة إلى أنّ اليوم الأخير (الأحد) سيتألف من أربع مراحل خاصة بالسرعة ستُحدد الفائز بلقب الرالي.

ترتيب السائقين مع نهاية اليوم السبت (المرحلة الثامنة)

المركز السائق/المُعاون السيارة التوقيت الكامل الفارق
1 Belgium تييري نوفيل
Belgium نيكولاس جيلسول 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:36:38.600  
2 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		Toyota Yaris WRC 1:37:11.800 33.200
3 France سيباستيان لوب
Monaco دانيال ايلينا 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:37:11.800 33.200
4 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		Toyota Yaris WRC 1:37:39.400 1:00.800
5 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		Toyota Yaris WRC 1:37:57.400 1:18.800
6 Finland تيمو سونينن
Finland يارمو يتينن 		Ford Fiesta WRC 1:38:13.600 1:35.000
7 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		Ford Fiesta WRC 1:39:06.600 2:28.000
8 United Kingdom غاس غرينسميث
United Kingdom إلوت إدموندسون 		Ford Fiesta WRC 1:39:54.000 3:15.400
9 France بيير لويس لوبيت
France فانسون لوندي 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:40:59.000 4:20.400
10 Poland كاجيتان كاجيتانوكيز
Poland ماسييك سزبانياك 		Škoda Fabia Rally2 evo 1:42:50.100 6:11.500
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دبليو آر سي: آمال تاناك بتحقيق اللقب تتعثّر بعد حادثه في رالي تركيا

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دبليو آر سي: آمال تاناك بتحقيق اللقب تتعثّر بعد حادثه في رالي تركيا
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حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي
الحدث رالي تركيا
الكاتب خضر الراوي

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