رالي بلجيكا: نوفيل في الصدارة بعد مشاكل تاناك في الفترة الصباحية لليوم للثاني

أكمل نوفيل الفترة الصباحية وهو يتقدم بـ 16.2 ثانية أمام تاناك الذي انتزع الصدارة لفترة وجيزة من زميله مساء الأمس.

لكن أداءً قويًا من البطل المحلي إلى جانب مشكلة الناقل التي واجهت تاناك تسببت بتراجع بطل العالم لموسم 2019.

فيما لم يتمكن إلفين إيفانز سائق تويوتا من تسليط ضغط مستمر على ثنائي هيونداي، حيث أكمل الفترة الصباحية بفارق 21.5 ثانية في المركز الثالث متقدمًا بأريحية على زميله إسابيكا لابي.

هذا ويقود أدريان فورمو سعي "ام-سبورت" الآن في المركز الخامس بفارق 4.5 ثانية أمام أوليفر سولبرغ سائق هيونداي.

في المقابل، عاد كالي روفانبيرا متصدر ترتيب "دبليو آر سي" إلى المنافسات بعد انسحابه يوم الجمعة إثر حادثة انقلاب عنيفة.

وبالعودة لمجريات الفترة، فقد عادت معركة الصدارة للاحتدام من جديد مع انطلاقة المراحل الصباحية ضمن أجواء مشمسة.

واستهل روفانبيرا اليوم بعودة قوية بعد الانسحاب ليفوز بالمرحلة الأولى في الفترة متقدمًا بـ 0.5 ثانية أمام تاناك، فيما لم يتمكن نوفيل متصدر الرالي سوى من أن يكون أبطأ بـ 3.1 ثانية من روفانبيرا و2.6 ثانية خلف تاناك.

هذا وشهدت المرحلة الثانية في اليوم رفع العلم الأحمر إثر حادثة عنيفة تعرض لها كريغ برين وانقلبت خلالها سيارته فورد بوما عدة مرات لتستقر على سقفها.

وبالانتقال إلى المرحلة التالية، فقد استعاد نوفيل صدارة الرالي إثر تقدمه بـ 3.2 ثانية أمام إيفانز، بينما تواجد تاناك على بعد 6.2 ثانية خلف زميله مع تفاقم مشاكل الناقل لديه.

وقد واصل نوفيل تقدمه عبر تعزيز صدارته من خلال الفوز بالمرحلة الأخيرة للفترة الصباحية بفارق 6.4 ثانية.