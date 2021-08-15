رالي بلجيكا: نوفيل يفوز ويعزّز آماله بتحقيق لقب "دبليو آر سي"

ضمن تواجده الأوّل على روزنامة البطولة، شهد رالي بلجيكا تألق البطل المحلي نوفيل الذي نجح بتقدّم ثنائية هيونداي بفارق 30.7 ثانية عن زميله كريغ برين.

ومثّل ذلك انتصارًا عاطفيًا لنوفيل أمام حشد كبير من جماهير موطنه، حيث سجّل ذلك الفوز الأول له منذ رالي مونتي كارلو في يناير/كانون الثاني من العام الماضي والأول له بجوار ملّاحه الجديد مارتين فيداخ.

كما أنهى ذلك الفوز جفاف انتصارات هيونداي منذ فوز أوت تاناك برالي فنلندا في فبراير/شباط.

المركز الثالث في بلجيكا كان من نصيب كالي روفانبيرا سائق تويوتا الذي تقدّم أمام زميليه إلفين إيفانز ومتصدّر الترتيب سيباستيان أوجييه.

فيما كان تاناك - آخر سائق يُكمل مسافة الرالي - سادسًا بعدما قضى انثقاب على آماله بصعود منصّة التتويج يوم أمس السبت.

وكان نوفيل وبرين الوحيدين اللذين سبق واختبرا الطرق الأسفلتية الضيّقة التي يتألف منها الرالي، حيث نجحا بالاستفادة من تلك الخبرة.

ومع تقدّمها بفارق كبير أمام تويوتا بالتوجه إلى اليوم الأخير، طلبت هيونداي من سائقيها أن يحافظا على رباطة جأشهما خلال المراحل الأخيرة المارة بحلبة سبا فرانكورشان اليوم الأحد ليسجلا فوزًا عزّز من آمال اللقب.

وتعقيبًا على الفوز قال نوفيل: "واجهنا ضغطًا كبيرًا بالقدوم إلى هنا، لكنني شعرت براحة كبيرة طوال نهاية الأسبوع، وتمكنت من الاعتماد على فريقي والسيارة. من دواعي سروري أن أقدّم ذلك الفوز الأول إلى مارتين هنا في بلجيكا. كان ينبغي أن يأتي أبكر من ذلك، لكننا لم نكن محظوظين".

جديرٌ بالذكر أنّ نوفيل بات يتأخّر الآن بفارق 38 نقطة فقط في ترتيب البطولة خلف أوجييه.

وبالانتقال إلى فئة "دبليو آر سي 2"، فقد كان الفوز من نصيب ياري هوتنن، فيما حقق يوهان روسيل متصدر الترتيب الفوز بفئة "دبليو آر سي 3".

تجدر الإشارة إلى أنّ الجولة المقبلة من البطولة ستكون في اليونان الشهر المُقبل في الفترة بين 9 و12 سبتمبر/أيلول.