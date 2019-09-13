رالي تركيا: لابي يُكمل اليوم الأوّل في الصدارة أمام أوجييه

تميّز لابي في الفترة الثانية التي شابها هطول الأمطار وامتدت بطول 38 كلم على متن سيارته "سي 3"، على الرُغم من قيادته على الإطارات القاسية والتي لم تتناسب مع الأجوار المببلة الأبرد.

وسجّل الفنلندي ثاني أسرع زمن في تلك المرحلة، خلف فقط تييري نوفيل الذي اضطرّ إلى تغيير ثلاثة إطارات "ميديوم" بعد انثقاب بطيء قبل أن يسجّل زمنًا أسرع بـ 7.6 ثانية من لابي.

في المقابل، خاض أوجييه فترى ما بعد ظهر نظيفة ليتقدّم إلى المركز الثاني الإجمالي، لكنّ يتوجّه إلى مجريات غد السبت بفارق 0.7 ثانية فقط أمام نوفيل.

المركز الرابع ذهب إلى تيمو سونينن بفارق 26 ثانية خلف ثلاثي الصدارة، وأمام سائق هيونداي أندرياس ميكيلسن الذي وصف بدوره مرحلة "سيتيبيلي" بأنّها أشبه بالقيادة على الثلج.

داني سوردو أبلغ فريقه بمشاكل على محرّكه، لكنّه نجح بإكمال المرحلة الأخيرة بفارق 10.9 ثانية أسرع من الجميع، ليتقدّم إلى المركز السادس الإجمالي.

المركز السابع كان من نصيب سائق "سيتروين" كريس ميك الذي فاز بالمرحلة الافتتاحية لفترة ما بعد الظهر، لكنّه عانى كذلك في المطر ليخسر أكثر من دقيقة إثر ذلك.

متصدّر ترتيب البطولة أوت تاناك عانى من ثقب في وقت مبكّر من مرحلة "سيتبيلي"، ليتراجع إلى المركز الثامن أمام زميله ضمن صفوف تويوتا ياري-ماتي لاتفالا وسائق "ام-سبورت" بونتس تايدماند.