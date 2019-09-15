رالي تركيا: أوجييه يفوز ويُحيي آمال اللقب

اقتنص أوجييه صدارة الرالي من لابي مع نهاية مجريات يوم أمس السبت، مستفيدًا من الخطأ الذي ارتكبه الفنلندي، إذ واصل بناء الفارق في المقدّمة خلال مراحل اليوم الأحد.

واكتفى حامل اللقب بالتواجد ثالثًا في مرحلة الباورستج، حيث سجّل منافسه على اللقب أوت تاناك - الذي انسحب من مجريات الأمس - النقاط الخمس الأقصى افي تلك المرحلة والتي عزّزت من صدارته لترتيب البطولة الذي يتقدّمه الآن بفارق 17 نقطة أمام أوجييه.

آخر مراكز منصّة التتويج في تركيا ذهب إلى سائق هيونداي أندرياس ميكيلسن الذي خاض جولة قوية، في حين حلّ تيمو سونينن رابعًا بفارق 31.1 ثانية في الخلف.

رُغم معاناته من انثقاب مبكّر ومشاكل على المحرّك، لكنّ داني سوردو تمكّن من تقديم تأديات قوية يوم أمس السبت ليحسم المركز الخامس لصالحه.

المركز السادس كان من نصيب ياري-ماتي لاتفالا، إذ ورُغم خسارته لـ 50 ثانية بسبب انثقاب في أحد إطارات، لكنّه استفاد من دراما تاناك وتييري نوفيل من أجل العودة.

كريس ميك أكمل الرالي سابعًا بفارق 54 ثانية خلف لاتفالا وأمام نوفيل الذي تراجع إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة.

وقد أكمل بونتاس تايدماند وغوس غرينسميث ترتيب المراكز العشرة الأولى.