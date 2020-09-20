رالي تركيا: إيفانز يُحقّق فوزًا دراميًا وينتزع صدارة الترتيب العام

اتّبع الويلزي مقاربة حذرة طوال الحدث الأكثر إجهادًا في الروزنامة هذا العام. وكانت جائزته تحقيق فوزه الثالث في مسيرته.

وبدأ اليوم الأخير باستئناف تيير نوفيل وسيباستيان أوجييه لمعركتهما الشرسة على صدارة الترتيب. لكنّ كلًا منهما واجه ثقبًا في إطاره في المرحلة الأولى "سيتيبيلي" بشكلٍ مماثلٍ لما حدث مع سيباستيان لوب الذي يقود سيارة هيونداي.

لذا آتت مقاربة إيفانز الصبورة ثمارها بعد أن خرج من تلك المرحلة متمتّعًا بأفضليّة 47 ثانية أمام المتصدّرين السابقين.

وتفاقم الوضع أكثر بالنسبة لأوجييه عندما بدأت سيارته بإصدار أدخنة أثناء العبور الثاني وهو ما أدّى إلى انسحابه.

وبعد مشكلته بالأمس، عاد أوت تاناك للدخول إلى المنافسة عبر نظام الجوكر واتّبع فريقه بعض الاستراتيجيّات من أجل السماح لنوفيل ولوب بالتقدّم عليه على المسار لتنظيفه من الحصى الإضافيّ كي يكون هو أسرع لدى عبوره خلفهما وكان تركيزه منصبًا بالكامل على النقاط الخمس الإضافيّة من مرحلة السرعة.

وبالعودة إلى إيفانز فقد سمحت له مقاربته الحذرة بخطف نقطتَين إضافيّتين إلى جانب نقاط انتصاره، وبات يتمتّع الآن بفارق 18 نقطة على زميله أوجييه مع بقاء جولتَين على نهاية الموسم.

وحلّ نوفيل ثانيًا في الرالي بفارق 35.2 ثانية، بينما أكمل لوب مراكز منصّة التتويج لصالح هيونداي كذلك لكن بفارقٍ قارب الدقيقة عن الصدارة.

أمّا كالي روفانبيرا فقد وضع سيارة تويوتا الأخرى في المركز الرابع، لكنّ نقاط تاناك في مرحلة الطاقة تركته متساويًا في المركز الثالث على صعيد ترتيب البطولة مع روفانبيرا.